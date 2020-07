Urlaub in der Heimat

Wenn die Menschen fliegen könnten, so, wie die Vögel am Himmel - welches Ziel würden sie wohl ansteuern? Je nachdem wo sie geboren sind, natürlich ihre Heimat, denn da ist es bekanntlich am schönsten. Gerade in diesem Jahr, in dem das Coronavirus den Alltag bestimmt und die sozialen Kontakte weiterhin eingeschränkt bleiben müssen, vergeht vielen Menschen das Reisen in ferne Gefilde.

Sterne beobachten

Zudem, man macht ja nicht vom Virus Urlaub, sondern mit ihm, das Virus ist weltweit vertreten. Hier in der Region - ganz klar, kann man getrost auf Wandern setzen, Rad fahren, Schwimmen, Reiten oder mit dem Auto, Motorrad oder Zug schöne Ziele erkunden. Wohin also mit der freien Zeit daheim? Am besten planen, genau so, wie ein normaler Urlaub geplant wird. Am besten alles aufschreiben und dann in eine Reihenfolge bringen, die der ganzen Familie gefällt. Morgens die Wanderschuhe schnüren, mittags im Schwimmbad oder in der Therme relaxen, an anderen Tagen locken die Museen und der Wildpark, als Ausgleich der Besuch in einem Café, in einer Eisdiele oder der Besuch im Restaurant. Schon alleine der Ausflug, für einen Tag oder länger in den Nachbarlandkreis offenbart Neues.

Was gibt es zu sehen? Was kann man ausprobieren? Wie wäre es mit Waldbaden? Oder Yoga im Park? Einer Stadtführung? Einer Tour mit dem Nachtwächter? Einem Spaziergang mit Lamas oder Alpakas oder Pferden? Man könnte mal Sterne gucken: Im Juli und August purzeln durch die Perseiden bedingt, so viele Sternschnuppen vom Himmel, dass man gar nicht mehr weiß, was man sich wünschen soll. Und wenn sich das Wetter trübe zeigt, dann erklären Experten die Himmelskörper im Planetarium. Wenn das Wetter passt, lockt die Nacht im Freien - im eigenen Garten oder auf Anfrage auf dem nächsten Campingplatz. Man kann sein Haupt auch im Schäferwagen, Baumhaus oder in ein umgebautes Weinfass betten. In den Museen daheim lässt sich herausfinden, wie die Vorfahren gelebt, gearbeitet oder wo sie geschlafen haben.

Viel Freiraum

Die Angebote in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld reichen von der klassischen Kur bis hin zu Beauty-, Fitness- und Wellness-Programmen. Massagen, Bäder oder Peelings - Genuss pur. Wer für mehrere Tage bucht, erhält je nach Angebot Pauschalen. In der Übernachtung können Eintritte für Thermen, Ausflüge, Untersuchungen und anders mehr beinhaltet sein.

Viel Freiraum, frische Luft und intakte Natur - das bieten die Rhöner 5 im Naturpark und UNESCO Biosphärenreservat Bayerische Rhön. Verbindet man Bischofsheim, Fladungen, Mellrichstadt, Oberelsbach und Ostheim miteinander, ergibt sich ein Herz. Und so kann das Motto der traditionsreichen Ferienorte nur "Urlaub mit Herz" lauten. Das Quintett liegt leicht erreichbar im Herzen Deutschlands. Die Autobahn ist ganz nah. Eine Bahnstation gibt es auch. Besonders in Zeiten von Corona bieten die Rhöner 5 eine willkommene Abwechslung zum sonst so stressigen und eingeschränkten Alltag. Jedes Mitglied der Rhöner 5 bezaubert mit seinem einzigartigen Charme und seinen Besonderheiten. Gemeinsam ist allen das typisch fränkische Flair, die herzliche Gastfreundschaft sowie eine Fülle an Natur- und Kulturangeboten. Nicht zu vergessen die zahlreichen Spezialitäten für Genießer.

Anja Vorndran/red