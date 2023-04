Top 12 der schönsten Campingplätze Deutschlands: Diese Orte sind für Camper ein Muss

Immer mehr Deutsche begeistern sich für das Camping. Daher stellen wir dir im Folgenden die schönsten Plätze Deutschlands vor - von Sylt bis Bayern. Vielleicht findest du hier sogar deinen Traumplatz für den nächsten Urlaub. Im Folgenden stellen wir dir die 12 besten Campingplätze vor, die wir anhand von Google-Bewertungen zusammengetragen haben. Wenn du Europa erkunden möchtest, dann findest du hier die 10 schönsten Campingplätze in Europa am Meer.

1. Harlesiel an der Nordsee

Direkt mit dem Camper an der Küste stehen - was will man mehr. Vom Fenster des Wohnmobils aus kannst du direkt auf das Meer schauen. Das macht diesen Stellplatz besonders beliebt und sogar der Hafen von Harlesiel ist weiter vom Meer entfernt als der Stellplatz. Schon für die tolle Aussicht den ganzen Tag über lohnt sich der Besuch. Gleichzeitig lassen sich von hier aus viele Ausflüge mit Fahrrad entlang der Nordsee starten.

Campingplatz Harlesiel

Adresse : Bahnhofstrasse 40, 26409 Nordseeheilbad Carolinensiel-Harlesiel

: Bahnhofstrasse 40, 26409 Nordseeheilbad Carolinensiel-Harlesiel Internet : www.campingplatz-harlesiel.de

: www.campingplatz-harlesiel.de Telefon : 0446494930

: 0446494930 Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

2. Campingplatz Kampen auf Sylt

Kampen liegt auf der Insel der Reichen und Schönen Deutschlands: Sylt. Es ist die nördlichste Insel unseres Landes und wer mit dem Wohnmobil anreist, muss zunächst nach Dänemark auf die Nachbarinsel Romo übersetzen. Von dort aus fährst du mit der Fähre nach List. Die Umgebung ist herrlich, du befindest dich direkt zwischen den Dünen und dem Ort Kampen. Sowohl für die Tages- als auch Nachtstunden also eine tolle Lage.

Campingplatz Kampen

Adresse : Möwenweg 4, 25999 Kampen / Sylt

: Möwenweg 4, 25999 Kampen / Sylt Internet : www.campen-in-kampen.de

: www.campen-in-kampen.de Telefon : 0465142086

: 0465142086 Öffnungszeiten: Geschlossen zwischen dem 24.10. bis 2 Wochen vor Ostern

3. St. Peter-Ording - Direkt am Strand

In Sankt Peter-Ording darfst du mit dem eigenen Fahrzeug auf den Strand fahren. Das gilt auch für Wohnmobile. Am nördlichsten Abschnitt dehnt sich der Strand über 800 Meter aus, sodass du selbst in der Hauptsaison immer einen Stellplatz finden wirst. Die sandige Fläche ist so großräumig, dass du dich genau dort hinstellen darfst, wo du möchtest. Direkt nach dem Aussteigen stehst du mitten im Sand.

Bei Klugmanns am Strand - Campingplatz Biehl (Klugmann GmbH & Co. KG)

Adresse : Utholmer Straße 1, 25826 St. Peter-Ording

: Utholmer Straße 1, 25826 St. Peter-Ording Internet : www.campingplatz-biehl.de

: www.campingplatz-biehl.de Telefon : 0486396010

: 0486396010 Öffnungszeiten: Flexible Winterferien

4. Ferienpark California in der Kieler Bucht

Der Ferienpark umfasst Apartments, Ferienhäuser und eben auch Stellplätze. Nur wenige Meter vom feinen Sandstrand entfernt, kann man sich an der tollen Aussicht erfreuen. Diese erstreckt sich über fünf Kilometer hinweg. Zudem gibt es einen Mini-Golfplatz und viele weitere Highlights vor allem für Familien. Eben ein kleines Kalifornien mitten in der Kieler Bucht.

