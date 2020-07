Reisebusse wieder in Fahrt

Endlich ist es soweit: Die Kontaktbeschränkungen sind gelockert, Reisewarnungen vielerorts aufgehoben und der diesjährige Urlaub rückt doch noch in greifbare Nähe. Nach den letzten beschwerlichen Wochen, die wohl vielen aufs Gemüt geschlagen haben, ist die Zeit für den langersehnten Urlaub und gesellige Aktivitäten gekommen. Dies lässt sich komfortabel und stressfrei mit einer Busreise umsetzen, sodass alle Erholungssuchenden einen erholsamen Tapetenwechsel genießen können. Da der geforderte Mindestabstand bei den Sitzplätzen vom Bayerischen Kabinett kürzlich aufgehoben wurde, ist der Betrieb von Reisebusunternehmen mit Individualbuchungen wieder uneingeschränkt möglich. Zum eigenen Infektionsschutz und Schutz der Mitreisenden sind bei Busreisen allerdings neue Verordnungen in Kraft ge treten.

Mundschutz muss mit

In Reisebussen gelten dieselben Schutzvorschriften wie für den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr. Dies bedeutet unter anderem, dass während der Fahrt Personal und Reisegäste eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen. Gleiches gilt für den Ein- und Ausstieg, der möglichst geordnet und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu erfolgen hat. Glücklicherweise ist der Umgang mit der Maske mittlerweile schon Teil des Alltags geworden, sodass es für die Fahrgäste keine allzu große Umstellung bedeutet. Wer allerdings mit der Bequemlichkeit seines Mundschutzes hadert oder eine sehr lange Fahrt vor sich hat und um den Reisekomfort fürchtet, kann im Vorfeld die verschiedenen erlaubten Varianten ausprobieren. Denn möglich sind auch Schals und Tücher, die über Nase und Mund gebunden werden und möglicherweise das Wohlbefinden durch ihr Material steigern. Bei selbstgenähten beziehungsweise von der Schneiderei individuell angefertigten Bedeckungen bestehen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. So wird zum Beispiel der Stofflappen auf die Gesichtsgröße zugeschnitten, damit die Maske nicht rutscht oder an den Ohren zieht. Bei einem Schmerzgefühl hinter den Ohren empfiehlt es sich, Bänder zu wählen, die hinter dem Kopf gebunden oder befestigt werden. Insbesondere für Brillenträger stellt dies oft eine enorme Erleichterung dar.

Schutz durch Hygiene

Weiterhin gelten natürlich auch im Reisebus die aktuellen Hygienemaßnahmen zum Schutz vor einer Infektion: Vermeiden von Berührungen im Gesicht sowie anderer Menschen bei der Begrüßung und beim Abschied, Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein anschließend zu entsorgendes Taschentuch, regelmäßiges und gründliches Händewaschen. Die Reiseunternehmen sorgen dafür, dass die Regeln auch eingehalten werden können. Dazu wird Fahrgästen und Personal Desinfektionsmittel im Bus bereitgestellt sowie die Reinigungsleistung während und nach jeder Fahrt intensiviert. Zu den Schutzmaßnahmen gehört auch, dass der Konsum von Alkohol verboten ist und die verstärkte Bildung von Aerosolen, kleine Schwebetropfen in der Luft, vermieden werden soll.

Alle zwei Stunden Pause

Um die Verbreitung von Viren durch Aerosole auszuschließen, ist lautes Singen im Bus derzeit nicht möglich. Zudem muss ab sofort jeder Bus über ein Lüftungskonzept für eine erhöhte Luftzirkulation verfügen. Neu ist, dass die Reisebusse mindestens alle zwei Stunden eine Pause von mindestens 15 Minuten einlegen müssen. Während dieser Zeitspanne steigen alle Reisegäste aus, damit im Bus ein kompletter Luftaustausch erfolgen kann. Bei Pausen im Ausland gelten die Hygienevorschriften des jeweiligen Landes, wenn etwa Rastplätze oder gastronomische Einrichtungen aufgesucht werden.

Keine Gruppenreisen

Gruppenreisende müssen auf ihren Startschuss noch etwas länger warten. Bislang erlaubt sind nur Individualbuchungen für Personen oder Gruppen, die im Rahmen der in Bayern geltenden Kontaktbeschränkungen erfolgen. Für den Ernstfall speichern die Busunternehmen die entsprechenden Daten der namentlichen Fahrgastbuchung, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Für diesen Zweck ist die Datensicherung lediglich einen Monat lang erlaubt und muss anschließend wieder vernichtet werden.

Branche fast vor dem Aus

Die Reisebusunternehmen sind mehr als nur erleichtert, dass Busreisen endlich wieder durchgeführt werden können. Den meisten unter ihnen wurden mit dem Fahrverbot ab Mitte März alle Einnahmemöglichkeiten genommen. Erst Mitte Juni sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nach Zustimmung der Regierungskoalition dem vom Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) geforderten finanziellen Rettungspaket zu. 170 Millionen Euro aus dem Etat des Bundesverkehrsministeriums sollen noch im Juli an die stark gebeutelten Reisebusunternehmen fließen. "Die Busunternehmen haben hohe Summen in umweltfreundliche moderne Fahrzeuge investiert und stehen seit drei Monaten ohne Einnahmen da. Wir gehören damit zu den am stärksten betroffenen Branchen überhaupt und werden noch lange unter der Corona-Krise leiden", erklärte bdo-Präsident Karl Hülsmann bei der Verkündung der Hilfsmittel.

