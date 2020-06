Schutz vor den Soldaten

Im 30-jährigen Krieg suchten zehn Frauen , die von einer wilden Horde schwedischer Soldaten verfolgt wurden, Schutz bei der Gottesmutter in der Kapelle am Terzenbrünnlein ,in der Nähe von Oerlenbach. Als jedoch die Rotte in das Kirchlein eindringen wollte, wurde sie von einer unsichtbaren Macht abgehalten, die Schwelle zu überschreiten. Der Keckste der Bande besann sich aber nicht lange und wollte durch einen raschen Sprung den Eingang erzwingen. Das aber bekam ihm schlecht. Er blieb mit gebrochenen Gliedern wie tot an der Schwelle des Kirchleins liegen. Seine Kameraden aber packte bei diesem Augenblick ein solches Grausen, dass sie auf der Stelle die Flucht ergriffen.

Der Schwede kam aber bald wieder durch die furchtbaren Schmerzen wieder zu sich, fühlte große Reue über sein frevlerisches Verhalten und bat die Gottesmutter um Verzeihung und dankte für die Rettung seines Lebens. Ein in der Nähe wohnender Klausner der des Weges kam, fand den hilflosen Schweden und ließ ihn in das benachbarte Dorf bringen und verpflegen.

In der Zwischenzeit hatte sich der Soldat bekehrt, wurde sogar ein frommer Mann und bezog nach dem Tod des Einsiedlers dessen Klause. Oft besuchte er die kleine Kapelle, um der Gottesmutter für seine Rettung zu danken.

Sagen und Legenden aus dem Landkreis Bad Kissingen, Josef Lisieki, 1982