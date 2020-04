Ungewisse Lage wegen Coronavirus: Sollte ich meinen Sommerurlaub stornieren?

In wenigen Monaten startet der Sommer und damit die Urlaubssaison. Theoretisch zumindest. Denn aufgrund der Corona-Pandemie ist noch ungewiss, ob und in welchem Umfang verreisen in diesem Jahr möglich ist.

Aktuell wird über das weitere Vorgehen der Maßnahmen diskutiert. Dabei steht eine Verlängerung der Kontaktsperren um zwei Wochen im Raum. Auch darüber hinaus ist die Lage ungewiss. Politiker raten dazu, mit der Urlaubsbuchung zu warten. Auch der Chef der Ärztekammer äußert sich.

Keine verlässlichen Vorhersagen: von der Leyen rät von einer Buchung ab

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich in einem Gespräch mit der Bild am Sonntag zu dem Thema geäußert. Die CDU-Politikerin rät davon ab, bereits jetzt den Urlaub zu buchen: "Ich rate dazu, mit solchen Plänen noch zu warten. Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen."

Die Frage nach dem Sommerurlaub beschäftigte auch Markus Lanz in seiner gleichnamigen TV-Sendung. Dort hatte er vergangenen Mittwoch (08.04.2020) SPD-Politiker Karl Lauterbach zu Gast. Moderator Lanz war es dabei besonders wichtig herauszufinden, wo sich Deutschland aktuell im zeitlichen Verlauf der Pandemie befinde und wie der Stand im Sommer sei. Lauterbach konnte nur wenig Hoffnung machen.

"Der Sommerurlaub im klassischen Sinn wird nicht stattfinden." meint der Mediziner. Dabei bezieht er sich auf den Besuch von Freibädern, Festivals und Fußballstadien. Auch eine Reise mit dem Flugzeug sei für ihn "nicht vorstellbar." Selbiges gilt für beliebte Reiseziele innerhalb Deutschlands: "Ostsee, Badesee - keine Chance."

Flugreisen: Bundesregierung fordert Gutscheine ohne Zustimmung der Kunden

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Airlines unzählige Flüge absagen. Auch hier stehen Kunden eigentlich die Erstattung des Ticketpreises zu. Die Bundesregierung pocht nun bei der EU-Kommission darauf, dass auch für Flugtickets Gutscheine ohne Zustimmung des Kunden möglich werden - statt der Rückzahlung des Geldes.

EU-Verkehrskommissarin Adina Valean machte bereits die Position der Behörde klar: "Die Fluggesellschaft haben die Möglichkeit, Gutscheine statt Erstattungen anzubieten, aber die Passagiere müssen zustimmen." So stellte etwa auch die Lufthansa klar: Erstattungen blieben grundsätzlich möglich. Man bitte nur um Verständnis, dass dies derzeit nicht innerhalb der üblichen Fristen möglich sei.

Auch wer eine Ferienunterkunft für die Zeit der Beschränkungen gebucht hat, kann sie kostenfrei stornieren. Aber nur wenn zu der gebuchten Zeit die Gefährdungslage vom RKI noch als hoch eingeschätzt wird. Denn ohne besondere Gründe kann der Beherbergungsvertrag nicht einfach gekündigt werden.

Söder: "Wo und wie der Urlaub stattfinden kann, hängt von der Corona-Lage ab"

Damit gehen seine Antworten in eine ähnliche Richtung, wie die Aussagen von Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident äußerte sich weniger drastisch, allerdings skeptisch. Ob sich die Menschen dieses Jahr auf einen Sommerurlaub freuen können, lasse sich noch "nicht abschließend prognostizieren", erklärte Söder in einem Interview gegenüber der idowa.

Entscheidend für den Urlaub sei, wie sich die Corona-Lage bis dahin entwickelt: "Wo und wie der Urlaub stattfinden kann, hängt schlicht und einfach von der Corona-Lage ab", betont er. Zudem wirbt er für regionalen Urlaub, auch in Bayern und Deutschland gebe es "tolle Ferienziele".

In einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur teilt Klaus Reinhardt, Präsident der Ärztekammer, die Meinungen vieler Politiker. "Dass wir Urlaubsreisen so unternehmen, so wie wir es gewohnt sind, [...] das halte ich für eher unwahrscheinlich." erklärte er. Jedoch hofft er, dass die aktuellen Maßnahmen bis dahin nicht mehr so streng seien.

"Unvermeidbare" und "außergewöhnliche" Umstände erlauben kostenfreie Stornierung

Wer seine Reise stornieren möchte, sollte sich mit dem Reisebüro in Verbindung setzen und sich über Vor- und Nachteile informieren. Über eine kostenfreie Stornierung schreibt das Auswärtige Amt: "Gemäß den gesetzlichen Regelungen können Kunden eine Pauschalreise kostenfrei stornieren, wenn am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Zielort erheblich beeinträchtigen."

Unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände sind dabei nicht näher definiert. Die generelle Reisewarnung, die bis zum 30.04.2020 gilt, sei ein Hinweis darauf. Die Reiseveranstalter pochen jedoch darauf, stattdessen Gutscheine ausgeben zu dürfen.Das Argument: Andernfalls drohen massenhaft Insolvenzen. Ursula von der Leyen stellte klar: Europaweit hätten die Menschen rein rechtlich die Wahl, ob sie das Geld oder einen Gutschein wollten.

Wichtig ist außerdem der Zeitpunkt der Stornierung. Wer zu lange wartet, riskiert erhöhte Stornoentgelte. Eine frühzeitige und übereilte Stornierung hingegen birgt das Risiko, nachträglich Stornoentgelte zurückzuverlangen - zudem ist nicht gewiss, ob der Urlaub tatsächlich storniert werden muss.

Eine Stornierung ist mit Risiken verbunden

Die Verbraucherzentrale schreibt dazu von der Gefahr, "dass sich die Stornoentgelte erhöhen, falls zum Reisezeitpunkt keine unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände mehr vorliegen, die zum kostenlosen Rücktritt vom Reisevertrag berechtigten." Gerade langes Hinauszögern einer Stornierung erhöht diese Gefahr.

Andererseits birgt eine frühzeitige Stornierung das Risiko, bereits gezahlte Stornoentgelte zurückzuverlangen. Das sei dann der Fall, "wenn sie zum Reisezeitpunkt zur kostenlosen Stornierung berechtigt wären." Genau das geschieht, wenn die Umstände am Urlaubsort auch zum Zeitpunkt der Antrittsreise "unvermeidbar" und "außergewöhnlich" sind.

Wer seinen Urlaub bereits gebucht hat, steht somit vor einem Dilemma: denn wie die Lage im Sommer genau am jeweiligen Urlaubsort aussehen wird, ist ungewiss. Verlässliche Aussagen für Juli und August gibt es nicht, daher sollte die aktuelle Entwicklung im Auge behalten und sich über die Lage am Urlaubsort informiert werden.