Urlaub trotz Corona: Die besten Reiseziele außerhalb von Deutschland

Die Schulferien haben Begonnen. Und mit dem Beginn der freien Zeit steigt das Verlangen nach Entspannung. Den Kopf frei kriegen, wegfahren. Urlaub eben. Und auch wenn es bisweilen besorgniserregende Entwicklungen des Coronavirus in manchen Ländern gibt, so ist die Gesamtsituation doch mittlerweile recht entspannt. Im Vergleich zu den Maßnahmen aus dem vergangenen Sommer, haben dieses Jahr zahlreiche Urlaubsregionen in Europa trotz der noch immer grassierenden Pandemie ihre Tore weit geöffnet. Wer ein paar Tage am Strand oder den Bergen anpeilt, der trifft auf gute Voraussetzungen.

Seit dem 1. Juli rät die Bundesregierung nicht mehr von Urlaubsreisen ab. Europäische Länder ohne die Kennzeichnung des Risikogebietes sollten dennoch mit „besonderer Vorsicht“ angesteuert werden. Das erklärt das Auswärtige Amt unter Berufung auf das schwer abschätzbare Infektionsgeschehen.

Urlaub im August trotz Corona: Die Beschränkungen der beliebtesten Reiseziele

Zudem sollten Urlauber im Hinterkopf behalten, dass alle Reiserückkehrer zwingend einen aktuellen Corona-Test, den Nachweis für vollständigen Impfschutz oder einen Beleg, bereits genesen zu sein.Keinen Test vorlegen müssen Kinder die jünger als 12 Jahre sind.

Italien

Soll die Urlaubsreise in Richtung des Stiefels gehen, dann empfiehlt die Italienische Zentrale für Tourismus (ENIT) eine Reise zur Hochsaison an den Stränden. Zumindest dann, wenn die Reise nach Italien hauptsächlich Städtetrips beinhaltet. Der August ist nämlich die Hauptreisezeit der Einheimischen. Daher geht die ENIT davon aus, dass in den Städten recht wenig los sein dürfte.

Auch die Corona-Maßnahmen sind in Italien deutlich gelockert worden. Beispielsweise müssen Urlauber an der frischen Luft keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Bedeckung muss jedoch griffbereit sein, sollte der geforderte Mindestabstand nicht eingehalten werden können. Ist man in geschlossenen Räumen, also Läden, Museen sowie Bussen und Zügen unterwegs, ist das Tragen einer Gesichtsmaske jedoch weiterhin Vorschrift. Bevor Urlauber und Urlauberinnen jedoch nach Italien einreisen dürfen, müssen sie ein digitales Einreiseformular ausfüllen. Auch ein Impfnachweis, ein Beleg der Genesung oder negativer Corona-Test ist Vorschrift.

Griechenland

In Griechenland gab es erst kürzlich einen starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Daher gilt das Land aktuell als Risikogebiet. Die Regierung hat den Infektionsanstieg auf die zuvor gegelockerten Regelungen zum Nachtleben zurückgeführt. Daher gelten jetzt wieder strengere Regeln in Bars, wie etwa ein Tanzverbot.

Urlauber die nach Griechenland einreisen wollen, müssen zuerst online ihre Daten registrieren. Im Anschluss an die Registrierung wird ein QR-Code verschickt, der zur Nachverfolgung des Urlaubers gedacht ist.

Vor einer Einreise ist außerdem ein negativer Corona-Test oder Impfnachweis Pflicht. Diese Regeln gelten für Kinder und Erwachsene ab zwölf Jahren. Für die Heimreise braucht es ebenfalls einen negativen Corona-Test, Impfnachweis oder Genesenennachweis.

Kroatien

Ebenfalls extrem beliebt bei vielen Urlaubern ist Kroatien. Die Adriaküste der Halbinsel Istrien die sich vom Norden bis hin zu Dubrovnik südlich Dalmatiens erstreckt gilt als idealer Ort um zu Baden und zu entspannen. Und auch wenn ein richtiger Sandstrand vergleichsweise selten zu finden ist, gibt es dennoch einige malerische Orte. Als Beispiele nennt der ADAC etwa die Inseln Rab, Dugi Otok oder Korcula. Ergänzt werden diese Touristenmagneten um die vielfach gefeierten Badeplätze wie das „Goldene Horn“ auf Brac oder aber die bekannten felsigen Buchten.

