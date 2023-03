Der ADAC hat zum 50. Reifentest-Jubiläum passend 50 Modelle in der meistverkauften Dimension 205/55 R16 V auf den Prüfstand gestellt. Die Qualität der Pneus ist sehr unterschiedlich und verlangt von dir als Käufer*in genau hinzuschauen.

Die Verlierer im Test: Mangelhafte Reifen sind keine Alternative

Sieben Reifen schafften nur ein "mangelhaft" und landen damit auf den letzten Plätzen. Der Evergreen EH 226 ist nicht nur schlecht, sondern obendrein auch noch teuer. Ansonsten zeichnen sich die Verlierer durch einen günstigen Preis aus. Den ADAC-Testenden ist allerdings aufgefallen, dass sie "desaströse Leistungen" bei Nässe abliefern. Dazu ein Beispiel: 59,3 Meter Bremsweg aus 80 km/h sind für den oder die Fahrer*in und alle anderen Verkehrsteilnehmenden brandgefährlich. Der Vergleich von zwei Modellen macht das deutlich: Ist das Testfahrzeug mit dem Continental PremiumContact 6 (Platz zwei im Test) ausgestattet, steht es bei regennasser Straße bereits, wenn der mit dem Double Coin DC99 bestückte Wagen noch mit rund 52 km/h vorbeirauscht. Konsequenz: "Unfälle mit solchen Geschwindigkeiten können dramatische Folgen haben – also: Finger weg von diesen Reifen", sagt der ADAC. Und das, obwohl der Double Coin DC99 aus China auf der anderen Seite extrem verschleißfest ist und auf fast 65.000 Kilometer Nutzungsdauer kommt.

Rotalla RH 01

Note: mangelhaft (4,7)

Preis: ca. 52 Euro

Berlin Tires Summer UHP 1 G2

Note: mangelhaft (5,3)

Preis: ca. 52 Euro

Lassa Driveways

Note: mangelhaft (5,3)

Preis: ca. 98 Euro

Evergreen EH 226

Note: mangelhaft (5,4)

Preis: ca. 102 Euro

Riken Road Performance

Note: mangelhaft (5,4)

Preis: ca. 76 Euro

Double Coin DC99

Note: mangelhaft (5,5)

Preis: ca. 67 Euro

Premiorri Solazo

Note: mangelhaft (5,5)

Preis: ca. 45 Euro

Noch ein Wort zur Preisermittlung des ADAC: Sie beruhen auf den Angaben von 25 repräsentativ ausgewählten Reifenfachhändlern zum Stichtag 1.2.2023. Aus allen Angaben ist ein mittlerer Preis gebildet. Abweichungen sind nicht nur regional, sondern auch zeitlich möglich. Die Preise sind also nur ein Orientierungswert für deine eigene Recherche.

Nur ausreichend: Die Balance fehlt

In der zweiten Gruppe, die mit einem "ausreichend" den Test absolvierte, finden sich insgesamt 12 Modelle. Überraschend, dass darunter ein Produkt von Michelin ist, und zwar der Michelin e.Primacy. Zwar glänzt der e.Primacy in der Umweltbilanz mit überzeugenden Leistungen bei Verschleiß, Reifenabrieb und Effizienz. Auf nasser Fahrbahn funktioniert der e.Primacy aber nur unzureichend. Aus einer Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h kommt der Pkw erst nach 43,7 Metern zum Stehen – der Conti PremiumContact 6 hält schon bei 34,4 Metern. Das Modell von King Meiler Sport1 ist zwar neu auf dem Reifenmarkt und trotz Nachhaltigkeit-Bonus, kommt er über ein "ausreichend" nicht hinaus. Die Preise liegen in dieser Gruppe ebenfalls weit auseinander: der Hifly HF 201 ist bereits für ca. 64 Euro zu haben, der Michelin e.Primacy kostet ca. 124 Euro, ist also das teuerste Modell in der Gruppe.

