Städtereisen Europa: Diese Städte sind 2023 beliebt

Entdecke die schönsten Städte Europas

Das sind die besten Hotels und Anreisemöglichkeiten

Wir haben die Sehenswürdigkeiten für dich zusammengefasst

Bei der Auswahl der beliebtesten Städte Europas stützen wir uns auf den Euromonitor Report von 2022, der die Städte mit den meisten Tourist*innen zusammenfasst. Unter den Top-10 Städten weltweit haben wir uns die ersten fünf europäischen Städte herausgepickt. Dazu gehören in absteigender Reihenfolge: Paris, Amsterdam, Madrid, Rom und London, die auch in diesem Jahr zu den beliebtesten Reisezielen gehören.

Welche Städte sind in Europa am beliebtesten?

Paris wirkt überraschend, an manchen Stellen geheimnisvoll und ein wenig magisch. Die französische Hauptstadt zeigt sich ihren Besucher*innen stets von ihrer besten Seite und gilt als eine der schönsten Städte der Welt. Du findest hier wunderbare Monumente, viele Museen und tolle Plätze, an denen du dich aufhalten kannst. Gleichzeitig gilt Paris auch als das Zentrum von Gastronomie und Mode: Shopping-begeisterte Menschen werden hier voll auf ihre Kosten kommen.

Amsterdam ist die Hauptstadt der Niederlande, ohne jedoch Regierungs- und Parlamentssitz zu beheimaten. Letztere liegen in Den Haag. Amsterdam ist eine kulturelle Hochburg mit vielen jungen Menschen und bedeutenden Museen. Ebenso befinden sich hier wichtige Bildungseinrichtungen, wie Universitäten.

Madrid ist eine Stadt, in der es nie wirklich Nacht wird. Die Metropole ist lebendig und bietet rund um die Uhr spannende Möglichkeiten. Vom Frühjahr bis tief in den Herbst ist auch nachts viel los und du findest wunderbare Restaurants, viel Lebendigkeit und eine Sehenswürdigkeit nach der anderen. All das macht Madrid zu einem der interessantesten Reiseziele in Spanien.

Rom ist nicht nur Hauptstadt und die größte Stadt Italiens, sondern auch eine der ältesten Städte der Welt. Der Sage nach wurde Rom bereits 753 v. Chr. gegründet und war lange Zeit das Zentrum des Römischen Reiches. In dieser Zeit galt sie als wichtigste und auch mächtigste Stadt im gesamten Mittelmeerraum. Schon aufgrund der vielen historischen Highlights lohnt sich eine Reise nach Rom.

London ist eine aufstrebende, aber auch besonders teure Stadt. Rund 50 % aller Einwohner*innen sind jünger als 40 Jahre, was das Leben hier besonders dynamisch macht. Seit vielen Jahrhunderten wächst die Stadt explosionsartig an und noch immer wollen viele Menschen dort leben. Gleichzeitig ist London ein wichtiges Zentrum für viele Unternehmen und Ausgangspunkt für Geschäfte in aller Welt.

Was gibt es dort zu sehen?

Europa beherbergt einige der atemberaubendsten und kulturell reichsten Städte der Welt, die eine Fülle an Sehenswürdigkeiten bieten:

In Paris findest du ein großes Angebot an geballten Sehenswürdigkeiten. Zu den Highlights gehört definitiv der Eiffelturm, genau wie der Louvre und die Notre-Dame, die sich aktuell im Wiederaufbau befindet, sowie die Sacré-Cœur und der Triumphbogen. Lass dir auch das Künstlerviertel Montmartre nicht entgehen, und genieße den Anblick des Schloss Versailles.

In Amsterdam solltest du in erster Linie die wunderbaren Grachten und die niederländische Architektur genießen. Absolute Highlights sind zudem das Anne-Frank-Haus sowie das van Gogh Museum. Du kannst auch eine Grachtenfahrt machen und dir die Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus anschauen. Ebenso lohnt sich ein Besuch im Vondelpark, hier kannst du dich entspannen und die Umgebung aufsaugen. Im van Gogh Museum findest du mehr als 200 Gemälde und etwa 500 Zeichnungen des Begründers der modernen Malerei.

