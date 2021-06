Deutschland aktualisiert vor 1 Stunde

Reisen ins EU-Ausland: Welchen Corona-Test muss ich machen?

Sinkende Inzidenzzahlen machen es möglich: Reisen ist wieder erlaubt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch innerhalb der EU können Urlauber wieder am Strand liegen oder durch die Berge wandern. Was gilt es bei der Einreise im EU-Ausland zu beachten?