20 Küchenrollen im Check: Öko-Test rät vom Kontakt mit Lebensmitteln ab

Öko-Test* knöpfte sich Küchentücher von 20 Marken vor und untersuchte diese gründlich auf Schadstoffe und Herkunft. Neben einem mit "sehr gut" bewerteten Produkt von Rewe schneiden viele gut und befriedigend ab. Lediglich ein Produkt fällt durch: "Küchentücher Recycling" von Budni enthält kritische Werte des Schadstoffs Chlorpropanol 3-MCPD, der unter Verdacht steht, krebserregend zu sein. Wir haben die Ergebnisse des Küchenrollen-Tests für Sie und verraten Ihnen die Vorteile von Recycling-Küchenrollen.

Öko-Test: Schädliches Chlorpropanol in 12 Küchenrollen

In zwölf von 20 getesteten Küchenrollen konnten die Tester im Labor die halogenorganische Verbindung Chlorpropanol 3-MCPD nachweisen. Die Internationale Agentur für Krebsforschung schätzt diesen Stoff als "möglicherweise krebserregend für den Menschen" ein - in Tierversuchen schädigt diese Verbindung nachweislich Nieren und Hoden. Das ist also nichts, was Sie unbedingt an Ihre Lebensmittel lassen sollten. Das 3-MCPD ist ein Produkt, dass bei der Spaltung von Kunstharzen entsteht und Papierprodukte stabilisieren soll, vor allem, wenn sie in Kontakt mit Wasser kommen, damit sie sich nicht umgehend auflösen.

In den zwölf Küchenrollen, in denen diese Verbindung entdeckt werden konnte, liegt die Chlorpropanol-Menge allerdings noch unter dem Grenzwert. Lediglich bei einer Rolle - dem Produkt "Küchentücher Recycling" von Budni - konnten Werte festgestellt werden, die als kritisch zu betrachten sind.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weist darauf hin, dass alle Produkte, die 3-MCPD oder 2-MCPD und deren Fettsäureester enthalten, unbedingt vermieden werden sollten, da auch das BfR von einer gesundheitsschädigenden Wirkung ausgeht. Besondere Vorsicht ist bei Säuglingen und kleinen Kindern geboten, da sich bei ihnen aufgrund des geringen Körpergewichts das Chlorpropanol schnell in bedenklichen Mengen im Körper anreichert.

Schadstoffe: Darf ich jetzt keine Küchenrolle mehr verwenden?

In den Mengen, die Öko-Test in den Küchenrollen gefunden hat, ist das 3-MCPD wohl eher nicht schädlich, kann also verwendet werden. Die Tester weisen darauf hin, dass in der Vergangenheit schon häufiger Produkte aus dem Verkehr gezogen wurden, weil sie zu hohe Chlorpropanol-Werte enthielten. Dabei handelte es sich unter anderem um Muffinförmchen oder Strohhalme aus Papier.

Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sollte ein Blatt Küchenpapier, das 24 Stunden in einem Liter kaltem Wasser liegt, maximal 12 Mikrogramm 3-MCPD an das Wasser abgeben. Bei einem 60 Kilogramm schweren Menschen wäre das ein Zehntel des täglichen Grenzwertes - so ist es möglich, 3-MCPD auch aus anderen Quellen aufzunehmen, ohne dass es für den Körper direkt schädlich wirkt.

Weiterhin ist allerdings nicht geklärt, inwiefern sich ein kürzerer Kontakt zu einem Lebensmittel auf die Abgabe von 3-MCPD auswirkt, weshalb Produkte, die 3-MCPD enthalten, besser vermieden werden sollten. Öko-Test weist des Weiteren darauf hin, dass auch andere halogenorganische Verbindungen in den Rollen stecken können. Beispielsweise können diese aus der verwendeten Chlorbleiche oder aus der Aufarbeitung des Altpapiers stammen. Auch das kann äußerst schädlich sein: Zum einen können diese halogenorganischen Verbindungen Allergien auslösen, zum anderen können sie sich in der Umwelt ansammeln.

Küchenrollen im Test: Das sind die Testsieger

Die schlechten Ergebnisse sind jedoch kein Grund zum Trübsal blasen, greifen Sie doch in Zukunft einfach zu einem der Testsieger des Küchenrollen-Tests. Bei der Bewertung legten die Tester auch Wert auf die Tauglichkeit der Rollen in der Praxis, beispielsweise wie reiß- und saugfest die Tücher sind - im trockenen, wie im nassen Zustand.