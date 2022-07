Urlaub in Schweden: 5 Geheimtipps für die nächste Reise nach Schweden

Magische Natur: Hindens Rev und Österlen

Das skandinavische Land hat mehr als 220.000 in der Küste vorgelagerte Inseln, mehr als 96.000 Seen im Landesinneren sowie große Nadelwälder und Gletscherberge. Damit einher geht eine unüberschaubare Anzahl an Orten, die einen Besuch wert sind. Anhand der Empfehlungen von Reisenden sowie Einheimischen stellen wir dir 5 Orte vor, die nicht jede*r Tourist*in kennt.

Beeindruckende Orte in Schweden: Hindens Rev, Österlen und Visby

Am südlichen Vänern kannst du vom Badestrand Svalnäs aus einem kleinen Trampelpfad folgen, um an den magischen Ort Hindens Rev, der zur Halbinsel Kålland gehört, zu kommen. Dabei handelt es sich um eine 5 km lange Landzunge, die vor ungefähr 11.000 Jahren entstand. Damit stellt sie eine naturhistorische Erinnerung an einen Gletscher dar, der sich früher an dieser Stelle befunden hat. Dich erwartet auf dem gesamten Weg eine beeindruckende wilde Natur sowie eine intensive Ruhe. Am Ende des Wanderweges, an der Spitze der Landzunge, bietet sich dir eine beeindruckende Panoramasicht. Die Halbinsel Kålland ist unter anderem bekannt für das Schloss Läckö und das Vänermuseum; bei einer Reise in die Region lohnt sich eine Entdeckungstour zu diesen Ausflugszielen allemal. Das Schloss ist eines der Barockschlösser Schwedens und hat seine Wurzeln im Mittelalter; heute kannst du dort Mittsommer feiern, Ausstellungen besuchen, Opern hören, an Schlossführungen teilnehmen oder Tretboot fahren. In der Nähe des Schlosses liegt ein Campingplatz, auf dem du übernachten kannst, falls du mit dem Wohnwagen unterwegs bist.

Eine magische Natur wird dich auch in Österlen verzaubern können. Dabei handelt es sich um eine Region im Südosten der Provinz Skåne län. Die Natur lockt mit weiten Feldern, grünen Hügeln, verträumten kleinen Dörfern sowie paradiesischen Sandstränden. Der wohl schönste Strand in Österlen ist der Strand von Sandhammaren. In Österlen gibt es nur eine einzige Stadt namens Simrishamn, die mit ihrem Kleinstadt-Charme lockt. Hier kannst du in einem der zahlreichen Straßencafés entspannen oder die Kirche St. Nicolai mit den Carl-Milles-Skulpturen sowie den Rosengarten im Stadtzentrum besichtigen. Weitere sehenswerte Orte, die du besuchen solltest, sind die mittelalterliche Burg Glimmingehus, die Schiffssetzung Ale Stenar sowie die traumhaften Sandstrände um Kivik.

Zum UNESCO Weltkulturerbe gehört der Hauptort der Ostseeinsel Gotland: Visby. Die Altstadt wird umgeben von einer prachtvollen mittelalterlichen Stadtmauer, sodass sie bei einem Besuch wie ein einziges beeindruckendes Museum wirkt. Bei einem Spaziergang durch Visby fühlst du dich gleich wie ins Mittelalter zurückversetzt: Umgeben von Ruinen, engen Gassen und historischen Gebäuden kannst du Geschichte in der Gegenwart erleben. Lohnenswert ist eine Reise hierhin vor allem zur Mittelalterwoche, die Anfang August stattfindet. Sie lockt jährlich rund 40.000 Besucher*innen an und ist damit das größte Mittelalterfest in Nordeuropa. Doch nicht nur mit seiner Geschichtsträchtigkeit kann Visby beeindrucken. Der Ort ist des Weiteren für seine gemütlichen Gärten bekannt, in welchen im Sommer prächtige Rosen blühen. Ganz besondere Blumen kannst du im botanischen Garten Gotlands bestaunen; im Anschluss bietet sich eine Entspannungszeit in einem der idyllischen Cafés an. In zahlreichen Restaurants kannst du traditionelle schwedische Gerichte probieren; ein besonderes Highlight in Visby ist der Trüffel. Im November findet sogar ein Trüffelfest statt. Spazierst rund um Visby am Wasser entlang, kannst du dramatische Klippen bestaunen und eine beeindruckende Natur erleben. Ein Urlaub in Visby verspricht dir einen bunten Mix aus Meerblick, Badestellen, Geschichte, Natur, Kultur und gutem Essen.

Die Insel Tjörn und Tällberg in der Nähe des Siljansees

Die Insel Tjörn befindet sich vor der Westküste Schwedens, in der schwedischen Provinz Västra Götalands län und der historischen Provinz Bohuslän. An der westlichen Küste Tjörns erwartet dich das niedliche Fischerdorf Skärhamn, in welchem du ein schönes Aquarellmuseum besichtigen kannst. Über eine kleine Brücke kannst du auf die kleine Insel Klädesholmen gelangen, wo das Sillmuseum auf deinen Besuch wartet. Hier erfährst du alles über die Geschichte der Insel, die früher einmal ihre eigene Fischkonserven-Fabrik hatte; sie wird deshalb auch die "Insel des Herings" genannt. Außerdem kannst du auf Tjörn abenteuerliche Outdoor-Aktivitäten erleben und Kajak- oder Kanufahren. Im Südwesten der Insel befindet sich der Hafen Rönnäng, welcher mit einer tollen Aussicht lockt. Es bietet sich bei einem Besuch in der Region ein Abstecher nach Smögen an. Der Ort begeistert durch einen ganz besonderen, niedlichen Flair: An die von Gletschern glattgeschliffenen Felsen reihen sich kleine weiße und rote Häuser und Bootsschuppen aneinander. Im Gegensatz zu Tjörn finden sich hier in der Regel jedoch mehr Tourist*innen ein.

Die Insel Tjörn ist eine der schönsten schwedischen Inseln. CC0 / Pixabay / marsjo

Um den Siljansee in Dalarna, der auch als das Herz Schwedens bezeichnet wird, befinden sich eine Menge zauberhafter kleiner Orte. Einer dieser Ort ist Tällberg, welcher zwischen Rättvik und Leksand liegt. Der kleine Ort begeistert durch zahlreiche Holzhäuser im traditionellen schwedischen Stil, gestrichen in dem klassischen Faluröd, das auch als Schwedenrot bekannt ist. Die Stadt verzaubert durch ihre Ursprünglichkeit und die malerische Umgebung lockt zahlreiche Künstler*innen an. Einen paradiesischen Blick auf den Siljansee genießt du vom Hafen Tällbergs Brygga aus. Möchtest du dich abkühlen, kannst du dies am Strand Tällbergsstranden tun. Eine sportliche Aktivität, die sich in Tällberg anbietet, ist das Golfen auf dem 9-Loch-Golfplatz des Tallbergsbyarnas Golfklubb.

Schweden hat zahlreiche tolle Orte, die einen Besuch wert sind. Die fünf vorgestellten Orte sind eine Inspiration für dich, den richtigen Ort für deine Reise zu finden. Welcher Ort für dich der richtige ist, musst du natürlich individuell entscheiden; sicher ist jedoch, dass dich eine beeindruckende Natur und eine spannende Kultur erwarten.