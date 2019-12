Kreuzfahrten über Weihnachten und Silvester: Warum Sie die Feiertage auf dem Meer verbringen sollten

Jahreswechsel auf dem Wasser: Die beliebtesten Ziele für Kreuzfahrten über Weihnachten und Silvester

Da viele Hotels vor allem im Mittelmeerraum über die Wintersaison geschlossen haben, sind Plätze auf den schwimmenden Hotels zusätzlich begehrt. Dabei stehen hauptsächlich wärmere Gefilde auf dem Plan, zum Beispiel die Kanaren oder die Karibik, aber auch die Arabischen Emirate oder Asien. Der Kreuzfahrt-Anbieter Aida hat für Silvester 2019 mehrere 7-Tages-Reisen im Programm, bei denen zum Beispiel im Orient, in der Karibik oder im Mittelmeer aufs neue Jahr angestoßen werden kann*.

Bei den Deutschen sind vor allem die Kanaren beliebt. Die Anreise ist verhältnismäßig kurz, es gibt kaum Zeitverschiebung. Viele Schiffe sind daher schon zwei Monate vor den Weihnachtsferien ausgebucht. Für Familien wird es besonders knapp: Da es nur eine begrenzte Anzahl an Kabinen zur Viererbelegung gibt, können sie weniger auf Restplätze hoffen als Singles oder Paare.

Wenn die Frühbucherangebote weg sind, bleiben die Preise ganz lange auf dem gleichen Niveau. Erst kurz vor Reisebeginn kann es im Rahmen von Restplätzen noch einmal günstiger werden. Auf klassische Last-Minute-Angebote können Reisende aber kaum hoffen.

Deko, Menü und Weihnachtsmann

Erfahrungsgemäß steuern die Schiffe zu den Feiertagen keine gesonderten Ziele an, sondern setzen auf ihre bewährten Winterrouten. Was dennoch für eine Feiertags-Kreuzfahrt spricht, sind die Festlichkeiten: Die Reedereien geben sich nach viel Mühe, um die Feiertage auf dem Wasser zu besonderen Momenten zu machen. Je nach Anbieter läuft das zum Beispiel klassisch ab, mit opulentem Menü, festlicher Dekoration und Weihnachtsmann.

Auf den meisten Schiffen gibt es mindestens einen Weihnachtsbaum, und der Weihnachtsmann verteilt Geschenke. "Nur eben bei 30 Grad plus statt bei Minusgraden", sagt Helge Grammerstorf, Präsident des Verbands der Kreuzfahrtindustrie Clia in Deutschland. Festliche Kleidung ist häufig erwünscht. Wer die Feiertage lieber in lockerer Atmosphäre verbringt oder es gern etwas kitschiger mag, fühlt sich eventuell auf Schiffen amerikanischer Reedereien wohl, sagt Wulf. Und auf der "Europa 2" gehe es wiederum formeller zu als auf einem Aida-Clubschiff.

An Silvester selbst laufen die Schiffe bevorzugt Häfen an, in denen sich das nächtliche Feuerwerk besonders gut bestaunen lässt. Ein Klassiker ist Madeira. Daneben stehen Großstädte wie Sydney oder New York auf dem Programm. Die passende Atmosphäre zum Jahreswechsel muss man also auch auf einem Kreuzfahrtschiff nicht missen.

Reisen über Silvester 2019 auf der Aida - Info & Buchung*

Der Winter naht und die Sehnsucht nach Sonne steigt. Es wird Zeit den Kalender 2020 auszupacken und den Urlaub für das kommende Jahr zu planen. Wir stellen die Top 10 der besten Reiseziele für 2020 vor.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.