Urlaub während Corona: Wann ist Camping in Bayern wieder erlaubt?

Urlaub wird sich dieses Jahr möglicherweise mehr auf das eigene Land konzentrieren. Zwar berät sich Bundesaußenminister Heiko Maas bereits mit seinen Kollegen aus anderen Ländern, doch ob die Reisewarnung verlängert wird und wann europäische Länder ihre Grenzen wieder für Touristen öffnen, ist noch nicht klar.

Gerade während der Corona-Pandemie bietet sich ein Camping-Urlaub an. Denn die meiste Zeit des Tages ist man an der frischen Luft oder sitzt in seinem eigenen Wohnmobil. Auch der Mindestabstand sollte beim Campen ohne Probleme einzuhalten sein.

Hygienemaßnahmen und Vorschriften: Bayerische Behörden lassen auf sich warten

Als letztes Bundesland wird Bayern seine Campingplätze am 30. Mai wieder öffnen. Welche Vorschriften hier neben dem klassischen Mindestabstand eingehalten werden müssen, ist aber noch nicht klar.

In Schleswig-Holstein dürfen Camper seit dem 18. Mai wieder anreisen. Doch ihre Wohnmobile müssen über Küchen- und Duschanlagen verfügen. Denn die Sanitäranlagen dürfen auf Campingplätzen in Schleswig-Holstein momentan nicht benutzt werden. Toiletten stehen weiterhin zur Verfügung. In anderen Bundesländern herrscht wiederum die Regel, dass die Plätze nur bis zu 60 Prozent belegt sein dürfen.

Bayerische Campingplatz-Besitzer warten noch auf entsprechende Ansagen beziehungsweise Vorgaben der bayerischen Behörden. Ein Campingplatz-Besitzer in Bad Staffelstein hat die gezwungene Pause zur Sanierung seines Platzes genutzt und kann nun pünktlich zum 30. Mai wieder öffnen.