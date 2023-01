Urlaub in der Türkei: 5 Geheimtipps für deine nächste Reise in die Türkei

Ruhige Strände und Kultur: Bozcaada und Assos

Die Oliven-Stadt Ayvalık

Natur pur: Kuyucak und Artvin

In den vergangenen 12 Monaten sind etwa 1,86 Millionen Personen in die Türkei gereist, um Urlaub zu machen. Damit gehört die Türkei zu einem beliebten Reiseziel. Urlauber*innen teilen ihre Erfahrungen in Berichten und verraten dir verschiedene geheime Reiseorte in dem Land, die kaum jemand kennt.

Sandstrände, Kultur sowie Entspannung in Bozcaada, Assos und Ayvalık

Planst du eine Reise in die Türkei, stellt sich die Frage: wohin? Ein mögliches Ziel, das nur wenige Tourist*innen kennen, ist die Insel Bozcaada in der Nordost-Ägäis. Sie ist der ideale Ort, um dem hektischen Alltag zu entfliehen. Auf der Insel mit Weinbergen, traditionellem ägäischem Essen und schönen Stränden kannst du deine Auszeit in Ruhe genießen. Neben dem klaren Wasser hält das Urlaubsziel auch einen tollen Ausblick vom Strand für dich bereit.

Suchst du nach einem ruhigen und entspannten Urlaubsort am Strand, könnte auch Assos der richtige Ort für dich sein. Die antike Stadt liegt an der Südwestküste der Troas. Dich erwarten ruhige Strände sowie entspannte Badeorte und eine idyllische Atmosphäre. Nach der Entspannungszeit am Strand bieten sich dir verschiedene kulturelle Highlights. Sehenswert sind beispielsweise die Ruinen der antiken Stadt Assos oder das heimelige Dorf Behramkale.

Nicht weit von Assos befindet sich das Reiseziel Ayvalık. Die Stadt liegt im gleichnamigen Landkreis der türkischen Provinz Balıkesir. Da es sich um eines der größten Oliven-Anbaugebiet der Türkei handelt, findest du beispielsweise frisch gepresstes Olivenöl und handgepresste Oliven-Seifen. Als Tauchbegeisterte*r oder Wassersportler*in bist du hier genau richtig: das Meer am Strand Badavut ist kristallklar und bietet dir diesbezüglich viele Optionen. Zudem ist der Sarimsakli-Strand einen Besuch wert, ebenfalls einer der vielen wunderschönen Strände in Ayvalik. Es erwarten dich auf den in der Küste vorgelagerten Inseln paradiesische Buchten und Strände fern vom Massentourismus. In der Altstadt kannst du historische Museen wie die Museumskirche Taksiyarhis Kilisesi und Moscheen, beispielsweise die Clock Mosque, besichtigen.

Natur-Highlights in Kuyucak und Artvin

Fern von touristischem Aufkommen kannst du auch in der Lavendel-Gegend Kuyucak, die sich im gleichnamigen Landkreis der türkischen Provinz Aydın befindet, Urlaub machen. Das Dorf bringt einen Hauch der Provence mit und begrüßt dich mit einem intensiven Lavendelduft, wenn du es zur Blütezeit Ende Juni besuchst. Der Lavendelgarten ist zwischen dem 25. Juni und dem 15. August für Besucher*innen offen. An kleinen Ständen kannst du diverse Lavendelprodukte wie Lavendelmarmelade, Seifen, Duftsäckchen, Lavendeleis oder Lavendelkränze kaufen. In der Umgebung findest du außerdem spannende Sehenswürdigkeiten wie den Sümer Parki Park, das Yoruk Ali-Efe-Museum oder die Nysa Ruinen.

Ein Urlaub in Artvin bietet dir eine abenteuerliche Alternative zu dem typischen Strand- und Meer-Urlaub. Artvin ist eine Provinz der Türkei, dessen Hauptstadt die gleichnamige Stadt Artvin ist. Dich erwarten markante Bergzüge, grüne Wälder und stille Seen. Auf Hochplateaus kannst du die Aussicht genießen und in idyllische Täler sowie unberührte Waldgebiete blicken. Die Gegend bietet sich ideal für ausgiebige Wandertouren an; und möchtest du doch einmal ans Meer, kannst du an den Rand der Provinz reisen: Sie liegt am Schwarzen Meer.

Alle vorgestellten Orte können dir eine Inspiration bieten, um dein ideales Reiseziel in der Türkei zu finden. Zuletzt geht es natürlich ganz um deine Vorstellungen vom perfekten Urlaub.