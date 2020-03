Mit dem Atomeisbrecher zum Nordpol: So teuer ist eine Expedition - und das erleben Sie dabei

In Ihrer Brust schlägt das Herz eines Abenteurers oder Sie sind einfach ein Naturliebhaber und wollten schon immer einmal Teil einer Expedition sein? Dann ist das Ihre große Chance. Vom 10. bis zum 22. Juli 2021 haben Sie die Möglichkeit, an einer Nordpol-Expedition auf dem Atomeisbrecher ”Victory” teilzunehmen. Erleben Sie die wunderbare Polarlandschaft mit dem Schiff und mit dem Helikopter und setzen Sie Fuß auf Land, dass normalerweise nicht betreten werden darf.

Nordpol-Expedition vom 10. bis zum 22. Juli 2020

Die Expedition startet und endet im russischen Murmansk. Die Gesamtreisedauer beträgt 13 und die Kreuzfahrtdauer zwölf Tage. Von Murmansk aus geht es mit dem Atomeisbrecher in Richtung Nordpol. Erkunden Sie die eisfreie Barentssee und halten Sie Ausschau nach Walen. Sobald die Eisgrenze erreicht wird, können Sie die gewaltige Kraft des Eisbrechers erfahren und erleben, wie er massive Eisschollen am Bug bricht.

Helikopterflug bei 24 Stunden Sonnenlicht

Da die Expedition während der Sommermonate stattfindet, herrscht dort Polartag. Sie haben also 24 Stunden lang Sonnenlicht. Diese Sonnenstunden können Sie nutzen, um von einem professionellen Fotografen das Fotografieren zu lernen oder mit einem Helikopterflug die Polarlandschaft zu erkunden. Das beste ist: Es ist im Preis inbegriffen. Am Nordpol werden Sie außerdem einen Eisgang durchführen, also auf einer großen Eisscholle spazieren gehen, und sogar grillen. Vielleicht sind Sie auch mutig genug für ein kurzes Bad im arktischen Ozean?

Betreten Sie verbotenes Land

Auf dem Rückweg vom Nordpol verbringen Sie zwei Tage auf Franz-Joseph-Land, einer Inselgruppe im Nordpolarmeer, auf welcher der nördlichste Punkt Eurasiens liegt. Die Zufahrt ist nicht in jedem Jahr eisfrei und nur mit Eisbrechern möglich. Landexpeditionen sind normalerweise nicht erlaubt und benötigen einer Sondererlaubnis. Ihr Glück: Sie dürfen Franz-Joseph-Land betreten, in die Fußstapfen berühmter Polarforscher steigen und in Gebäuden der ehemaligen sowjetischen Polarstation übernachten.

Preise für die Teilnahme an der Expedition

Der Preis für die Teilnahme an der Nordpol-Expedition hängt davon ab, zu welchem Datum Sie reisen möchten und welche Kabinenart Sie wählen und rangiert zwischen 23.541 Euro (15 Prozent Rabatt!) für eine Standard-Kabine und 38.280 für eine Arktika-Suite. Bei diesen Preisen ist schon der Frühbucherrabatt von fünf Prozent abgezogen, den Sie erhalten wenn Sie bis zum 31. Oktober 2020 buchen.

Im Preis inbegriffen:

Hotel-Übernachtung in Murmansk

Transfer vom Flughafen zum Hotel in Murmansk

Transfer vom Hotel zum Hafen und zurück

gebuchte Kabine inklusive Vollpension

24 Stunden Kaffe- und Teestation

alle Land- und Eisgänge, sowie Zodiacfahrten (Kleinboot), Helikopterflüge (wetterabhängig) und Fotografielehrgang

erfahrenes deutsch/englischsprachiges Expeditionsteam

interessante Vorträge

Infomaterial und digitales Logbuch der Reise

Expeditionsparka

leihweise Gummistiefel

Erstellung eines offiziellen Einladungsschreibens zur Einholung des russischen Visums

Buchen Sie Ihre Kabine für die Nordpol-Expedition auf dem Atomeisbrecherauf der offiziellen Webseite von Poseidon Expeditions.

Mit dem Postschiff durch die norwegische Nordsee

Für den etwas kleineren Geldbeutel gibt es die Möglichkeit, mit dem Postschiff an der norwegischen Westküste entlang und vorbei an vereisten und verschneiten Winterlandschaften zu fahren. Die Hurtigruten sind eine Linienschifffahrt, die den Menschen an der norwegischen Westküste Post und Güter liefern und vor allem für jene in Nordnorwegen lebenswichtig ist. Hier haben Sie die Möglichkeit, als Passagier an den normalerweise zwölftägigen Kreuzfahrten teilzunehmen.

Die aktuellen Kreuzfahrt-Angebote für die Hurtigruten können Sie sich zum Beispiel hier auf dreamlines.de anschauen*.

Zum Video "18 Meter lang: Riesiger Wal an Nordseeküste gestrandet"

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.