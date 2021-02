Mit dem Wohnmobil um die Welt

Heute hier, morgen dort: Ein Urlaub mit dem Wohnmobil, Wohnwagen oder Camper-Van garantiert nahezu unendliche Reisefreiheit. Unabhängig, spontan und flexibel können sich Urlauber mitsamt ihrer fahrenden Unterkunft von einem Ort zum anderen treiben lassen. In den letzten Jahren und Monaten erfreute sich diese Art des Reisens daher zunehmender Beliebtheit. Doch um einen unbeschwerten Camping-Urlaub genießen zu können, sollten vor allem Anfänger einiges beachten.

Ein Mobilheim mieten

Mehr als 100 000 Freizeitfahrzeuge wurden 2020 in Deutschland neu zugelassen. Dennoch muss es nicht immer gleich ein eigenes Wohnmobil sein. Für den Anfang können sich unerfahrene Reisemobilisten an einem gemieteten Wagen und einer kleinen Tour versuchen. Zum Verleih stehen Mobilheime in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlicher Ausstattung. Es ist ratsam, eine Checkliste der eigenen Bedürfnisse anzufertigen und Mietpreise zu vergleichen. Wobei keinesfalls an der Geräumigkeit des Gefährts, eher schon am Komfort gespart werden sollte. Frühbucher sind stets im Vorteil. Denn wer sich frühzeitig um Fahrzeug, Zubehör und Co. küm mert, profitiert von einer großen Auswahl und günstigen Angeboten.

Aufpassen bei der Abholung

Ein Wohnmobil, ein Hotelzimmer auf vier Rädern, steckt voller Technik, mit der sich die Reisenden vor Fahrtantritt vertraut machen sollten. Üblicherweise gibt der Vermieter bei der Übergabe eine Einweisung in die Strom- und Wasserversorgung, die Klappmechanismen von Sitzen und Betten und vieles mehr. Aufmerksamkeit ist das Gebot der Stunde. Vor der Abfahrt empfiehlt es sich, einige Proberunden auf dem Parkplatz zu drehen, um ein Gefühl für Sichtverhältnisse und Bremsverhalten zu bekommen. Auch ein wenig Papierkram muss sein: Um teure Überraschungen am Urlaubsende zu vermeiden, sollten Mobilheim-Mieter ihren Mietvertrag genau lesen sowie anfallende Kosten und Versicherungsschutz (Vollkasko) abklären.

Ladung leicht gemacht

Bei der Beladung gilt es, das maximal zulässige Höchstgewicht des Wohnmobils im Auge zu behalten. Je geringer das Leergewicht des Wagens, desto mehr kann mitgenommen werden. Überladung kann sich gefährlich auf die Fahrsicherheit auswirken und wird nicht nur in Deutschland mit Bußgeldern und Fahrverboten geahndet. Ein typischer Anfängerfehler ist es, mit vollem Wassertank loszufahren. Dieser schlägt auf der Waage ordentlich zu Buche. Routinierte Camper lassen diesen zunächst nur bis zur Hälfte ein und füllen ihn erst am Reiseziel ganz auf. Gepäckstücke sollten natürlich nicht wahllos eingepackt, sondern mit Bedacht auf die vorhandenen Fächer verteilt werden. So ist während der Fahrt alles gesichert und lässt sich später problemlos wiederfinden.

Fahren mit Freude

Der Weg - beziehungsweise die gemütliche Fahrt im Wohnmobil - ist das Ziel. Ein Schläfchen im rückwärtigen Teil ist zwischendurch trotzdem nicht drin, da alle Passagiere auf der Straße angeschnallt sein müssen. Stattdessen sollten bei längeren Etappen Verpflegungspausen und Fahrerwechsel eingeplant werden. Ein Wohnmobil mit bis zu 3,5 Tonnen Gewicht darf jeder mit einem Führerschein der Klasse B fahren. Wer den Schein in der alten Klasse 3 gemacht, darf sich auch hinters Steuer eines 7,5-Tonners setzen. Aber Achtung: Im Gegensatz zu einem normalen Pkw können Unterführungen, über die Fahrbahn hängende Äste oder enge Straßen ohne Wendemöglichkeit für ein Campinggefährt gefährlich werden.

Die perfekte Platzwahl

Campingplätze gibt es überall im In- und Ausland. Vom naturnahen Feldlager bis hin zur Luxus-Ferienidylle ist alles denkbar. Generell besteht die Möglichkeit, sich spontan auf der Reise einen Liegeplatz zu suchen. Vor allem in der Hauptsaison empfiehlt es sich aber, bereits im Voraus eine Parzelle zu reservieren. Wildcampen, also das Aufschlagen eines Zeltes in freier Natur, ist in Deutschland verboten. Zur "Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit" dürfen Reisemobile ausnahmsweise einmalig auf einem dafür ausgewiesenen Parkplatz übernachten. Unerfahrene Camper tendieren oft dazu, sich an einem sonnigen Platz niederzulassen. Um gerade zur Sommerzeit Hitzestaus im Wagen zu vermeiden, wählt man allerdings besser einen schattigen Ort.

Clever campen

Viele Reisemobilisten schätzen den Urlaub mit dem Wohnmobil als günstige Alternative zum All-Inclusive-Hotelangebot. Dafür müssen sie selbst den Kochlöffel schwingen. Auf vielen Campingplätzen gibt es kleine Läden und Restaurants. Preiswerter und abwechslungsreicher ist es aber, haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Reis selbst mitzubringen und im örtlichen Supermarkt einzukaufen. Das entstandene Abwasser aus Küche, Dusche und WC sollte regelmäßig an speziellen Entsorgungsstationen geleert werden - sowohl während des Aufenthalts als auch bei der Abreise.

Selbst der schönste Urlaub geht zu Ende. Die gewonnene Entspannung gilt es dann nicht zu verlieren und sich für Zusammenpacken und Rückfahrt ausreichend Zeit zu nehmen.

Die Busreise als entspannte Alternative

Busreisen sind mittlerweile bei allen Altersklassen beliebt - und das zu Recht. Auch wenn die Corona-Pandemie nicht nur dem Reiseverkehr generell, sondern auch Busreise-Veranstaltern schwer zugesetzt hat, bleibt die Fahrt mit dem Reisebus eine der entspanntesten Fortbewegungsmöglichkeiten. Immerhin muss man sich nur um wenig kümmern, den größten Teil der Reiseplanung übernimmt zumeist der Veranstalter für seine Gäste.

Busreisen sind in der Regel Gruppenreisen. Oft werden neben der reinen Hin- und Rückfahrt auch die Unterkünfte und ein Programm angeboten, bei dem die Reisenden alle wichtigen Sehenswürdigkeiten und eventuell auch Events geboten bekommen, aber auch freie Zeit für selbstständige Erkundungen des Urlaubsziels haben. Natürlich gibt es bei vielen Veranstaltern auch die Möglichkeit, nur die Fahrt zu buchen und Unterkunft und Aufenthaltsdauer selbst festzulegen. So werden zum Beispiel bestimmte Kurorte regelmäßig angefahren und man kann im Vorfeld - wenn der Fahrplan mit den eigenen Reiseplänen kompatibel ist - nur einen Sitzplatz im Bus buchen. Verschiedene Fernbusunternehmen bieten sogar ausschließlich diese Art der Beförderung an.

Selina Feder/red