Um nach Kroation einreisen zu können ist ein EU-weit gültiges Corona-Zertifikat notwendig. Auch gültig sollen zudem von den Ländern ausgestellte Impfbescheinigungen, oder aber belege zum „Genesen“-Status sowie ein negativer Test sein.

Hotels in Kroatien dürfen ohne Einschränkungen Gäste empfangen. Gaststätten ist es gestattet Gäste im Innenbereich zu bewirten. Cafés ohne Speisekarte dürfen nur draußen bedienen, und auch nur, wenn die Gäste an einem Tisch sitzen. Und weil in Deutschland die Küstenregion „Zadar“ als Risikogebiet gilt, müssen Rückkehrer von dort innerhalb zwei Tagen einen negativen Corona-Test oder Impfnachweis vorlegen.

Niederlande

Seit dem 10. Juli gelten in den Niederlanden wieder verschärfte Regelungen. Dadurch soll der sprunghafte Anstieg der Corona-Infektionszahlen gebremst werden. Schließen mussten Discos und Nachtclubs. Restaurants dürfen noch bis Mitternacht offen bleiben. Diese Regelungen gelten mindestens bis einschließlich 13. August.

Wer trotzdem das Königreich der Niederlanden besuchen will, braucht auch keinerlei Test vorzulegen. Das Robert Koch-Institut rät jedoch dringend davon an. Am 16. Juli hat es das Nachbarland als Risikogebiet eingestuft. Seit dem 23. Juli gelten die Niederlanden sogar als Hochinzidenzgebiet. Daher müssen Urlauber der Niederlanden bei der Einreise nach Deutschland entweder vollständig geimpft oder genesen sein. Sonst sind zehn Tage Quarantäne Pflicht. Diese zehn Tage können jedoch mit einem negativen Corona-Test auf fünf Tage reduziert werden.

Spanien

Spanien, das Reiseziel Nummer eins der Deutschen, wenn es um Urlaub geht, ist schwer von der aktuellen Corona-Lage getroffen. Seit Ende Juni verbreitet sich hier vor allem die sogenannte „Delta-Variante“ rapide. Dazu kommt, dass vor allem jüngere Menschen bis 29 Jahre sich überwiegend mit dem Virus infizieren. Das Robert-Koch-Institut hatte zunächst ganz Spanien zum Risikogebiet erklärt. Seit dem 27. Juli gilt es nun sogar als Hochinzidenzgebiet.

Das bedeutet: Reiserückkehrer aus Spanien die nicht durchgeimpft oder genesen sind, müssen verpflichtend für zehn Tage in Quarantäne. Die Quarantänezeit lässt sich jedoch mit einem negativen Corona-Test auf fünf Tage verkürzen. Bei der Einreise nach Spanien hat sich indes nichts getan. Wer nach Spanien einreisen will, muss 48 Stunden zuvor einen Gesundheitsfragebogen ausgefüllt haben. Anschließend wird ein QR-Code erstellt, der dem Urlauber oder der Urlauberin zugeschickt wird. Damit kann ein mögliches Infektionsgeschehen nachverfolgt werden.

Vor der Rückkehr nach Deutschland braucht es einen negative Corona-Test oder einen Impf- respektive Genesenen-Nachweis.

Portugal

Auch in Spaniens Nachbarland Portugal ist die Corona-Situation derzeit angespannt. Auch, wenn die Infektionszahlen nicht mehr so stark steigen, wie noch vor ein paar Wochen. Den Grund dafür sieht die Regierung vor allem in der Verbreitung der Delta-Variante. Um die Ausbreitung der Corona-Mutation zu unterbinden erließ die Regierung Anfang Juli eine erneute nächtliche Ausgangssperre.

In den Bereichen Portugal mit besonders hohen Infektionszahlen dürfen die Menschen daher in der Zeit zwischen 23 Uhr und 5 Uhr ausschließlich mit einem „triftigem Grund“ die eigenen vier Wände verlassen.

Trotz der heiklen Infektionslage ist ein Urlaub in Portugal weiterhin möglich. Die Bundesregierung rät jedoch von einem Besuch ab.

Bei einer Rückkehr gilt wieder mal: Ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis sind zehn Tage Quarantäne Pflicht, die mit einem negativen Corona-Test auf fünf Tage verkürzt werden können.

