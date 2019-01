Zypern, Ägypten und Kanada: Diese Reiseziele sind 2019 im Kommen

Das Reiseportal Skyscannerhat untersucht, welche Ziele für Strandurlaub, Städte- und Fernreisen in diesem Jahr besonders im Trend liegen. Dabei wurde die Zahl der Buchungsanfragen im neuen Jahr mit denen aus dem Vorjahr verglichen.

Das sind die Top 5 Ziele für Strandurlaub

Besonders angesagt ist aktuell die Stadt Larnaca in Zypern, die einen Anstieg der Buchungsanfragen von 72 Prozent verzeichnet. Auch für Marokko - insbesondere die Stadt Agadir - sind die Buchungsanfragen stark gestiegen. Auf den Plätzen drei und vier folgen die griechischen Städte Preveza und Kalamata. Platz fünf geht an Pula in Kroatien.

Das sind die Top 5 Ziele für Städte- und Kulturreisen

Für Städte- und Kulturreisen liegt das historische Alexandria in Ägypten stark im Trend - hier sind die Buchungsanfragen im Vergleich zum vergangenen Jahr um 64 Prozent gestiegen. Dicht dahinter folgt die spanische Stadt Sevilla. Marokko ist auf der Liste der beliebtesten Städtereisen erneut vertreten, diesmal mit der Stadt Tanger. Auf den Plätzen vier und fünf landen Beirut im Libanon und die aserbaidschanische Hauptstadt Baku.

Das sind die Top 5 Ziele für Fernreisen

Kanada und Indien sind die absoluten Trend-Ziele für Fernreisen in diesem Jahr. Mit 61 Prozent mehr Buchungsanfragen als im Vorjahr liegt Vancouver hier auf Platz eins, der dritte Platz geht an Toronto. Platz zwei und vier gehen an die indischen Städte Neu-Delhi und Bangalore, die ebenfalls immer beliebter werden.

