Schlechtester Sitzplatz im Flieger: Hier solltest du auf dem Weg in den Urlaub niemals sitzen

Für viele beginnt der Urlaub schon mit dem Flug zum gewünschten Ziel.

Doch bei der Wahl des richtigen Sitzplatzes können schnell Probleme entstehen. Welche Sitzplätze im Flugzeug du unbedingt meiden solltest.

Sitzplatz im Flugzeug gut auswählen

Eine Stewardess hat auf der Video-Plattform TikTok verraten, dass sie nie den Kaffee an Bord trinken würde, während eine andere Flugbegleiterin geraten hat, niemals barfüßig im Flugzeug unterwegs zu sein. Doch damit nicht genug: Auch die Sitzwahl hat entscheidenden Einfluss auf das eigene Wohlergehen.

Wer seinen Sitzplatz im Vorfeld reserviert, entscheidet meist nur zwischen Fenster, Gang oder Mitte. Aber es gibt mehr als dies zu beachten.

So sollten Reisende die Sitzplätze in der letzten Reihe vor der Bordküche oder den Toiletten lieber nicht auswählen. Zwar bleiben einem Tritte in den Rücken durch den Hintermann auf diesen Sitzen erspart. Doch komfortabler wird die Reise trotzdem nicht, denn in den meisten Fällen lassen sich die Rückenlehnen nicht zurückklappen.

Sitze vor dem Notausgang und der Bordtoilette lieber meiden

Dasselbe gilt auch für Sitze in der Reihe vor dem Notausgang. Aus Sicherheitsgründen muss dieser Bereich während der gesamten Flugzeit frei zugänglich sein, daher dürfen auch hier die Rückenlehnen nicht nach hinten geklappt werden.

Viele freuen sich, wenn sie einen Fensterplatz ergattern. Doch diese sind nicht immer so schön, wie erwartet. Bei einigen Flugzeugen liegen manche Sitze genau zwischen zwei Fenstern. Fluggäste müssen dann nicht nur auf den Ausblick verzichten, sie können auch die Fensterblenden nicht selbst bedienen.

Sitzplätze in der unmittelbaren Nähe zur Bordtoilette sollten unbedingt vermieden werden. Wer hier sitzt, muss nicht nur unangenehme Gerüche ertragen, sondern auch den Körperkontakt zu Mitreisenden: Ständig stolpert jemand am Sitz vorbei, rammt einem die Ellenbogen oder Knie in die Schulter oder lehnt sich an, bis die Toilette frei wird.

Das ist der schlechteste Flugzeugsitzplatz

Der schlimmste Sitzplatz ist jedoch der Sitz in der allerletzten Reihe des Flugzeuges. Dieser kombiniert nämlich sämtliche Nachteile, die ein Sitzplatz nur haben kann: unmittelbar neben der Bordtoilette und ohne verstellbare Rückenlehne.

Ein weiterer Nachteil: Aufgrund der Bauweise verschmälern sich Flugzeuge häufig nach hinten. Meist gibt es dann nur drei statt vier Sitzplätzen pro Reihe, welche versetzt montiert sind, sodass Reisende ihre Beine nur zur Seite ausstrecken können.

Wer jetzt überlegt, während des Fluges seinen Sitzplatz einfach zu wechseln, sollte beachten, dass dies eigentlich verboten ist.