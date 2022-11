Immer eine Reise wert: Das erwartet dich in Boston, Glasgow, New York & Co

Die Verbindungen von Nürnberg via London-Heathrow bringen dich stressfrei an dein Urlaubsziel. Das erwartet dich in:

1. Boston, USA

Boston ist die älteste Stadt der USA. Neben zahlreichen historischen Highlights versprüht die Metropole einen modernen und hippen amerikanischen und gleichzeitig auch europäischen Charme. Als Tourist*in sollte man unbedingt folgende Orte besuchen: Die bunten Stadtviertel Beacon Hill und South End, die durch den Freedom Trail verbundenen sechzehn historischen Sehenswürdigkeiten, die Harvard University und Boston Library. Kunst- und Architekturfans werden bei einem Besuch des Institute of Contemporary staunen.

2. Chicago, USA

Chicago zählt mit seinen zahlreichen Skyscraper und einem vielfältigen Kulturangebot zu den spannendsten Metropolen der USA mit eindrucksvoller Architektur. Die Stadt ist am Michigansee gelegen, welcher einen atemberaubenden Ausblick bietet. Die lebendige Metropole vereint die Moderne mit historischen Highlights wie der 100-jährigen U-Bahn, die zu den ältesten überhaupt gehört. Neben dem nächtlichen Treiben in zahlreichen Jazzclubs ist Chicago für seine Museen bekannt. Dazu gehören das Art Institute of Chicago und das Field Museum.

3. Miami, USA

Miami liegt im wunderschönen Süden von Florida und ist die 7. größte Stadt in den USA. Nur ein paar Kilometer weiter befindet sich Miami Beach – weltbekannt für traumhaft schöne Strände! Hier erwartet dich eine glamouröse City mit vielen Nachtclubs, Restaurants, Cafés und Modegeschäften soweit das Auge reicht. Auch das Art-Déco-Viertel ist auf jeden Fall einen Besuch wert: mehr als 800 beeindruckende Gebäude und die größte Sammlung von Art-Déco-Architektur gibt es hier zu bestaunen. Von Miami aus erreichst du außerdem den Everglades-Nationalpark und die Inselgruppe Florida Keys am südlichsten Punkt von Florida.

4. New York, USA

In New York gibt es mehr weltbekannte Attraktionen als in jeder anderen Stadt. Einige Dinge sollte aber jeder in New York erleben: ein Selfie mit der Freiheitsstatue schießen, das bunte Treiben auf dem Times Square erleben, die Brooklyn Bridge überqueren, einen Spaziergang im Central Park machen, den Broadway entlanglaufen, das 9/11 Memorial besuchen und die beleuchtete Stadt vom Empire State Building aus bestaunen. Ein absolutes Muss ist es auch, einen Hot Dog von einem der unzähligen Straßenstände zu probieren.

5. Washington, USA

Washington ist die Hauptstadt der USA und liegt zwischen den Bundesstaaten Virginia und Maryland am Potomac River. Hier gibt es einige überwältigende Gebäude zu sehen: Das Kapitol, das Weiße Haus und der Oberste Gerichtshof gehören zu den drei Wahrzeichen der Stadt. Außerdem ist Washington durch unzählige Denkmäler wie das Lincoln Memorial oder das Washington Monument geprägt. Eine atemberaubende Stadt mit viel Kultur und Geschichte, aber auch einer wunderschönen Umgebung: inmitten des Großstadt-Lebens verschmelzen herrlich-grüne Gärten und Parks mit der Meeresküste in einer Landschaft.

6. Edinburgh, Schottland

Die historische Old Town und die moderne New Town von Edinburgh gelten zusammen als UNESCO-Welterbestätte. In der schottischen Hauptstadt gibt es zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten zu entdecken und atemberaubende Gebäude zu bestaunen. Besucher*innen der Stadt können durch das Labyrinth der kleinen Gassen in der Old Town schlendern, den Ausblick auf die Stadt vom Arthur's Seat oder Calton Hill genießen oder in das Treiben auf der Princess Street, der ultimativen Einkaufsstraße, eintauchen.

7. Glasgow, Schottland

In der größten Stadt Schottlands vermischen sich die Atmosphäre einer ehemaligen Industriemetropole mit Kulturhighlights aus Kunst, Design und Architektur. Im Wahrzeichen der Stadt, dem Riverside Museum, können Transportmittel aus mehreren Jahrhunderten bestaunt und so in die Stadtgeschichte eingetaucht werden. Das Stadtbild ist zudem geprägt durch eine Vielzahl von Galerien und kleinen Läden der Absolvent*innen der bekannten Glasgow School of Art. Egal bei welchem Wetter – die Stadt hält unzählige Sehenswürdigkeiten für ihre Besucher*innen bereit.

8. Manchester, Großbritannien

Manchester ist als Geburtsstätte der industriellen Revolution bekannt und hat heutzutage einen Charakter, der von Jugendlichkeit und Vielfältigkeit geprägt ist. Die Stadt hat neben unterschiedlichsten historischen Sehenswürdigkeiten wie das Manchester Museum, das Imperial War Museum North, die Manchester Cathedral und die John Rylands Library auch so manches moderne Highlight zu bieten. Zahlreiche Kinos, Theater, Nachtclubs und Attraktionen für Groß und Klein sorgen für ein unvergessliches Urlaubserlebnis. Rund um die Stadt laden atemberaubende Landschaften zum Aktiv werden ein.

Kontakt und Informationen

Flughafen Nürnberg GmbH

Flughafenstraße 100

90411 Nürnberg

Telefon: 0911 9370

E-Mail: information@airport-nuernberg.de

Website: www.airport-nuernberg.de

Social Media: Facebook & Instagram