In Madrid solltest du deine Sightseeing-Tour unbedingt am Nationalpalast, dem Palacio Real, starten. Hier wohnt der spanische König gemeinsam mit seiner Familie. Ebenso interessant ist das Museum Reina Sofia, in dem unter anderem Gemälde von Picasso ausgestellt sind. Das angesagteste Stadtviertel in Madrid ist La Latina, was sich durch tolle Restaurants und spannende Street-Art auszeichnet.

Rom hat so viele Attraktionen, dass es schwierig wird, alle besichtigen zu können. Zuallererst ist natürlich das Kolosseum zu nennen, was als Wahrzeichen der Stadt bekannt ist. Ebenso beliebt ist der Palatin Hügel, der einer der berühmten sieben Hügel Roms ist. Besichtige auch das Forum Romanum, wenn du dich für die Historie der Stadt interessierst. Der Trevibrunnen ist natürlich genauso einen Abstecher wert, genau wie die Piazza Navona. An der spanischen Treppe kannst du dich anschließend entspannen.

Die Highlights von London liegen relativ zentral und sind alle nicht weit voneinander entfernt. Dazu gehört natürlich das Riesenrad London Eye, die Westminster Abbey, der Piccadilly Circus, der Trafalgar Square sowie die Tower Bridge. Den Big Ben kann man übrigens auch von innen besichtigen, was für Kinder und Erwachsene interessant ist. Ebenso lohnt sich ein Besuch am Buckingham Palace, der als Hauptsitz der Monarchie bereits seit 1837 bekannt ist.

Gibt es besondere Hotels?

In jeder dieser Städte gibt es eine Vielzahl an besonderen Hotels, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. Hier sind einige Empfehlungen, die du auf Booking.com finden kannst:

Die besten Hotels - Info & Buchung

Paris, Frankreich:

Hôtel Plaza Athénée: Dieses luxuriöse 5-Sterne-Hotel befindet sich an der prestigeträchtigen Avenue Montaigne und ist bekannt für seine exquisite Einrichtung und seinen erstklassigen Service.

und ist bekannt für seine exquisite Einrichtung und seinen erstklassigen Service. Le Pavillon de la Reine: Dieses 4-Sterne-Hotel liegt im historischen Marais-Viertel in einem charmanten Innenhof. Es bietet eine elegante Unterkunft in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert.

Amsterdam, Niederlande:

Pulitzer Amsterdam: Ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel, bestehend aus 25 historischen Grachtenhäusern , die sich entlang der berühmten Prinsengracht erstrecken.

, die sich entlang der berühmten Prinsengracht erstrecken. The Hoxton, Amsterdam: Ein trendiges Designhotel im Herzen von Amsterdam, das in einem historischen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist und eine stilvolle Mischung aus Vintage und Moderne bietet.

Madrid, Spanien:

Mandarin Oriental Ritz, Madrid: Dieses 5-Sterne-Hotel befindet sich im Goldenen Dreieck der Kunst und beeindruckt durch seine klassische Architektur und zeitlose Eleganz.

und beeindruckt durch seine klassische Architektur und zeitlose Eleganz. Only YOU Boutique Hotel Madrid: Dieses 4-Sterne-Hotel bietet ein einzigartiges Design und personalisierten Service in einer ehemaligen Stadtvilla aus dem 19. Jahrhundert im Stadtzentrum von Madrid.

Rom, Italien:

Hotel Eden - Dorchester Collection: Ein 5-Sterne-Hotel mit einer fantastischen Lage in der Nähe der Spanischen Treppe und der Villa Borghese. Es bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und ist bekannt für seine elegante Einrichtung.

und der Villa Borghese. Es bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und ist bekannt für seine elegante Einrichtung. Hotel Campo de' Fiori: Ein 4-Sterne-Hotel im historischen Zentrum von Rom, das eine beeindruckende Dachterrasse mit Panoramablick auf die Stadt bietet. Das Hotel ist in einem prächtigen Barockgebäude untergebracht.