Camping-Ferienpark California Rudolf Olsson GmbH

Adresse : Große Heide 26, 24217 Schönberg

: Große Heide 26, 24217 Schönberg Internet : www.camping-california.de

: www.camping-california.de Telefon : 043449591

: 043449591 Öffnungszeiten: Winterpause bis zum 31.03.

5. Camping am Königssee

Der Campingplatz befindet sich am Ufer des Sees und bietet einen eigenen Strand. Umliegende Moorlandschaften laden zu Ausflügen ein, genau wie der Neuenburger Urwald. Der Campingplatz ist familiär und das Wohl der Gäste steht an erster Stelle. Schon morgens kann man direkt an der Rezeption frische Brötchen bestellen. Vor allem Familien werden sich hier besonders wohlfühlen.

Campingplatz am Königssee

Adresse : Tarbarger Landstr. 30, 26340 Zetel-Astederfeld

: Tarbarger Landstr. 30, 26340 Zetel-Astederfeld Internet : www.campingplatz-am-koenigssee.de

: www.campingplatz-am-koenigssee.de Telefon : 044521706

: 044521706 Öffnungszeiten: Vom 1. November bis 28. Februar geschlossen

6. An der Stabkirche mitten im Harz

Die Ausstattung des Campingplatzes ist zweckmäßig, doch kaum ein anderer Stellplatz in Deutschland verfügt über eine solche Romantik wie dieser. Entdecke die Rendezvous-Bank oder durchschreite das Tor der Liebe. Damit beginnt der liebevolle Rundwanderweg durch den Wald. Dort befinden sich zahlreiche Picknickplätze - eine idyllische Atmosphäre und tolle Momente in Zweisamkeit sind garantiert.

Das Kreuzeck GmbH

Adresse : Kreuzeck 5, 38644 Goslar

: Kreuzeck 5, 38644 Goslar Internet : www.camping-harz.com

: www.camping-harz.com Telefon : 053252570

: 053252570 Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

7. Camping Rursee im Nationalpark Eifel

Der liebevoll geführte Campingplatz überzeugt auf ganzer Linie. Direkt am Uferrand eines kleinen Seitenarms des Rursees gelegen, kann man abgeschieden und in Ruhe nächtigen. Aktivurlauber*innen kommen hier voll auf ihre Kosten: Neben Fahrradtouren kann man auf dem See auch Segeln oder Stand-up-Paddling ausprobieren. Wer die Natur liebt, der ist hier genau richtig aufgehoben. Sowohl zu Land als auch auf dem Wasser sind tolle Touren möglich.

Camping Rursee

Adresse : Seerandweg 26, 52152 Simmerath

: Seerandweg 26, 52152 Simmerath Internet : www.camping-rursee.de

: www.camping-rursee.de Telefon : 024732365

: 024732365 Öffnungszeiten: Vom 7.10. bis 31.03. geschlossen

8. In der Lüneburger Heide

Wanderungen und Stranderlebnis werden hier kombiniert. Von vielen Stellplätzen aus kann man direkt auf den See blicken und sich bei einem Strandspaziergang entspannen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Bars und Restaurants, in die du einkehren kannst. Der Platz ist besonders groß und zusätzlich gibt es sogar ein eigenes Schwimmbad. Hier gibt es selbst an regnerischen Tagen etwas zu erleben.

Firma Südsee-Camp Gottfried & Per Thiele OHG

Adresse : Südsee-Camp 1, 29649 Wietzendorf

: Südsee-Camp 1, 29649 Wietzendorf Internet : www.suedsee-camp.de

: www.suedsee-camp.de Telefon : 05196980116

: 05196980116 Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

9. Camping am Oderstrom

Von diesem Campingplatz aus hat man einen optimalen Ausgangspunkt, um den Nationalpark unteres Odertal zu entdecken. Wer möchte, kann auch mit dem Kanu rausfahren, Angeln gehen oder sich auf das Fahrrad schwingen. Darüber hinaus bietet sich am Abend ein kleiner Ausflug ins Zentrum der polnischen Stadt Gryfino an. Der Platz ist weitergehend naturbelassen und völlig im Einklang mit den umliegenden Wäldern.

