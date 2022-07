Urlaub in Kroatien: 5 Geheimtipps für die nächste Reise nach Kroatien

Romantischer Urlaub: Silba und Mljet

und Stadttour: Zadar

Strände und Naturhighlights: Susak und Solta

Schöne Städte, Traumstrände, Sonne - all das erwartet dich bei einem Urlaub in Kroatien. Neben den bekannten Reiseorten geben Urlauber*innen ihre Geheimtipps preis, die es dir ermöglichen, in einem Ort, den nicht jede*r kennt, deinen Urlaub zu genießen. Wir haben für dich die Tipps und Erfahrungsberichte anderer Reisender zusammengestellt.

Urlaub in Silba, Mljet oder Zadar

Geheime Ecken gibt es in jedem Land. Dasselbe gilt auch für Kroatien: Neben den bekannteren Orten gibt es zahlreiche traumhafte Reiseziele, die den wenigsten Tourist*innen bekannt sind. Dazu gehört beispielsweise die Insel Silba im Norden der Region Dalmatien, auf welcher du idyllische Natur und paradiesische Ruhe genießen kannst. Die Ruhe kommt vor allem daher, dass die Insel autofrei ist. Es erwarten dich Sand-, Kiesel- und Felsenstrände sowie viele schöne Wanderwege quer über die Insel. In einem kleinen Ort auf der Insel findest du eine Post, einen Einkaufsmarkt und kleine Restaurants.

Ebenfalls in Dalmatien, jedoch im südlichsten Bereich, liegt die kroatische Insel Mljet. Diese wird auch als Perle der Natur bezeichnet: Als waldreichste Insel kannst du hier ideal die Flora und Fauna erkunden. Es gibt viele Pflanzen, paradiesisch klares Wasser, traumhafte Buchten und Strände, malerische Felsklippen sowie eine bunte Unterwasserwelt, die die Insel auch für Tauchbegeisterte besonders attraktiv macht. Ein Highlight der Insel ist der Nationalpark Mljet, der den größten Teil der Fläche einnimmt. Auch auf dieser Insel wird die Ruhe großgeschrieben.

Die Stadt Zadar befindet sich im nördlichen Bereich Dalmatiens und ist als historische Stadt eine bunte Mischung aus Sightseeing, Kultur, Strand und Freizeit. Auf einer kleinen Halbinsel liegt die Altstadt, in welcher du Überreste römischer Bauwerke, alte Stadtmauern und Stadttore, aber auch modernere Sehenswürdigkeiten wie den Platz "Gruß an die Sonne" oder die Meeresorgel bestaunen kannst. Zadar bietet Urlauber*innen noch eine Menge mehr: Neben zauberhaften Stränden und Buchten findest du ein vielfältiges Angebot an Restaurants, Freizeitmöglichkeiten, Restaurants und Bars.

Die Inseln Susak und Solta

Das Naturwunder Susak liegt inmitten der Adria, südwestlich von der Insel Lošinj. Die Insel ist abgeschieden und wird nicht von Autos befahren, sodass du auch hier idyllische Ruhe und Natur genießen kannst. Per Tauchgang kannst du die Unterwasserwelt an den traumhaften und berühmten Stränden von Susak, Valdarke und Sveti Martin erkunden.

Zadar hat sowohl eine bewundernswerte Altstadt als auch moderne Sehenswürdigkeiten zu bieten. CC0 / Pixabay / IvanVuksa

Solta ist eine Insel in der Region Dalmatien. Auf dieser findest du 8 kleinere, nah beieinander liegende Ortschaften. Die Insel begeistert durch ihre unberührte Natur, ihre paradiesischen Strände und Buchten sowie wunderschönen Landschaften. Doch nicht nur die stille Natur macht die Insel zu einem schönen Urlaubsziel: es gibt die Möglichkeit zu Wandern, zu Segeln und Rad zu fahren. In einigen Buchten wie Gronja Krusica kannst du ideal in dem klaren Wasser Schnorcheln und Fische entdecken. Neben den Küstenstädten sind auch die kleinen Orte im Landesinneren einen Besuch wert und versprechen dir einen entspannten Aufenthalt in verschiedenen traditionellen Restaurants, Cafés und kleinen Geschäfte bei einer zauberhaften Kulisse.

Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass die vorgestellten Inseln und Städte für dich das ideale Reiseziel darstellen. Die Tipps können dir aber als Anregung und Inspiration für deinen Urlaub nach Kroatien dienen.