London, England:

The Ritz London: Ein ikonisches 5-Sterne-Hotel im Herzen von London, bekannt für seinen luxuriösen Stil und seinen erstklassigen Service. Es liegt in der Nähe des Green Park und des Buckingham Palace.

und seinen erstklassigen Service. Es liegt in der Nähe des Green Park und des Buckingham Palace. The Zetter Townhouse Clerkenwell: Ein Boutique-Hotel mit 13 individuell gestalteten Zimmern in einem georgianischen Stadthaus. Es befindet sich in Clerkenwell, einem lebendigen und historischen Viertel von London.

Wie sind diese Städte zu erreichen?

Von Franken aus kannst du diese Städte auf verschiedenen Wegen erreichen. Hier sind einige der schnellsten und einfachsten Möglichkeiten:

Bequem reisen mit der Deutschen Bahn - Info & Buchung

Paris, Frankreich:

Wenn du den Zug bevorzugst, musst du zunächst beispielsweise von Nürnberg oder Würzburg, nach Frankfurt oder Mannheim fahren und kannst dort einen Hochgeschwindigkeitszug (TGV/ICE) nach Paris nehmen . Die gesamte Reise dauert etwa 4–6 Stunden, je nach Verbindung.

. Die gesamte Reise dauert etwa 4–6 Stunden, je nach Verbindung. Wenn du lieber fliegst, nimm einen Flug von Nürnberg oder Frankfurt am Main nach Paris (Flughäfen Charles de Gaulle oder Orly), die Flugzeit beträgt etwa 1,5 Stunden.

Amsterdam, Niederlande:

Am schnellsten erreichst du Amsterdam von Franken aus mit dem Flugzeug. Flüge von Flughäfen wie Nürnberg oder Frankfurt bringen dich in etwa 1,5 Stunden nach Amsterdam .

. Eine weitere Möglichkeit ist die Anreise mit dem Zug, wobei du von Nürnberg aus einen ICE nach Köln oder Frankfurt nehmen und von dort aus einen Thalys- oder ICE-Zug nach Amsterdam .

. Es gibt auch einen Flixbus mit Direktverbindung von Bamberg nach Amsterdam. Dieser benötigt zwar fast 11 Stunden, kostet dafür aber unter 20 Euro, wenn du rechtzeitig buchst.

Madrid, Spanien:

Direktflüge von Frankfurt am Main nach Madrid (Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas) dauern etwa 2,5 Stunden .

. Wenn du den Zug bevorzugst, fahre erst nach Paris, wo du in einen Hochgeschwindigkeitszug (TGV oder Renfe-SNCF) nach Madrid umsteigen kannst. Die gesamte Reisezeit beträgt allerdings etwa 10–14 Stunden, je nach Verbindung.

Rom, Italien:

Direktflüge von Nürnberg oder Frankfurt am Main nach Rom (Flughafen Fiumicino oder Ciampino) dauern etwa 2 Stunden .

. Wenn du lieber mit dem Zug fährst, nimm einen Zug von Franken nach München oder Mailand, von wo aus du einen Hochgeschwindigkeitszug (Frecciarossa oder Italo) nach Rom nehmen kannst. Die gesamte Reisezeit beträgt etwa 9–12 Stunden, je nach Verbindung.

London, England:

Mit dem Zug fährst du von Franken nach Brüssel (Belgien) oder Paris (Frankreich) und steigst dort in den Eurostar um, der dich durch den Eurotunnel nach London bringt. Die gesamte Reisezeit beträgt etwa 6–9 Stunden .

um, der dich durch den Eurotunnel nach London bringt. Die gesamte Reisezeit beträgt etwa . Wenn du fliegen möchtest, nimm einen Direktflug von Nürnberg oder Frankfurt am Main nach London (Heathrow, Gatwick, Stansted oder Luton), die Flugzeit beträgt etwa 1,5-2 Stunden.

Wenn du weitere Inspirationen für deinen Urlaub suchst, könnten dich auch diese Artikel interessieren: