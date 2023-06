Tipps für deine erste Kreuzfahrt: Das solltest du für deine Schiffsreise wissen

Das kannst du bei Seekrankheit machen

Wer zum ersten Mal mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, möchte sich natürlich entsprechend darauf vorbereiten. Deshalb haben wir dir die wichtigsten Tipps für deine erste Reise zusammengestellt und erklären dir, welche Gedanken du dir im Vorfeld machen solltest.

Die erste Kreuzfahrt: Das solltest du wissen

Bereits bei der Buchung deiner Kreuzfahrt solltest du auf einige Dinge achten: So werden in der Regel Schiffsreisen beworben, die mit den neusten Schiffen der Reedereien durchgeführt werden. Natürlich ist der Komfort hier besonders hoch, allerdings sind diese Schiffsreisen auch teurer als vergleichbare Alternativen. Günstiger ist es, wenn du auf einem älteren Schiff in See stichst. Viele Kreuzfahrt-Fans möchten das Angebot der brandneuen Schiffe entdecken, weshalb die Nachfrage nach älteren Schiffen sinkt und somit auch der Preis.

Übrigens wird oft auch angeboten, in einem Buchungsvorgang nicht nur das Kreuzfahrtschiff, sondern auch Hin- und Rückflug mitzubuchen. Dieses Angebot erspart zusätzliche Arbeit, allerdings kann es günstiger sein, wenn du Flug und Kreuzfahrtschiff getrennt voneinander buchst. Achte zudem auf die Auswahl der richtigen Kajüte: Wer schnell seekrank wird, sollte eine Kabine in der Mitte des Schiffes auf dem mittleren Deck wählen. Den Wellengang spürst du dort am geringsten. Achte zudem darauf, ob deine Kabine in der Nähe des Restaurants liegt oder welche Räumlichkeiten sich drumherum befinden, damit es morgens und abends nicht zu laut ist. Je weiter die Kabine im hinteren Teil liegt, desto eher sind Motorengeräusche zu hören.

Kreuzfahrtschiffe fahren verschiedene Ziele und Häfen an. Achte dabei darauf, die Landausflüge bereits im Vorfeld zu buchen und die Angebote der Reederei zu nutzen. Diese Ausflüge sind zeitlich optimal geplant und du kannst sicher sein, immer pünktlich zum Schiff zurückzukehren, bevor es ablegt. Achte auch darauf, deinen Ausweis beziehungsweise deinen Reisepass mitzuführen. Selbst wenn die Kreuzfahrt auf dem europäischen Kontinent stattfindet, sind Stopps in Ägypten oder der Türkei möglich. Eine Einreise ist nur mit einem Reisepass möglich, der noch mindestens sechs Monate lang gültig sein muss.

Kleidung, Koffer und Internet

Auf einem Kreuzfahrtschiff wird sich meistens etwas eleganter gekleidet. Auf dem Deck oder beim Dinner solltest du daher nicht in Badesachen herumlaufen. Vor allem im Restaurant sind Smoking oder Abendkleider gerne gesehen.

Beachte ebenso, dass die Koffer auf dem Schiff in der Regel in die Kabine gebracht werden und du sie nicht selbst mitnehmen kannst. Daher solltest du schon im Handgepäck die wichtigsten Utensilien einpacken. Bis der Koffer in der Kajüte ist, können schon mal mehrere Stunden vergehen.

Informiere dich auch bereits im Vorfeld rund um Mobilfunk und Internet. Auf hoher See kann es sein, dass du gar kein Netz hast oder sich dein Handy in Auslandstarife einwählt, die hohe internationale Gebühren haben. Buche also im besten Fall das WLAN Paket auf dem Schiff, manche Reedereien bieten auch kostenloses WLAN an.

Was kannst du bei Seekrankheit tun?

Während einer Kreuzfahrt passiert es vielen Menschen, dass sie unter der Seekrankheit leiden. Die ungewohnten Wellenbewegungen irritieren den Gleichgewichtssinn des Körpers, wodurch verschiedene Symptome auftreten können. Dazu zählen:

Kopfschmerzen

Müdigkeit

Schwindel

Übelkeit

Erbrechen

Der Körper steht eigentlich in fester Position und in stabiler Umgebung, allerdings wird durch den Wellengang ein ständiges Schaukeln und Schlingern wahrgenommen. Die physischen Informationen passen nicht zu den visuellen Eindrücken und das Gehirn kann die Informationen nicht korrekt einordnen.

In der Regel gewöhnt sich der Körper jedoch nach wenigen Tagen an die Eindrücke und die Symptome lassen nach. Auf Kreuzfahrten kommt es seltener zu einer starken Seekrankheit, da die Kreuzfahrtschiffe sehr groß und modern gebaut sind. Selbst bei schwerem Seegang sorgen die integrierten Stabilisatoren dafür, dass das Schiff gerade und ruhig bleibt. Je kleiner das Schiff ist, desto stärker nimmst du den Wellengang wahr. Wie bereits erwähnt, solltest du eine Kabine im Zentrum des Schiffes wählen, wenn du den Seegang nicht so stark wahrnehmen möchtest. Wenn der Seegang etwas unruhiger wird, solltest du zudem nicht mehr lesen oder dich mit dem Handy beschäftigen, keinen Sport machen, nicht spazieren gehen und auch auf das Bordkino oder Fernsehschauen verzichten. Empfehlenswert ist es, dich hinzulegen und im besten Fall zu schlafen, da der Gleichgewichtssinn während des Schlafens fast komplett deaktiviert ist. Höre ein wenig Musik, ein Hörspiel oder besuche das Spa und blicke dabei auf den Horizont.

Ebenso ist es wichtig, viel zu trinken, wobei du auf Alkohol verzichten solltest, bis sich das Meer wieder beruhigt hat. Wer bereits eine Vorahnung hat, seekrank zu werden, kann auch in Form von Medikamenten vorsorgen. Hausärzt*innen beraten und verschreiben beispielsweise Pflaster, Tabletten oder Kaugummis. Diese enthalten Wirkstoffe, wie Scopolamin, Dimenhydrinat oder Cinnarizin. Diese helfen gegen Übelkeit und Schwindel. Nachteilig ist allerdings, dass die Medikamente schläfrig machen und ein wenig benebeln können. Auch auf dem Schiff selbst kannst du ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, die Schiffsärzt*innen sind erfahren im Umgang mit der Seekrankheit und haben entsprechende Medikamente auf Lager.

Fazit

Für deine erste Kreuzfahrt gilt es, einige Dinge zu beachten: Packe elegante Kleidung ein, nimm Ausweis und Reisepass mit und achte darauf, welche Kabine du auswählst. Buche auch die Landgänge bereits im Voraus und lies dich in die Besonderheiten des Kreuzfahrtschiffes ein. Eine entsprechende Prophylaxe gegen Seekrankheit ist ebenso sinnvoll, dazu kannst du Hausärzt*innen um Rat fragen.