Campingplatz Mescherin

Adresse : Obere Dorfstraße 17, 16307 Mescherin

: Obere Dorfstraße 17, 16307 Mescherin Internet : www.campingplatz-mescherin.de

: www.campingplatz-mescherin.de Telefon : 033332870044

: 033332870044 Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

10. Via Claudia im Allgäu

Der Campingplatz ist besonders groß und modern. Von hier aus hat man einen tollen Blick über den See, hinein in die umliegende Bergwelt. Sowohl Wassersportler*innen als auch Wandernde kommen voll auf ihre Kosten. Nur wenige Kilometer entfernt liegt das Schloss Neuschwanstein. Der Wohlfühlfaktor ist hier besonders hoch. Wer keine Lust mehr auf das Wohnmobil hat, der kann übrigens auch in einer der kleinen Blockhütten nächtigen.

Via Claudia Camping Company Ltd. (MT)

Adresse : Via Claudia 6, 86983 Lechbruck am See

: Via Claudia 6, 86983 Lechbruck am See Internet : www.via-claudia-camping.de

: www.via-claudia-camping.de Telefon : 088628426

: 088628426 Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

11. Mosel Islands

Eine Flussinsel mit einem Campingplatz? An der Mosel ist dies möglich. Gerade zur Weinsaison gibt es einiges zu entdecken. Informiere dich vorher über die verschiedenen Weinfeste. Hier kommst du kulinarisch voll auf deine Kosten und kannst gleichzeitig das einmalige Panorama genießen. Tauche in eine andere Welt ein und entdecke unbedingt auch die berühmt-berüchtigte Burg Eltz.

Mosel Islands GmbH & Co. KG

Adresse : Kastellauner Str. 51, 56253 Treis-Karden

: Kastellauner Str. 51, 56253 Treis-Karden Internet : www.mosel-islands.de

: www.mosel-islands.de Telefon : 026722613

: 026722613 Öffnungszeiten: Vom 30.10. bis 31.03. geschlossen

12. Campingplatz Seehäusl am Chiemsee

Das Besondere an diesem Campingplatz ist, dass es keine Wendemöglichkeit gibt. Sollten alle Plätze belegt sein, empfiehlt es sich also nicht, mit einem großen Wohnmobil oder Anhänger auf den Platz zu fahren. Auf 90 mal 90 Metern befinden sich 50 Stellplätze, inklusive Restaurant und Rezeptionsgebäude. Es wird kuschelig und du lernst schnell andere Menschen kennen. Gleichzeitig ist die Lage des Platzes attraktiv, von hier aus lassen sich viele Ausflüge mit dem Fahrrad rund um den Chiemsee starten.

Campingplatz Seehäusl

Adresse : Beim Seehäusl 1, 83339 Chieming – Stöttham

: Beim Seehäusl 1, 83339 Chieming – Stöttham Internet : www.camping-seehaeusl.de

: www.camping-seehaeusl.de Telefon : 08664303

: 08664303 Öffnungszeiten: Vom 2.10. bis 31.03. geschlossen

Fazit - Ferienzeiten im Blick behalten

Deutschland hat für Campingurlaub einiges zu bieten. Gerade die Plätze am Meer oder in Bayern sind besonders beliebt. Doch auch in Mitteldeutschland hast du eine tolle Auswahl. Du musst gar nicht weit fahren, um Idylle zu genießen oder actionreichem Wassersport nachzugehen. Wanderungen in der Natur oder einen Tag mit der Familie verbringen: Auf diesen Campingplätzen findet jede*r etwas. Informiere dich vorab immer, ob du einen Stellplatz oder Zeltplatz bekommst. Meist genügt ein kurzer Anruf oder du buchst über die jeweilige Website. Wichtig zu beachten ist zudem, auf Ferienzeiten in den verschiedenen Bundesländern zu achten.