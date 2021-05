Schleswig-Holstein startet massive Öffnungsschritte im Tourismus und weiteren Bereichen: Ab Montag, 17. Mai 2021, dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete unter strengen Vorgaben landesweit Gaststätten auch in Innenräumen besuchen und in Beherbergungsbetrieben übernachten. Das gab wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch (5. Mai) bekannt. Mehrere Bundesländer haben Tourismus-Lockerungen angekündigt - hier erfahren Sie, wohin Reisen bald möglich sein könnten.

Wer als Tourist im Norden übernachten will, muss sich demnach alle drei Tage auf Corona testen lassen. Mit ihren Beschlüssen weitet die Landesregierung praktisch die für vier Modellregionen geltenden Regeln auf das gesamte Land aus.

Pfingst-Urlaub in Schleswig-Holstein möglich: Was Urlauber beachten müssen

Bisher dürfen Urlauber in der Schleiregion, in Eckernförde und in Nordfriesland unter strikten Corona-Vorgaben Urlaub machen. Von diesem Samstag (8. Mai) an ist das auch in Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt an der Ostsee in der Lübecker Bucht möglich. Am Montag (10. Mai) folgt Büsum in Dithmarschen.

Laut Bekanntmachung der Landesregierung von Schleswig-Holstein müssen Besucher folgendes beachten:

Ab dem 17. Mai dürfen Urlauber anreisen, wenn sie einen negativen Test vorlegen. Danach muss der Test alle 72 Stunden wiederholt werden.

anreisen, wenn sie einen vorlegen. Danach muss der werden. Die Innengastronomie darf nur mit einem negativen Testergebnis betreten werden, das nicht älter als 24 Stunden ist.

darf nur mit einem betreten werden, das ist. In den Modellprojekt-Regionen finde außerdem wie geplant eine wissenschaftliche Begleitung der Öffnungen statt.

Hintergrund der weiteren Lockerungen sind die sinkenden Corona-Zahlen mit stabil unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in weiten Teilen Schleswig-Holsteins.

Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.