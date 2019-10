Urlaubsplaner: So nutzen sie die Brückentage 2020 richtig!

So gut wie keinen Urlaub nehmen und trotzdem so viele Tage am Stück erholen - davon träumen wohl alle. Die Brückentage zwischen Feiertagen und Wochenenden machen es möglich. 2019 kamen alle Freunde solcher Kurzurlaube auf ihre Kosten. 2020 hingegen sieht dies eher bescheiden aus. Es bieten sich bundesweit gerade einmal zwei Gelegenheiten für ein deutlich verlängertes Wochenende - nach Neujahr und nach Christi Himmelfahrt.

Kurzurlaub dank Brückentagen

Der Januar beginnt vielversprechend: Wer sich nach dem Weihnachtsstress und der Silvesterfeier noch ein wenig erholen möchte, kann sich freuen. Mit nur zwei Urlaubstagen lassen sich fünf freie Tage am Stück gewinnen, denn Neujahr fällt diesmal auf einen Mittwoch. Davon profitieren auch all jene, die "zwischen den Jahren" komplett freinehmen wollen. Wer in Baden- Württemberg, Bayern oder Sachsen- Anhalt lebt, kann am 6. Januar( Heilige Drei Könige) noch einen zusätzlichen Tag lang ausspannen.

Ein beliebter Brückentag ist jedes Jahr auch nach Christi Himmelfahrt ( 21. Mai). Das Fest fällt 39 Tage nach Ostersonntag immer auf einen Donnerstag. Mit nur einem Urlaubstag erhalten Arbeitnehmer vier freie Tage am Stück.

Viele Feiertage fallen 2020 auf das Wochenende

Während in Bundesländern wie Hamburg, Berlin, oder Niedersachsen die Möglichkeiten für Brückentage damit bereits ausgeschöpft sind, dürfen sich Arbeitnehmer in Baden- Württemberg, Bayern, Hessen,dem Saarland, Nordrhein Westfalen und Rheinland- Pfalz freuen. Denn für sie bietet sich traditionell auch nach dem katholischen Feiertag Frohnleichnam (11. Juni) die Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende. Frohnleichnam liegt jedes Jahr an einem Donnerstag.

Auch in Sachsen geht noch mehr: Dort haben Beschäftigte am Buß- und Bettag( 18. November) frei. Weil der evangelische Feiertag immer an einem Mittwoch begangen wird, lässt sich in dem östlichen Bundesland mit nur zwei Urlaubstagen eine weitere Fünf-Tage-Auszeit einlegen.