Berlin vor 1 Stunde

Osterurlaub

Corona-Urlaub an Ostern: Wohin Geimpfte reisen können

Urlaub bedeutet in der Corona-Krise einen Hoffnungsschimmer für viele Menschen. Gerade wegen des Lockdowns sehnen sich die Bürger nach Erholung im Ausland. Corona-Geimpfte und Genesene könnten sogar schon an Ostern ohne Testpflicht oder tagelange Quarantäne Urlaub machen. Wir verraten Ihnen, in welchen Ländern das möglich ist.