Packliste fürs Camping & Zelten: Das solltest du unbedingt einpacken

Camping-Packliste : Das benötigst du

: Das benötigst du Unter anderem: Finanzen und Unterlagen

Außerdem: Kleidung, Verpflegung, Hygieneartikel

Direkt am See oder mitten in der Pampa das Zelt aufzustellen ist für viele Hobby-Camper jedes Jahr ein Highlight. Damit beim Camping mit der Familie oder allein nichts fehlt, haben wir eine Packliste für den Camping-Urlaub zusammen gestellt. Trotzdem gilt: So viel wie nötig, so wenig wie möglich, denn du solltest bewusst entscheiden, was du wirklich brauchst, um nicht unnötiges Gepäck mitzuschleppen. Am besten, du fängst schon ein paar Wochen vorher damit an, die Liste durchzugehen, um wirklich nur das nötigste mitzunehmen. Empfehlung: Die zehn schönsten Campingplätze in Franken verraten wir dir in unserem Artikel.

Packliste: Wichtig für den Camping-Urlaub

Je nachdem, wie viel Luxus du dir im Camping-Urlaub wünschst, ob du auf einen Campingplatz gehst oder in der Wildnis nächtigst, solltest du dir überlegen welche Dinge du wirklich brauchst, und ob du unbedingt auf Campingstühlen am Tisch essen möchtest. Diese Dinge dürfen auf keinen Fall fehlen:

Zelt

Heringe

Plane als Unwetterschutz

Isomatte oder Luftmatratze

Schlafsack und/oder Decken

Mückenschutz

Rucksack

Campinglaterne*

Campingstühle*

Campingtisch*

Hammer

Panzertape

Kerzen

Feuerzeug

Packliste für das Camping: Finanzen und Unterlagen

Natürlich brauchst du auch im Camping-Urlaub Bargeld, um beispielsweise im lokalen Supermarkt einzukaufen oder essen zu gehen. Recherchiere im Vorfeld ob es dort einen Geldautomaten in der Nähe gibt.

Auch deinen Geldbeutel mit deinen Personalien solltest du bei dir tragen und auch die Krankenversicherungskarte ist immer von Vorteil. Dazu eignet sich prima eine anliegende Bauchtasche, darin kannst du alle wichtigen Unterlagen stets bei dir tragen. Unter anderem sind das:

Bargeld

EC-Karte

Kreditkarte

Geldbeutel

Personalausweis

Reisepass

Krankenversicherungskarte

Führerschein

Landkarte

Campingführer*

Vignetten / Mauttickets

Visum, falls erforderlich

Wegbeschreibung

Zugticket / Flugticket

Wichtig für deine Packliste: Die richtige Kleidung für den Camping-Urlaub

Beim Camping bist du vorzugsweise auf jedes Wetter vorbereitet, denn das schlägt beispielsweise in den Bergen gerne mal kurzfristig um. Vor allem bequeme und funktionale Outdoor-Bekleidung ist nirgends so wichtig wie beim Camping. Auch wenn du in warmen Regionen Urlaub machst, kann es in den Abendstunden durchaus kühler werden. Tipp: Was auf deine Packliste für den Strandurlaub gehört, erfährst du in unserem Artikel.

Packe dir eine Reihe Jacken für verschiedene Wetterlagen ein, die du nach dem Zwiebelprinzip an- und ausziehen kannst. Fleece- und Softshell-Jacken eignen sich dafür sehr gut. Bikini oder Badehose sind ein Muss, um sich im Fluss, See oder im Meer abzukühlen. Zudem brauchst du:

Badesachen

Wanderschuhe

Regenjacke

Fleecepullover/-jacke*

Kurze und lange Hosen

Kopfbedeckung

Outdoor-Shirt

Schlafanzug

Socken

Unterwäsche

Sonnenbrille

Außerdem wichtig für deine Packliste: Die richtige Verpflegung

Ob du Lebensmittel auf deinen Camping-Urlaub mitnimmst oder sie vor Ort kaufst, hängt vom Ziel und der Art deines Urlaubs ab. Auf Campingplätzen gibt es oft einen kleinen Supermarkt oder du bevorzugst es zu grillen.

Marshmallows grillen am Lagerfeuer macht einen Camping-Ausflug unvergesslich. Josh Campbell/Unsplash.com

Wenn du aber in der Wildnis campst und die Abgeschiedenheit suchst, deckst du dich lieber vorher mit genügend Lebensmitteln ein.

Gaskocher

Dosenfutter

Dosenöffner*

Topf

Campingbesteck

Campinggeschirr

Brot / Brötchen / Aufstrich

Fleisch / Würste / Vegetarisches

Obst und Gemüse

Knabbereien

Müsli / Milch

Nudeln

Salz und Pfeffer

Softdrinks

Wasserkanister und Trinkwasser

Müllbeutel

Küchenmesser

Schneidebrett

Packliste: Hygieneartikel und Apotheke beim Camping-Urlaub

Da du beim Camping nicht alles mitnehmen kann, solltest du dich auch bei Hygieneartikeln auf das Minimum beschränken, weil sie schnell viel Platz wegnehmen können.

Ein paar Hygieneartikel brauchst du aber dennoch: Dazu gehören Zahnbürste und -creme, Haar- und Hautpflege und Rasierer. Reduziere dich auch bei deinem Make-up auf das Notwendigste. Auch kleinere Reisegrößen sind von Vorteil. Und eine kleine Reiseapotheke* erleichtert Notfallsituationen.

Haarbürste

Zahnbürste & Zahncreme

Deo

Shampoo (Reisegröße)

Haargummis

Kontaktlinsen und Zubehör / Brille

Kulturtasche

Lippenpflege

Nagelpflegeset inklusive Pinzette (für Zecken)

Rasierer

Schminke

Sonnencreme

Tampons / Damenhygieneartikel

Taschentücher

Verhütungsmittel

Toilettenpapier

Pflaster

Schmerzmittel

Erste-Hilfe-Set

Tipps: Weitere Dinge für die Packliste

Je nach Vorliebe gibt es noch viele weitere Dinge, die geübte Camper mitnehmen. Ein aufblasbares Kissen, Musikinstrumente, Reisehandtücher, ein Vorhängeschloss für das Zelt oder Oropax wären hierfür Beispiele. Auch an Lesestoff sollte man denken. Zudem erleichtern dir diese Dinge deinen Camping-Aufenthalt:

Aufblasbares Kopfkissen*

Musikinstrumente

Handtücher

Oropax

Schreibzeug

Sicherheitsnadeln

Tragbarer Aschenbecher

Taschenmesser

Wäscheleine

Lese-Empfehlung: Die Top-10 der schönsten Campingplätze in Mittelfranken erfährst du in unserem Artikel.