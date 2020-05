Urlaub in Spanien wohl unmöglich: Einreisende müssen in Quarantäne - was wird aus der Urlaubssaison 2020?

Bisher gilt die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes noch bis zum 14. Juni 2020. Doch was ist danach? Viele hoffen weiterhin auf Ihren diesjährigen Sommerurlaub. In einem Interview mit abendblatt.de betonte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kürzlich, dass es keine Schnellschüsse bezüglich der Einreise- und Quarantäneregeln geben darf.

Der deutsche Touristenverband geht davon aus, dass es eine schrittweise Wiederbelebung des Tourismus geben wird. Dabei könnten zuerst Ferienhäuser und andere Unterkünfte zur Selbstversorgung öffnen.

Coronavirus und die Folgen: Der Sommerurlaub 2020 wird ein anderer sein

"Wir holen nicht noch einmal 250.000 Urlauber zurück", betonte Maas. Ihm ist wichtig, die gewonnen Fortschritte nicht durch vorschnelle Grenzöffnungen aufs Spiel zu setzen. Die meisten touristischen Betriebe befinden sich bereits in den Startlöchern. "Wir können in wenigen Tagen Vorlauf Hotels und Ferienclubs startklar machen", sagte beispielsweise ein Sprecher von "Tui".

Norbert Kunz, der Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes weist ebenfalls darauf hin, dass eine weitere Verlängerung der Beschränkungen sich negativ auf den Tourismus auswirken könnte.

"Viele Akteure können in der Krise noch maximal ein bis zwei Monate ohne staatliche Hilfe überleben. Es besteht die Gefahr, dass manche Unterkünfte oder Hotels im Sommer nicht mehr da sind, das Angebot für Urlauber also schrumpft."

Internes Schreiben von Tui: Mögliche Reiseziele außerhalb von Deutschland

"Wir wurden bei voller Fahrt komplett ausgebremst", schreibt der Tui-Chef Friedrich Joussen in einem internen Mitarbeiter-Schreiben, das Business Insider vorliegt. Er rechnet damit, dass sich die Reiseindustrie noch stärker durch die Corona-Krise verändern werde, als man erwartet habe.Joussen kritisiert in seinem Brief die vorschnellen Prognosen zu den Reisen im Jahr 2020. "Wir sollten daran arbeiten, unter welchen Bedingungen Urlaubs- und Flugreisen wieder möglich werden."

Er geht davon aus, dass sich die Hauptsaison nach hinten verschieben wird und eine schrittweise Öffnung der Urlaubsgebiete folgen wird. Balearen und Kanaren werden beispielsweise früher Reisende empfangen können als Regionen auf dem Festland. "Griechenland, Zypern, Bulgarien, Portugal suchen das Gespräch mit uns und bereiten sich intensiv auf die Rückkehr der Touristen vor." Der Tui-Chef betont aber auch, dass eine einer schrittweisen Anpassung der Reise- und Flugbeschränkungen bedarf.

Urlaub im europäischen Ausland: 14 Tage Quarantäne in Spanien

Sozialdemokraten schlugen im Europaparlament eine EU-weites einheitliches Hygienezertifikat für Hotels und Resorts vor. So soll trotz Corona-Krise ein Sommerurlaub möglich sein. "Wenn wir in den Urlaub fliegen oder fahren, wollen wir sicher sein, dass das gebuchte Hotel Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen hat", sagte der Vize-Fraktionschef. Dieses Zertifikat solle dann beispielsweise von Prüforganisationen wie dem Tüv oder der Dekra verliehen werden.

Prüfkriterien wären dabei zum Beispiel Möglichkeiten zur Desinfektion und Reinigung, Fiebermessen neuer Gäste und Lebensmittelhygiene bei den Mahlzeiten.

Einige Länder arbeiten bereits an Hygienemaßnahmen für Hotels und planen den Start der diesjährigen Urlaubssaison.

