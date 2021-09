Unverzichtbarer Reise-Tipp: In fremden Ländern Geldmünze einfrieren

Eine Münze im Gefrierfach kann im Urlaub vor Unheil schützen

kann im Urlaub vor Unheil schützen Magenverstimmungen und Lebensmittelvergiftungen können damit vermieden werden

können damit vermieden werden In bestimmten Ländern wird die Anwendung des Münz-Tricks besonders empfohlen

Eine Geldmünze einzufrieren könnte dir im Urlaub sehr zugutekommen und dich vor verschwendeten Urlaubstagen bewahren, die du vielleicht im Bett oder im Krankenhaus zubringen müsstest. Besonders in asiatischen und südeuropäischen Ländern und in Australien ist dieser Trick hilfreich. Aber was hat es damit auf sich?

Geldmünze als Freund und Helfer im Urlaub – so funktioniert der Trick

Dieser Kniff hat etwas mit einer Problematik zu tun, von der wir hier in Deutschland eher wenig betroffen sind: einer instabilen Stromversorgung. In den betreffenden Ländern ist die Stromversorgung lange nicht so zuverlässig, wie wir es von Zuhause gewohnt sind. Oft fällt der Strom aus und bleibt für mehrere Stunden weg. Das kann natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren: Wenn wir schlafen, oder wenn wir tagsüber das fremde Land erkunden. In beiden Fällen würden wir es nicht bemerken. Da kommt der Münz-Trick ins Spiel!

Man benötigt lediglich eine Münze und ein stabiles Gefäß, das bei Minusgraden der Kälte standhält, wie etwa eine Tasse. Die Tasse sollte etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt und anschließend in den Gefrierschrank gestellt werden. Nach 4 bis 5 Stunden sollte das Wasser gefroren sein. Nun kommt die Münze zum Einsatz. Wenn das Wasser vollständig gefroren ist, kann die Münze darauf platziert und das Gefäß zurück ins Gefrierfach gestellt werden. Fertig ist ein Stromausfall-Indikator, mit dem du überprüfen kannst, ob deine mitgenommenen Lebensmittel in Kühl- und Gefrierschrank noch genießbar sind.

Wenn das Wasser beim Überprüfen flüssig geworden, oder die Münze sich an einem anderen Ort als oberhalb einer Eisschicht befindet ist eins klar: Der Strom war weg und deine gekühlten und eingefrorenen Lebensmittel könnten ungenießbar geworden oder von Salmonellen befallen sein. Focus erklärt, dass es sicher sein sollte, wenn die Münze weniger als ein Viertel tief in das Gefäß gesunken ist. Ist die Münze tiefer gesunken, solltest du die Lebensmittel lieber entsorgen.