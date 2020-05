Franken vor 18 Minuten

Reisebeschränkungen

Sommerurlaub 2020: Tourismus in Deutschland startet wieder

Was wird aus meinem Urlaub? Eine Frage, die sich derzeit viele Menschen stellen. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt noch bis Mitte Juni. Zumindest der Urlaub in Deutschland sollte aber in diesem Sommer möglich sein.