Österreich

Deutschlands Nachbarland Österreich hat die FFP2-Maskenpflicht zu einem Großteil aufgehoben., auch bei Geschäften. Die Ausnahme ist Wien. In Wien gelten nach wie vor strengere Regeln. So ist es hier beispielsweise vorgeschrieben, dass sich bereits Kinder ab einem Alter von sechs Jahren testen lassen.

Wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf in Österreich in Hotels, Restaurants, Konzerte und Theater.

Auch wenn die Corona-Infektionen in Österreich niedrig sind, steigen sie in den letzten Wochen stetig an. Die Regierung Österreichs befürchtet aufgrund der Delta-Variante eine vierte Infektionswelle. Aus diesem Grund wurden auch die Infektionsschutzmaßnahmen in der Nachtgastronomie verschärft. Diese Lokale können nur mit einem PCR-Test oder einer Impfung besucht werden.

Wegen der neuen Einreiseverordnung die noch bis zum 31. August gilt, muss ein Urlauber durchgeimpft, genesen, oder negativ auf das Virus getestet sein.

Weißt der Urlauber keinen negativen Test vor, muss er sich elektronisch Registrieren lassen. Anschließend ist er verpflichtet innerhalb eines Tages den Test nachzuholen, auf eigene Kosten.

Die Reiserückkehr von Österreich nach Deutschland ist ohne Auflagen möglich. Lediglich Reisende die mit dem Flugzeug eingereist waren, müssen einen negativen Test vorlegen.

Dänemark

Auch wenn in Dänemark die Neuinfektionszahlen wieder steigen, ist Dänemark nahezu ohne Infektionsschutzmaßnahmen. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss nur noch getragen werden, sofern man den Bus oder die Bahn nimmt. Und abseits der Diskotheken haben alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens wieder geöffnet. Jedoch müssen Touristen in Restaurants, Museen und anderen Orten einen negativen Test, oder eine Impfung/Genesung nachweisen können.

Der Dänemark-Urlaub ist auch für all jene möglich, die noch nicht geimpft werden konnten oder wollten. An der Landesgrenze ist dann jedoch ein negativer Schnelltest Pflicht. Das Robert-Koch-Institut sieht ganz Dänemark, abgesehen von Grönland, als Risikogebiet. Wer also auf dem Weg nachhause von Dänemark ist, braucht wieder einen Corona-Test.

Frankreich

Das Land von Präsident Immanuel Macron stämmt sich mit aller Kraft gegen eine vierte Corona-Infektionswelle.

Die Zahlen der Infektionsfälle steigen seit Ende Juni deutlich. Indes hat das Robert-Koch-Institut gleich mehrere Regionen in Frankreich als Risikogebiete eingestuft. Unter anderem warnen die Experten und Expertinnen vor einen erhöhten Infektionsgeschehen in Okzitanien, Korsika, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie Martinique. Réunion, Französisch-Guayana sowie St. Martin gelten schon länger als Risikogebiete.

Wollen Urlauber das Kino, Theater oder Museum besuchen, benötigen sie einen negativen Corona-Test, Impfnachweis oder einen beleg, dass sie bereits von dem Coronavirus genesen sind. Generell gilt diese Regelung, sobald Ansammlungen eine Gesamtzahl von 50 Personen überschreiten

Mit dem August soll dann der Nachweis auch für Restaurants, Einkaufszentren oder Fernzüge verpflichtend werden. Minderjährige sollen von den Maßnahmen zunächst ausgenommen bleiben.

Reisende aus Deutschland benötigen für die Einreise einen gültigen Corona-Schnelltest. Ein Impfnachweis ist ebenso möglich. Touristen werden für die Tests im Land zur Kasse gebeten. Ein PCR-Test kostet 49 Euro, ein Antigen-Schnelltest 29 Euro.

Die Reiserückkehr von Frankreich nach Deutschland ist ohne Auflagen möglich. Lediglich Reisende die mit dem Flugzeug eingereist waren, müssen einen negativen Test vorlegen.