Hifly HF 201

Note: ausreichend (3,6)

Preis: ca. 64 Euro

Cooper ZEON CS8

Note: ausreichend (3,6)

Preis: ca. 83 Euro

Westlake Z-107

Note: ausreichend (3,7)

Preis: ca. 73 Euro

Minerva F 209

Note: ausreichend (3,7)

Preis: ca. 74 Euro

King Meiler Sport1

Note: ausreichend (3,8)

Preis: ca. 75 Euro

Tomket Sport

Note: ausreichend (3,8)

Preis: ca. 67 Euro

Michelin e Primacy

Note: ausreichend (3,9)

Preis: ca. 124 Euro

Laufenn S Fit EQ+

Note: ausreichend (3,9)

Preis: ca. 75 Euro

Delinte DH 2

Note: ausreichend (4,0)

Preis: ca. 70 Euro

Zeetex ZT 1000

Note: ausreichend (4,1)

Preis: ca. 76 Euro

Avon ZV7+

Note: ausreichend (4,1)

Preis: ca. 90 Euro

Radar RPX 800

Note: ausreichend (4,1)

Preis: ca. 67 Euro

Ein sehr breites Mittelfeld: Hier kommt es auf dein Fahrverhalten an

Im Mittelfeld mit einem "befriedigend" bewegen sich 21 Pneus. Der ADAC teste sie an einem VW Golf 8. Die Testenden betonen, dass sie meistens nur wegen einer speziellen Schwäche abgewertet sind, "können also je nach persönlichen Einsatzbedingungen oder Vorlieben durchaus eine meist etwas preiswertere Alternative sein." Oft handelt es sich um Zweitmarken der Premium-Hersteller, die einen günstigen Preis haben. Probleme haben die Reifen auf nassem Asphalt, die zu Abschlägen bei der Fahrsicherheit führen. Ebenso gibt es in der Umweltbilanz Abwertungen – meist wegen höheren Verschleißes. Der ADAC führt als Beispiel den insgesamt befriedigenden Apollo Alnac an. Er erhält bei der Laufleistung die Note 3,5 und ist bis zur absoluten Verschleißgrenze von 1,6 Millimeter nur knapp 30.000 Kilometer gefahren. Zum Vergleich dazu: Der rollwiderstandsarme Michelin e.Primacy (Gesamturteil nur "ausreichend") schafft fast 72.000 Kilometer.

Kenda Kenetica Pro KR210

Note: befriedigend (2,6)

Preis: ca. 97 Euro

Kleber Dynaxer HP4

Note: befriedigend (2,6)

Preis: ca. 88 Euro

Fulda EcoControl HP2

Note: befriedigend (2,6)

Preis: ca. 90 Euro

Toyo Tires Proxes Comfort

Note: befriedigend (2,6)

Preis: ca. 84 Euro

Debica Presto HP 2

Note: befriedigend (2,7)

Preis: ca. 81 Euro

Dunlop Sport BluResponse

Note: befriedigend (2,7)

Preis: ca. 110 Euro

Pirelli Cinturato P7 C2

Note: befriedigend (2,7)

Preis: ca. 107 Euro

Sava Intensa HP2

Note: befriedigend (2,7)

Preis: ca. 86 Euro

Semperit SPEED-LIFE 3

Note: befriedigend (2,7)

Preis: ca. 91 Euro

Firestone Roadhawk

Note: befriedigend (2,8)

Preis: ca. 88 Euro

BF Goodrich Advantage

Note: befriedigend (2,9)

Preis: ca. 96 Euro

GT Radial FE2

Note: befriedigend (2,9)

Preis: ca. 70 Euro

ESA+TECAR SPIRIT PRO

Note: befriedigend (3,1)

Preis: ca. 67 Euro

Barum Bravuris 5HM

Note: befriedigend (3,1)

Preis: ca. 86 Euro

Viking Protech Newgen

Note: befriedigend (3,1)

Preis: ca. 80 Euro

Norauto Prevensys 4

Note: befriedigend (3,1)

Preis: ca. 65 Euro

Apollo Alnac 4G

Note: befriedigend (3,2)

Preis: ca. 90 Euro

General Tire Altimax One S

Note: befriedigend (3,2)

Preis: ca. 64 Euro

Giti GitiSynergy H2

Note: befriedigend (3,2)

Preis: ca. 75 Euro

Petlas Imperium PT515

Note: befriedigend (3,3)

Preis: ca. 74 Euro

Uniroyal RainSport 5

Note: befriedigend (3,3)

Preis: ca. 92 Euro

Der ADAC hat seine Testergebnisse in einem Reifenratgeber 2023 als PDF zusammengefasst. Du kannst den Ratgeber kostenlos herunterladen.