Spanien:

Spanien ist eines der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder. Doch die Infektionszahlen variieren stark in den unterschiedlichen Regionen des Landes. Balearen, Kanaren und Andalusien haben dabei eher weniger Fälle zu verzeichnen. Laut der Regierung Madrids wird der Tourismusbetrieb wohl erst wieder Ende des Jahres losgehen.

Bis zum 15. Mai besteht noch das Einreiseverbot für Ausländer. Nun hat die Regierung Spaniens beschlossen, dass alle Einreisenden sich ab diesem Datum, nach ihrer Ankunft für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Währenddessen dürfen sie ihre Unterkunft nur zum Einkaufen oder für Arztbesuche verlassen. Dabei muss eine Maske getragen werden. So soll ein erneuter Anstieg der Anzahl an Infizierten verhindert werden.

Ausgenommen sind dabei laut dem Auswärtigen Amt Berufspendler, Transportunternehmen, Crews von Flugzeugen und Gesundheitspersonal, das nicht mit Infizierten in Kontakt war.

Frankreich:

Frankreichs Gesundheitsminister Véran hat angekündigt, den Gesundheitsnotstand bis zum 24. Juli zu verlängern. Ein Termin für die Öffnung der französischen Grenzen steht noch nicht fest. Bisher bedarf es immer noch einen triftigen Grund, um nach Frankreich einzureisen.

Italien:

Langsam sind auch in Italien Lockerungen der strengen Beschränkungen zu vermelden. Doch die Lage bleibt wohl weiterhin angespannt. Ein Termin für die Grenzöffnung ist noch nicht vorhanden. Veranstalter hoffen auf eine Aufnahme des touristischen Betriebs im Herbst und planen bereits neue Hygienemaßnahmen.

Österreich:

Das österreichische Kanzleramt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur: Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden.

Ab dem 29. Mai sollen in Österreich Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wieder öffnen dürfen. Das Land hofft, im Hochsommer wieder mit dem Tourismusbetrieb zu starten. Doch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg betonte bei der Bild-Zeitung, dass dann auch nur Urlauber aus Ländern einreisen sollte, deren Infektionszahlen in etwa so niedrig sind, wie die Österreichs.

Türkei:

Die Türkei plant ab Juni eine langsame Wiederaufnahme des touristischen Betriebs. Ein genauer Termin, ab wann auch wieder ausländische Gäste in die Türkei reisen dürfen, steht noch nicht fest. Man hofft auf die Sommermonate Juli und August.

Griechenland:

In Griechenland sollen im Juni die Hotels wieder langsam öffnen dürfen. Ab Juli plant man, auch wieder ausländische Touristen ins Land zu lassen. Doch das hängt von der Weiterentwicklung der Pandemie und der Infektionszahlen ab.

Kroatien:

Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt hier knapp 2200. Ab dem 11. Mai sollen Gastronomie, Hotels und Campingplätze wieder öffnen. Doch nur unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen.

Camping: Engpässe sind möglich

Neben Dauercampern, dürfen auch klassische Urlauber bald wieder auf Campingplätzen übernachten. Der Campingverband geht von einer starken Nachfrage für Juli und August aus, da Lockerungen bereits angekündigt wurden. "Wir empfehlen den Campern, wenn möglich auf andere Zeiten auszuweichen und Reisen im Voraus, möglichst frühzeitig zu buchen", sagte Christian Günther, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland. Preiserhöhungen durch die Corona-Krise seien nicht auszuschließen.

In einigen Bundesländern dürfen Campingplätze nur zur Hälfte belegt werden. Dadurch könnte es zu Engpässen kommen. Günther geht aber davon auch, dass über das Jahr und das gesamte Land die Kapazitäten ausreichen sollten.

Urlaub in Deutschland: Wann in den einzelnen Bundesländern wieder Urlaub möglich ist

Bayern:

Neben andere Lockerungen verkündete Söder in der Pressekonferenz vom 5. Mai auch: "Ab Pfingsten werden Hotel und Tourismus wieder zugelassen - aber alles mit Hygieneauflagen". Wellnessbereiche müssten weiterhin geschlossen bleiben. Ab dem 30. Mai dürfen bayerische Hotels also wieder öffnen. Touristische Angebote wie Museen, Ausstellungen, Zoos und botanische Gärten dürfen am 11. Mai wieder öffnen.

