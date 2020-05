Vatertag trotz Corona-Krise: Was ist erlaubt - und was nicht?

Am Donnerstag (21. Mai 2020) ist es wieder so weit: Der Vatertag steht an. Für viele Väter ist das ein Grund, den Bollerwagen aus der Garage zu holen und mit Freunden wandern zu gehen. Andere genießen den Tag zu Hause und freuen sich, bei der Familie sein zu dürfen. Doch wie wird der Vatertag dieses Jahr, in Zeiten der Corona-Krise, aussehen?

Klar ist, dass in diesem Jahr wesentlich mehr beachtet werden muss. Um die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu verlangsamen, gelten nach wie vor verschiedene Auflagen. Nach einigen Lockerungen ist nun aber wieder der Besuch der eigenen Familie möglich. Auch der Bierkeller beziehungsweise Biergarten kann am Vatertag besucht werden.

Corona-Krise: Mit wem darf am Vatertag gefeiert werden?

Eigene Familie: Seit dem 6. Mai 2020 herrscht Erleichterung in Bayern. Die eigene Familie darf wieder gesehen und besucht werden. Daher ist es auch gestattet, den Vatertag mit seinen engen Familienangehörigen zu verbringen.

Zweiter Haushalt: Eine weitere große Lockerung gilt seit dem 8. Mai 2020. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte an, dass sich fortan wieder Personen zweier Hausstände treffen können. Daher ist es also möglich, den Vatertag zusammen mit der Familie und einer befreundeten Familie zu feiern - wichtig dabei ist, dass der Sicherheitsabstand zu den Gästen eingehalten wird.

Nicht möglich hingegen wird sein, sich mit mehreren Bekannten oder Vätern aus mehr als zwei Hausständen zu treffen. Eine große, gemeinsame Bollerwagen-Tour mit mehr als zwei Vätern ist daher nicht möglich.

Öffnung der Gastronomie: Besuch der Bierkeller möglich

Pünktlich zum Vatertag, bereits ab kommendem Montag (18. Mai 2020) darf die Gastronomie wieder öffnen. Somit muss nicht auf den Bierkeller-Besuch, sowie auf Freischankflächen verzichtet werden. Diese werden unter Sicherheitsauflagen bis 20 Uhr öffnen.

Auch hier gilt, dass maximal zwei verschiedene Hausstände beisammensitzen dürfen. Wichtig ist auch das Tragen eines Mundschutzes oder einer Mund-Nase-Maske. Diese muss getragen werden, nur am Tisch darf sie abgenommen werden.

Der Mindestabstand bleibt ebenfalls zu beachten. Er soll zu anderen Gästen, sowie dem Personal bestmöglich eingehalten werden. Nur am Tisch ist es möglich, dass er ein wenig unterschritten wird, wie Staatskanzlei-Chef Florian Hermann in der Kabinettssitzung vom 12. Mai 2020 bekannt gab.