Die Testsieger: Zehn Sieger stehen auf dem Treppchen

Die Premium-Reifen von Marken wie Goodyear, Continental, Michelin und Bridgestone überzeugen auch im Jubiläumsjahr. Continental schafft es sogar mit dem neuen Leichtlaufreifen UltraContact mit einem zweiten Modell in die Spitzengruppe der Zehn. Der Testsieger ist Goodyear EfficientGrip Performance 2, gefolgt von Continental PremiumContact 6, die beide eher zu den teuren Reifen gehören. Das Feld der guten Pneus komplementiert Nokian Tyres aus Finnland und Falken aus Japan. Die koreanischen Hersteller Kumho, Hankook und Nexen sind ebenfalls in der Spitzengruppe. Testsieger mit der Bestnote 2,0 sind der ausgewogene Goodyear EfficientGripPerformance 2 sowie der Continental PremiumContact 6. Beide Marken setzten nach Auffassung des ADAC den Maßstab im Bereich Fahrsicherheit.

Goodyear EfficientGrip Performance 2

Note: gut (2,0)

Preis: ca. 110 Euro

Continental PremiumContact 6

Note: gut (2,0)

Preis: ca. 115 Euro

Michelin Primacy 4+

Note: gut (2,1)

Preis: ca. 120 Euro

Bridgestone Turanza T005

Note: gut (2,3)

Preis: ca. 111 Euro

Nokian Tyres Wetproof

Note: gut (2,3)

Preis: ca. 87 Euro

Falken ZIEX ZE310 ECORUN

Note: gut (2,3)

Preis: ca. 89 Euro

Continental UltraContact

Note: gut (2,3)

Preis: ca. 113 Euro

Kumho Ecsta HS52

Note: gut (2,4)

Preis: ca. 82 Euro

Hankook Ventus Prime4

Note: gut (2,5)

Preis: ca. 89 Euro

Nexen N´Fera Primus

Note: gut (2,5)

Preis: ca. 86 Euro

Resümee

Der ADAC setzt bei seinem Test eine neue Zwei-Säulen-Methodik aus Fahrsicherheit (70 Prozent des Testergebnisses) und Umweltbilanz (30 Prozent) ein. Zur Orientierung aus der großen Auswahl der 50 Reifen rät der ADAC Vielfahrer*innen, sie sollten sowohl die Fahrsicherheit als auch die Umweltbilanz achten. Beide Kriterien sollten jeweils mit "gut" bewertet sein. "Bei Wenigfahrern ist die Laufleistung weniger relevant, da kann ein etwas günstigerer Reifen mit dennoch guten Sicherheitseigenschaften eine prima Entscheidung sein", so der ADAC.

Bist du dir unsicher, wann die beste Zeit ist, um neue Reifen zu kaufen und ob du überhaupt neue Reifen benötigst, findest du alle Antworten in unserem passenden Ratgeber dazu. Außerdem: Egal, ob du deine Reifen selbst wechselst oder in der Werkstatt wechseln lässt - du solltest dich darüber informieren, ob du dazu verpflichtet bist, ab einer gewissen Reichweite deine Radmuttern nachzuziehen.

Neben einem Sommerreifen-Test hat der ADAC auch einen Test zu "Beste Autos 2022" durchgeführt. Ebenso kannst du hier Testergebnisse zu dem Thema "sichere Ski-Helme" einsehen. Bei einem weiteren Test sind der ADAC und Stiftung Warentest zu erschreckenden Ergebnissen bei Kindersitz-Ersätzen gekommen.