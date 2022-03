Urlaub im April 2022 trotz Corona: Das sind die besten Reiseziele

Auszeit in Pandemie-Zeiten: Diese Destinationen lohnen sich im April

lohnen sich im April Urlaub 2022 : So könntest du reisen

: So könntest du Ideen für Reiseziele

Das Reisen war sehr lange für viele nicht möglich; verständlich ist nun, dass viele wieder planen, einmal in den Urlaub zu fahren. Dabei gibt es verschiedene Reiseziele, die du schon im April 2022 einplanen könntest.

Reisen trotz Corona: Was du beachten solltest

Die Corona-Pandemie hat es lange unmöglich gemacht, zu reisen. Zur eigenen Sicherheit und zum Schutz anderer haben wir lange darauf verzichtet, in den Urlaub zu fahren. Doch die Lockerungen schreiten, ebenso wie das Impfen, voran. Deshalb planen viele nun, sich endlich einmal wieder eine Auszeit zu nehmen.

Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei; es wäre also sinnvoll, sehr volle Orte und Plätze beim Reisen zu meiden. Das Auswärtige Amt empfiehlt, sich vor einer Reise über mögliche Reise- und Sicherheitshinweise zu informieren. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit für dich, zu campen oder zu zelten? So bist du an der frischen Luft und kannst genug Abstand zu anderen Campingplatzbesucher*innen halten.

Die Badesaison beginnt in den meisten warmen Ländern erst ab Mai. Doch milde Temperaturen in den im Sommer sehr heißen Ländern können auch ein Vorteil sein: Du kannst die Natur erkunden und Fahrradtouren oder Wandertouren einplanen. Gehört das Baden für dich zum Urlaub mit dazu, könntest du beispielsweise auch ein Hotel suchen, welches einen Pool besitzt. Flug- und Zugreisen sind mittlerweile uneingeschränkt möglich, sofern du die benötigten Unterlagen wie beispielsweise dein Impfzertifikat, den Ausweis und ein eventuelles Reiseformular oder Tests dabei hast.

Reiseziele im April 2022

Grundsätzlich bietet es sich an, in Länder zu reisen, in denen die Inzidenz möglichst gering ist und in denen die Beschränkungen nicht so stark sind; andernfalls kann der Urlaub möglicherweise nicht vollends genossen werden. Ein Ziel, welches sich im April schon anbietet, wäre beispielsweise Kroatien. Hier ist es bereits in den Frühlingsmonaten sehr warm, sodass du dort vor allem gut wandern und Rad fahren kannst, aber auch beispielsweise Städteerkundungen oder Kulinarik-Touren planen kannst. Ideen für Orte, an die du reisen könntest, sind die Makarska Riviera, Istrien, die Kvarner Bucht oder Rijeka.

Freust du dich auf einen Urlaub voller kulinarischer Genüsse, toller Wander- und Radtouren, könnte auch Italien das Land für deinen Urlaub im April sein. In Italien sind die Corona-Einschränkungen derzeit sehr gering. Die Natur in Italien ist im April bereits am Blühen: Es ist also lohnenswert, eine Reise dorthin einzuplanen und sich über mögliche Touren zu informieren. Du könntest beispielsweise an den Gardasee, an die warme Amalfiküste oder nach Sizilien.

Auch Spanien - beispielsweise Andalusien* oder die Balearen mit Mallorca* bieten bereits im April sommerlich-warme Temperaturen, sodass eine Reise ebenfalls eine Möglichkeit sein könnte. Gleiches gilt für Marokko, das zu den beliebtesten Destinationen in Nordafrika gehört.

Ein klassisches Reiseziel, wenn es darum geht, wieder etwas Wärme abzubekommen, ist Griechenland. Aufgrund der milden Temperaturen kannst du hier die Natur bereits im April erkunden und ausgiebige Radtouren planen. Hier bieten sich beispielsweise Kreta, Rhodos oder Kos an. In Zypern kannst du dich oftmals bereits im April auf ein Bad im Meer freuen.

Grundsätzlich sind viele Ziele, die in der Ferne liegen, nun wieder möglich: Dir liegen Optionen von Thailand über Australien bis hin in die USA offen. Der Krieg in der Ukraine könnte jedoch Auswirkungen auf einzelne Flugrouten, beispielsweise nach Asien, haben; hier musst du dich noch einmal individuell informieren.

Möchtest du im Inland bleiben, kannst du auch innerhalb von Deutschland tolle Reisen planen. Du könntest beispielsweise einen Städte-Trip nach Berlin einplanen. Dieses Ziel kannst du in der Regel ideal mit dem Flugzeug oder dem Zug, je nach Entfernung vielleicht sogar mit dem Auto erreichen. Möchtest du lieber die Natur erkunden, könnte der Nationalpark Jasmund auf Rügen oder eine Reise an den Bodensee eine tolle Idee für dich sein. Hier sind ausgiebige Spaziergänge und Fahrradtouren möglich. Auch in Franken bieten dir viele schöne Gebiete eine Möglichkeit, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und zu entspannen. Reiseziele wären hier beispielsweise das Fichtelgebirge, das Nürnberger Land, die Rhön oder der Steigerwald. Wie weit und wohin du reisen möchtest, liegt letztendlich ganz in deiner Hand.

Lesetipp: Brückentage für Urlaub clever nutzen