Mecklenburg-Vorpommern:

Am 25. Mai hebt Mecklenburg-Vorpommern das Einreiseverbot für Urlauber aus anderen Bundesländern auf. Einige Tage davor, am 18. Mai, öffnen bereits Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Doch Hotels dürfen ihre verfügbaren Betten nur zu 60 Prozent vermieten.

"Die Lockerungen in den letzten 14 Tagen haben gut funktioniert, die Infektionslage ist weiter stabil", sagte die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper, dürfen jetzt schon nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen, sofern sie dort auch gemeldet sind. Bei den Campingplätzen entfällt die 60-Prozent-Regel. Trotzdem muss auch hier ein größerer Abstand zwischen den Wohnmobilen, Wohnwagen und Zelten eingehalten werden.

Schleswig-Holstein:

Seit diesem Montag (4. Mai) dürfen Besitzer einer Zweitwohnung in Schleswig-Holstein wieder dorthin. Das gelte laut dem Tourismusminister Bernd Buchholz auch für die Insel und Halligen. Kinder und Partner dürfen mitgenommen werden, wenn sie im gleichen Haushalt leben. Freunde jedoch nicht. Dabei müssen die Besitzer sicherstellen, dass sie bei einer diagnostizierten Covid-19-Infektion innerhalb von 24 Stunden wieder zu ihrem Hauptwohnsitz zurückkehren können.

Auch Dauercamper dürfen wieder nach Schleswig-Holstein. Auf den Inseln ist das aber nur mit Einschränkungen möglich. Auch die Öffnung von Sportboothäfen an Nord- und Ostsee steht in Aussicht.

Niedersachsen:

Ferienhäuser und -wohnungen sowie Campingplätze dürfen hier ab 11. Mai wieder öffnen. Unter der Bedingung, dass nur 50 Prozent der Plätze belegt werden. Zusätzlich gilt eine siebentägige Frist für die neue Belegung. Dauercamper dürfen schon ab dem 7. Mai zu ihrem Stammplatz. Die Hotels, Pensionen und Jugendherbergen dürfen in Niedersachsen ab dem 25. Mai öffnen, ebenfalls unter Einhaltung der 50 Prozent Regel und der Sieben-Tage-Frist.

Baden-Württemberg:

Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hat das Bundesland Ende April einen drei Phasen Plan zur Wiedereröffnung von Gastronomie und Tourismus erarbeitet.

Dabei steht an erster Stelle die Öffnung von Outdoor-Aktivitäten wie beispielsweise Zoos und Kletterparks. Darauf folgen Restaurants und die eingeschränkte Nutzung von Hotels und Ferienwohnungen. Das Ziel ist die Wiederbelebung des Übernachtungstourismus ohne jegliche Einschränkungen.

Grenzöffnung nach Dänemark:

Bundesminister Horst Seehofer und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther haben sich über die schrittweise Öffnung der Grenze zu Dänemark verständigt. "Wir haben heute telefoniert und miteinander verabredet, einen konkreten Fahrplan zu entwickeln, in welchen Schritten ab spätestens 15. Mai eine Öffnung der Grenze zu Dänemark erfolgen kann", sagte Günther der dpa.

Der Geschäftsführer des deutschen Touristenverbandes, Norbert Kunz, rechnet damit, dass vor allem Urlaube in ländlicheren Bereichen eine besondere Rolle spielen werden. Wie es mit einem Sommerurlaub in anderen Ländern aussieht, ist noch offen. Heiko Maas betonte im Interview mit dem Abendblatt, dass die Grenzen keinen Tag länger als nötig geschlossen sein sollten. "Zur Wahrheit gehört: Europa war nicht genug vorbereitet auf diese Pandemie. Aber: Europa ist mit jedem Tag an der Krise gewachsen."

