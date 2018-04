Ungewöhnlich unterwegs

Die Sehnsucht nach ungewöhnlichen Ferienerlebnissen ist bei vielen Urlaubern groß. Wer Mallorca und Antalya schon ausgiebig kennengelernt hat, sucht nach Reisezielen, die mit ungewohnten Erfahrungen locken. Solch eine Destination ist beispielsweise Tel Aviv. In der zweitgrößten Stadt Israels kann man durch die weltberühmte "Weiße Stadt" schlendern, am Strand einen romantischen Sonnenuntergang genießen oder bis zum Morgen in den Clubs durchfeiern. Die Stadt hat sich zum Hotspot am östlichen Mittelmeer entwickelt, an dem ausgelassen gefeiert wird.



Marrakesch und Beirut

Ein Reisetraum aus 1001 Nacht ist dagegen Marrakesch. Die pulsierende Metropole ist eine der vier Königsstädte Marokkos, die zauberhaften Gassen der verwinkelten Altstadt, farbenfrohe Basare und die historischen Stadtpaläste im maurischen Stil laden dazu ein, Land und Leute, aber auch die marokkanische Geschichte kennenzulernen. Ein besonderer Sightseeing-Tipp ist der weitläufige Jardin Majorelle, der zu den schönsten Gärten der Welt zählt. Ebenso interessant ist auch die libanesische Hauptstadt Beirut, die ähnlich wie Tel Aviv ein abwechslungsreiches Nachtleben bietet. Westlicher Lifestyle und orientalische Kultur reichen sich dort die Hand.



Für Inselurlauber

Wer Lust auf entspannenden Inselurlaub hat, dem sei Zypern ans Herz gelegt. Vom Flughafen Paphos aus kann man nicht nur die Sandstrände erreichen, sondern auch die Königsgräber der Stadt - sie gehören zum Unesco-Weltkulturerbe - gut erkunden. Auch der griechische Archipel Santorini im Ägäischen Meer mit seinen legendären Farben ist reizvoll. Naturfreunde begeistern sich hier für die Zeugen des Vulkanismus. Die Calderawand im Westen von Santorini illustriert den vulkanischen Ursprung der Insel. Ebenso interessant sind kulturelle Höhepunkte wie die Kirche Panagia Episkopi oder die Ausgrabungen aus Akrotiri mit dem bronzezeitlichen Fresko. Auch Santorini eignet sich hervorragend für einen Strandurlaub.



Exotische Ziele bequem erreichen

Urlauber aus Hamburg und Umgebung erreichen die ungewöhnlichen Reiseziele künftig ganz bequem: Die Fluggesellschaft Germania fliegt vom Hamburg Airport ab Juli einmal wöchentlich - immer am Mittwoch - nach Paphos auf Zypern. Nach Beirut geht es ebenfalls ab Juli und immer am Mittwoch. Marrakesch wird zweimal wöchentlich nonstop angesteuert - immer dienstags und freitags. Die Strecke nach Tel Aviv wird bereits zweimal wöchentlich bedient. Weitere Informationen: www.hamburg-airport.de.