Großbritannien

Im vereinigten Königreich zahlt sich die hohe Impf-Quote voll aus. Die Fallzahlen der Infektionen sind durch die hochansteckende Delta-Variante zwar hoch, jedoch sind die Zahlen der Krankenhauseinlieferungen und Todesfälle deutlich geringer als in vorherigen Infektionswellen

Und auch wenn Deutschland selbst noch geringe Infektionszahlen hat, steht es trotzdem auf der "gelben" Reiseliste der Gesundheitsbehörde Englands. Deutsche Reisende müssen also nach der Einreise mindestens für fünf Tage in Quarantäne. Zusätzlich müssen sie aus eigener Tasche zwei Corona-Tests absolvieren. England hat fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Was geblieben ist: Kontaktpersonen von Infizierten müssen in Quarantäne.

Das Robert-Koch-Institut stuft Großbritannien und Nordirland als Hochinzidenzgebiet ein. Nicht vollständig geimpfte oder genesene müssen nach der Rückkehr 14 Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen kann diese durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden.

Belgien

Rund 80 Prozent der erwachsenen Belgier sind mittlerweile mindestens einmal geimpft. Touristen aus Deutschland haben keine Test- oder Quarantänepflicht. Das gilt auch für die Rückreise über die Straße.

Besucher, die sich länger als 48 Stunden in Belgien aufhalten, müssen sich bei den Behörden anmelden. Touristen aus Gebiet mit hohem Infektionsgeschehen, müssen bei der Einreise in Quarantäne, sofern diese nicht geimpft, getestet oder genesen sind. In Belgien hat die Gastronomie mit begrenzter Kapazität im Innen- und Außenbereich geöffnet. Hotels und Vergnügungsparks dürfen unter Infektionsschutzauflagen ebenfalls Gäste empfangen.

Bulgarien

Hier haben sowohl Einkaufzentren, als auch Lokale, Wellnesszentren, Diskotheken und Kasinos geöffnet. Kinos, Theater und Museen haben ebenfalls offen. Die Maskenpflicht gilt derweil noch in Supermärkten, Apotheken, Banken, Kirchen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Deutsche Touristen müssen bei einer Rückreise nicht in Quarantäne. Bei Flugreisen ist ein negativer Corona-Test nötig. Wer geimpft, getestet oder genesen ist, darf ohne Beschränkungen einreisen.

Litauen, Lettland und Estland

Litauen, Lettland und Estland haben ihre Infektionsschutzmaßnahmen stark gelockert. Corona-Auflagen gibt es zum Teil noch in öffentlichen Einrichtungen, mit Vorrechten für Geimpfte und Genesene. Deutsche Touristenmüssen sich vor der Einreise registrieren. Estland verzichtet bei der Einreise für deutsche Touristen auf Verpflichtungen wie einen Negativen Test-Nachweis. Lettland besteht auf entsprechende Nachweise bei Nicht-Geimpften. Litauen möchte Nachweise von allen Touristen. Außer bei Flügen gibt es keine Rückreise-Auflagen.

Schweiz

Die Infektionszahlen aus der Schweiz verdoppeln sich jede Woche. Das Infektionsgeschehen ist jedoch derzeit noch auf einem niedrigen Stand.

Die Schweiz hat alle Bereiche wie vor der Pandemie geöffnet. Allerdings müssen in Innenräumen Masken getragen werden. Situationsabhängig kann auch in Restaurants die Zahl der Gäste pro Tisch reglementiert werden. Das Impfzertifikat der EU wird hier anerkannt. Flugreisende Touristen ohne Zertifikat müssen vor Einreise einen negativen Test vorlegen. Die Einreise sowie Rückkehr ist ohne Einschränkungen möglich.

Türkei

Bei der Reise von Deutschland in die Türkei braucht es entweder einen negativen Corona-Schnelltest oder PCR-Test. Genesene und Geimpfte dürfen unter Vorlage eines Nachweises einreisen. Inder Türkei haben Restaurants und Cafés geöffnet. Seit dem 1. Juli hat die Regierung zudem alle Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. In der Öffentlichkeit gilt jedoch weiterhin eine Maskenpflicht.

Das Robert-Koch-Institut sieht die Türkei als Risikogebiet. Bei der Heimreise muss daher entweder ein negativer Test, oder aber Impf- sowie genesenen-Nachweis erbracht werden.

Um die aktuellen Entwicklungen im Blick zu behalten aktualisiert sowohl das auswärtige Amt, als auch das Robert-Koch-Institut regelmäßig die aktuellen Einschätzungen zu etwaigen Urlaubszielen.