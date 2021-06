Outdooractive, Komoot & Co.: Das sind die besten Wander-Apps

Welche Wander-Apps gibt es?

Auf Reisen und im Urlaub ist es nicht immer einfach, den passenden Weg zu finden. Abhilfe schaffen hier verschiedene Wander-Apps, von denen es mittlerweile einige auf dem Markt gibt. Eine Auswahl beliebter und sinnvoller Tourenbegleiter findest du hier.

Bergfex

Die kostenlose App "Bergfex" überzeugt durch eine große Auswahl an Touren. Ein übersichtliches Menü unterstützt zudem bei der Auswahl der personalisierten Tour. Wobei zwischen verschiedenen Fitnessleveln und Präferenzen unterschieden werden kann. Eine detaillierte Beschreibung mit Dauer, Länge und Höhenprofil bereitet dich auf die geplante Tour vor. Zudem unterstützt die Bergfex-App dich mit einer Übersicht der Parkmöglichkeiten und sagt dir, welche Ausrüstung sinnvoll ist, beispielsweise Trekkingstöcke* und Trinkflasche*.

Hersteller: Bergfex GmbH

Besonderheit: Eigene Tour planbar

Bedienbarkeit: einfach und übersichtlich

Bewertung im Google Play Store: 4/5, Bewertung im Apple Store: 4,6/5

Preis: 9,99 € im Jahr

Komoot

Komoot unterstützt dich durch einen anwenderfreundlichen Tourenplaner für Wanderungen und Radtouren. Das Hauptaugenmerk der App liegt auf dem User. Denn durch das Pflegen von Touren und sogenannten "Highlights" wird ein großer Bestand an Routen erreicht. Im einfachen und effektiven Routenplaner kannst du deine Tour nach Belieben selbst gestalten - und durch das Community-System Wege entdecken, die so in keinem Tourenbuch* auffindbar sind.

Hersteller: Komoot GmbH

Besonderheit: Große Community mit vielen Geheimtipps

Bedienbarkeit: einfach und übersichtlich

Bewertung im Google Play Store: 4,5/5, Bewertung im Apple Store: 4,7/5

Preis: 29,99 € Vollversion (beinhaltet Sprachnavigation und Offline Karten)

Outdooractive

Eine große Auswahl an Touren findest du in der kostenpflichtigen App "Outdooractive". Auch hier kann die Community schöne Touren online stellen. Die Tourenempfehlungen werden durch genaue Angaben zu Strecke, Dauer und dem Schwierigkeitsgrad sinnvoll ergänzt. Eine Besonderheit stellen die Markierungen zu Alpenvereinshütten in der App dar.

Hersteller: Outdooractive AG

Besonderheit: viele Touren vorhanden

Bedienbarkeit: etwas unübersichtlich und verschachtelt

Bewertung im Google Play Store: 3,4/5, Bewertung im Apple Store: 4,5/5

Preis: 29,99 € im Jahr oder 2,50 € bzw. 5,00 € im Monat

Locus

Die "Locus" App ist nur für Android Nutzer vorhanden. Wobei diese App weniger eine Sammlung von Touren ist, sondern ein hilfreiches Tool für die Tourenfindung. Durch die Auswahl eines Ziels und anderer Parameter erstellt die App eine sinnvolle und personalisierte Route. Die Locus App überzeugt mit vielen verschiedenen Einstellungen, die vor allem für erfahrene Wanderer interessant sind.

Hersteller: Asamm Software,s.r.o.

Besonderheit: detaillierte und unterschiedliche Karten

Bedienbarkeit: etwas kompliziert, erfordert Erfahrung

Bewertung im Google Play Store: 4,5/5

Preis: 10 € im Jahr für die silberne Variante, 24 € im Jahr für die goldene Variante

ADAC-Trips

Der ADAC hilft nicht nur bei Autoproblemen weiter, sondern kann dich auf deiner Tourenfindung mit der "ADAC Trips"-App unterstützen. Eine einfache Bedienung und eine große Auswahl zeichnen die kostenlose App aus. Zudem kann durch eine integrierte Offline-Funktion die Tour heruntergeladen werden.

Hersteller: ADAC e.V.

Besonderheit: enthält neben vielen Touren auch tagesaktuelle Informationen zu Coronabestimmungen

Bedienbarkeit: einfach und übersichtlich

Bewertung im Google Play Store: 3,7/5, Bewertung im Apple Store 3,8/5

Preis: Kostenlos

Welche App nun die beste auf dem Markt ist, musst du für dich selbst entscheiden. Jetzt musst du nur noch eine Tour planen, deinen Rucksack packen - und schon kann die nächste Wanderung starten.

