Wehe, der Riese erhebt sich

Liebfrauensee! Hier treffen sich bei schönem Wetter die Kissinger zu einer kurzen Pause, hier paddeln die Enten und auch Schwäne wurde schon gesichtet Was für eine Idylle, was für ein lieblicher Name - dabei schläft im Untergrund ein sagenhafter Riese - erwacht er, dann wird Bad Kissingen überschwemmt. Sämtliche Hochwasser der Vergangenheit sind Kinkerlitzchen angesichts der Fluten, die dann sie Stadt untergehen lassen. Der See, sagt man, ist so tief, dass er mit den Weltmeeren verbunden ist. Seinen Namen hat der Liebfrauensee, der am Kapellenfriedhof zu finden ist, aus einem ganz anderen Grund: Der Sage nach wollte sich ein verliebter Jüngling darin ertränken, weil die Mutter der Dame seines Herzens einer Heirat nicht zustimmte. Also trat er, vor Tränen blind und mit gebrochenem Herzen, zum Ufer, um sich ins Wasser zu stürzen. Doch da erschien ihm die Muttergottes und konnte ihn von seinem Vorhaben abbringen. Der junge Mann durfte das Mädchen doch noch heiraten, seitdem heißt das Gewässer Liebfrauensee.

Sagenhaft

Ist das nicht sagenhaft?

In Bad Kissingen finden 13 Konzerte pro Woche von der Staatsbad Philharmonie Kissingen statt.

Der Multimedia-Brunnen hat eine 300 Quadratmeter große Wasserleinwand (30 x 10 Meter).

Der Regentenbau ist in einer sagenhaft kurzen Bauzeit entstanden: Von 1911 bis 1913 in nur 21 Monaten.

Es gibt sieben Heilquellen, aber acht Heilwässer - wie ist das möglich? Die Lösung heißt: Bitterwasser.

Es gibt 125 Rosensorten bei etwa 10000 Rosenstöcken.

Im 15 Hektar großer Luitpoldpark finden sich besonders erwähnenswerte Bäume: Die Schillereiche mit 1,30 Metern Durchmesser und 4,15 Metern Umfang. Ihr Alter wird auf 150 Jahre geschätzt. Die Schwarzpappel im Park zählt rund 200 Lenze und ist eine der wenigen Pappeln, die nicht aus zwei Arten gemischt ist. Ihr Durchmesser beträgt 2,20 Meter, der Umfang 6,90 Meter.

Ebenfalls im Luitpoldpark befindet sich das Barfußlabyrinth, auf einem 500 Meter langen und verschlungener Weg spürt man unterschiedliche Bodenbeläge.

Jede Stadt hat ihre eigene Klangwelt mit unverkennbaren Geräuschen. Bei einer Klangrecherche wurden für die Beamer-Show "Bad Kissingen klingt" die einzigartigen Klänge Bad Kissingens aufgenommen. So entstand ein Archiv mit insgesamt 42 diversen Geräuschen. Wer aufmerksam hinhört, kann die Postkutsche erkennen oder das Dielenknarzen im Grünen Saal, die Staatsbad Philharmonie Kissingen, das Vogelgezwitscher im Luitpoldpark, das Wasserplätschern der Saale mit dem Dampferle, Klangschalen und Wasserbewegungen der KissSalis Therme oder die rotierende Roulettekugel in der Spielbank. All diese Klänge wurden rhythmisch zusammengesetzt und überlagert, um eine einzigartige Komposition zu erschaffen. So entstand die unverwechselbare Klangarchitektur . Sagenhaft! red/av