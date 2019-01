So schön ist Urlaub in Franken: Das sind unsere Reisetipps

Historische Städte, Museen, Wanderungen und Genuss pur - das alles hat Franken als Urlaubsregion zu bieten. inFranken.de hat sieben Tipps für eine Reise nach Franken.

Entdeckungstouren in der Fränkischen Schweiz

Wandern, Klettern oder Mountainbiken - sportbegeisterte Urlauber sind in der Fränkischen Schweiz zwischen Bamberg, Bayreuth und Nürnberg genau richtig. Rund 170 mittelalterliche Burgen, Schlösser und Ruinen und über 1.000 Höhlen laden in einem der größten Naturparks Deutschlands zu Entdeckungstouren mit der ganzen Familie ein. Im Sommer lohnt sich außerdem eine Kanutour auf der Wiesent.

Genuss im Fränkischen Weinland

Das Maindreieck rund um Würzburg ist berühmt für den Frankenwein, den man am besten bei einer Wanderung durch die Weinberge mit anschließender Weinprobe kennenlernt. Würzburg mit der Festung Marienberg und Schweinfurt mit seinen Museen sind ebenfalls einen Besuch wert.

Wandern und Wellness in der Rhön

In der Rhön an der Grenze zu Hessen und Thüringen führen zahlreiche Wanderwege durch das vulkanische Mittelgebirge. Teil des Biosphärenreservats Rhön sind der Kreuzberg, der auch als "Heiliger Berg der Franken" bekannt ist, oder das Schwarze Moor, eines der bedeutendsten Hochmoore Europas. Die Kurorte Bad Kissingen, Bad Brückenau und Bad Bocklet sind außerdem ideal für einen Wellness-Urlaub.

Coburger Land: Aktiv am Rennsteig

Die Urlaubsregion Coburg.Rennsteig an der Grenze zwischen Oberfranken und Thüringen bietet viel Abwechslung für Sportler rund um den Höhenwanderweg Rennsteig durch den Thüringer Wald. In Coburg gibt es zahlreiche Museen und mit der Veste eine der größten Burganlagen Deutschlands zu bestaunen. Ein kultureller Höhepunkt ist das Samba-Festival, das jedes Jahr im Juli stattfindet.

Romantik rund um Ansbach

Die Städte Rothenburg und Dinkelsbühl im Westen Mittelfrankens sind mit ihrer mittelalterlichen Architektur einen Besuch wert. Die frühere Markgrafenstadt Ansbach gilt als Stadt des fränkischen Rokoko und richtet jedes Jahr im Juli die Rokoko-Festspiele aus. Abseits der Städte lässt sich im Naturpark Frankenhöhe, einer der am dünnsten besiedelten Gebiete Bayerns, Natur pur erleben.

Sport und Kultur im Fichtelgebirge

Das Fichtelgebirge im äußersten Nordosten Frankens lädt im Sommer zum Wandern und Radfahren und im Winter zum Skifahren ein. Wer noch mehr Action braucht, kommt auf der Sommerrodelbahn in Bischofsgrün oder im Zipline-Park am Ochsenkopf auf seine Kosten. Für Klassik- und Theaterfans sind die Wagner- und Luisenburg-Festspiele in Bayreuth und Wunsiedel ein Muss.

Städtereise rund um Nürnberg

Nürnbergs mittelalterliche Altstadt mit der Kaiserburg und dem Henkersteg lockt Gäste aus aller Welt in die größte Stadt Frankens. Auch wegen seiner zahlreichen Museen und Einkaufsmöglichkeiten ist Nürnberg einen Besuch wert. Ganz in der Nähe laden auch Fürth mit seinen zahlreichen Baudenkmälern, das barocke Erlangen und die Goldschlägerstadt Schwabach zum Entdecken ein.

