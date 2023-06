Urlaub in Italien: 5 Geheimtipps für deine Reise nach Italien

Italien ist das beliebteste Reiseland der Deutschen

Viele Orte sind im Sommer jedoch überlaufen

Das Land bietet eine Reihe von echten Geheimtipps

Venedig, Florenz oder Rom: Von diesen italienischen Städten hat vermutlich schon jeder gehört. Anders sieht es jedoch bei Orten wie Tropea, Varenna oder Castelmezzano aus. Diese, ein wenig unbekannteren Orte, überzeugen vor allem durch weniger Tourist*innen im Sommer und eine trotzdem einmalige Schönheit.

Italien ungestört genießen

Italien zählt jedes Jahr aufs Neue zu den Top-Urlaubsländern. So kamen alleine 2019 mehr als 131 Millionen Touristen, davon 12,2 Millionen aus Deutschland. Niemand bereist Italien so gerne wie die Deutschen. Das sorgt jedoch dafür, dass es überall von Reisegruppen wimmelt, die sich durch die bekannten Urlaubsziele schieben.

Italien zählt also zu den beliebtesten Reisezielen in Europa. Doch auch dort gibt es viele schöne und authentische Orte, die nicht so überlaufen sind wie die klassischen Touristen-Hotspots. Möchte man das Dolce Vita in Italien auf ursprüngliche Art und Weise genießen, muss man ein wenig genauer hinschauen. Außerhalb der Touristenstädte kann man das entspannte Italien mit einheimischen Urlauber*innen erkunden.

Lesetipp: Das sind die aktuellen Einreiseregeln nach Italien.

1. Castelmezzano, Basilikata

Der erste Ort auf unserer Liste liegt in der süditalienischen Region Basilikata. Das Dorf Castelmezzano wurde bereits mehrfach zu einem der schönsten Orte des Landes gekürt, ist jedoch bei Tourist*innen kaum bekannt.

Die besten Hotels - Info & Buchung

Der nächstgelegene Flughafen ist Bari, welcher ungefähr 141 km entfernt liegt. Der Ort ist eingebettet in die idyllische Gebirgslandschaft des Gallipoli Cognato Nationalparks und verzaubert durch traumhafte Ruhe und eine mittelalterliche Atmosphäre.

Von hier aus kannst du zudem einige Wanderausflüge starten, wie auf dem Pfad der Sieben Steine. Knapp zwei Autostunden entfernt liegen Bari sowie Neapel, wenn du ein wenig Großstadtluft schnuppern möchtest.

2. Orta San Giulio, Piemont

In NordItalien liegt Orta San Giulio, direkt am Lago d‘Orta. Der Ort wird von seiner prunkvollen Architektur aus der Renaissance und dem Barock geprägt, wie man spätestens bei einem Besuch der Basilika feststellen wird.

Norditalien ist geprägt von wunderschönen Landschaften CC0 / Pixabay / Openpics

Ebenso ist eine Besichtigung der Villa Motta und ein Spaziergang über den Piazza Mario Motta Pflicht. Das Seeufer, samt Promenade, lädt zu entspannten Ausflügen ein und rundherum kannst du dich auch kulinarisch so richtig verwöhnen lassen.

Von regionalen Köstlichkeiten, über leckeren italienischen Wein findest du hier alles. Der nächstgelegene Flughafen ist Mailand und circa 57 km entfernt.

3. Tropea, Kalabrien

Wenn du auf der Suche nach einem italienischen Strandparadies bist, dann bist du in Tropea richtig. Die Strände können hier fast mit denen in der Karibik mithalten und laden zum Erholen ein.

Das türkisblaue Wasser und der weiße Sand reiht sich in die Kulisse eindrucksvoller Klippenlandschaften ein. Auch die Historie von Tropea überzeugt: So solltest du unbedingt das Kloster Santuario du Santa Maria dell‘isola di Tropea besichtigen. Viele wunderbare Bauwerke aus dem 17. und 18. Jahrhundert prägen das historische Stadtzentrum und laden zum Verweilen ein.

Darüber hinaus findest du dort viele Kunstgalerien und köstliche Restaurants, in denen das Abendessen, mit Blick auf das Kloster und den Sonnenuntergang über dem Meer, genossen werden kann. Der nächste Flughafen ist Lamezia Terme und ungefähr 62 km entfernt.

4. Varenna, Lombardei

62 km vom Flughafen Mailand entfernt befindet sich dieser echte Geheimtipp. Varenna liegt am Ufer des Comer Sees, mitten in der Lombardei.

Italienische Kathedralen haben ihren ganz eigenen Charme. CC0 / Pixabay / spalla67

Dieser kleine Ort entführt alle Besucher*innen in die Vergangenheit und besticht durch mittelalterliche Pflastersteingassen, wunderschöne Bauwerke, wie die Kirche San Giorgio sowie die malerische Küstenpromenade.

Eingeplant werden sollte unbedingt ein Besuch in der Villa Monastero, samt dem botanischen Garten sowie dem Casa Museo, in dem du historische Möbelstücke bestaunen kannst.

5. Alberobello, Apulien

Wer einzigartige Natur zu schätzen weiß, für den ist das apulische Dorf Alberobello eine gute Wahl.

Der malerische Ort ist bekannt für die kleinen weißen Häuser mit grauen, konischen Dächern, die als Trullis bekannt sind. Ein weiteres sehenswertes Bauwerk ist die Wallfahrtskirche der Stadt mit ihren eindrucksvollen Wandgemälden.

Innerhalb von einer Stunde ist man zudem in Bari, einer spannenden Stadt, die das ganze Jahr über gut besichtigt werden kann. Dort befindet sich auch der nächstgelegene Flughafen.

Fazit

Welchen Geheimtipp du als dein nächstes Urlaubsdomizil auswählst, bleibt natürlich ganz dir überlassen. Alle Orte sind gut mit dem Flugzeug zu erreichen und überzeugen durch individuelle Highlights. Orta San Giulio und Tropea eignen sich dabei für einen Strandurlaub, während die anderen Tipps eher für kurze Trips oder als Startpunkte einer Rundreise geeignet sind.