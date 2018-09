Hotel-Schnäppchen für die Herbstferien: An diesen 5 Orten ist Urlaub im Oktober traumhaft

Ideen und Anregungen für den nächsten Urlaub gesucht? Der inFranken.de-Ticker mit den besten Hotel-Schnäppchen hat immer interessante Tipps parat.

Update 21. 09. 2018: Hotel-Schnäppchen für die Herbstferien: An diesen 5 Orten ist der Urlaub auch im Oktober traumhaft

Weniger Gedränge, günstigere Preise als in der Hauptsaison, milderes Wetter. Es gibt gute Gründe für Urlaub im Herbst. Für alle, die noch auf der Suche nach Reisezielen in den Herbstferien sind, hat inFranken.de diese 5 Hotel-Tipps.

1. Erlebnis und Erholung auf Lanzarote

Egal ob Strandurlaub, Tauchen oder Radfahren und Wandern an der Küste - Lanzarote bietet sich im Oktober für Erholung, Naturerlebnis und Action gleichermaßen an. Die nördlichste der Kanarischen Inseln lockt mit idyllischen Küstenabschnitten und einer einzigartigen vulkanisch geprägten Landschaft. Das Hotel Lancelot liegt in Arrecife im Süden der Insel. Es punktet mit Strandnähe, Dachterrasse, Restaurant und Café.

2. Tauchen und Schnorcheln in Hurghada

Für alle, die sich für die Unterwasserwelt interessieren, ist Ägypten ein Muss. Hurghada am Roten Meer gehört zu den beliebtesten Tauchrevieren überhaupt. Die Altstadt versprüht mit Bars und Cafés traditionelles Flair. Für Tagesausflüge bieten sich Pyramiden, Wüste oder der Nil an. Unser Tipp für einen All-inclusive-Urlaub ist das Fünf-Sterne-Hotel Desert Rose Resort. Drei Pools, ein eigener Aquapark, drei Restaurants und neun Bars lassen keine Wünsche offen.

3. Moderne und Tradition in Abu Dhabi

Wer vom Sommer gar nicht genug haben kann und dafür nicht um die ganze Welt reisen will, für den in Abu Dhabi wie geschaffen. Nach etwas mehr als sechs Stunden Flug erwarten den Urlauber im Oktober durchschnittlich 30 Grad Temperatur in der Luft und im Wasser. Traditionelle orientalische Märkte kontrastieren den Luxus der Hauptstadt Abu Dhabi City. Wir empfehlen das Southern Sun Hotel mit Pool auf dem Dach, Sauna und Fitnessraum. Es liegt mitten im Geschäftsviertel von Abu Dhabi.

4. Städtereise nach Paris: Kultur, Gastronomie und Mode

Der Herbst ist aufgrund der Temperaturen ideal für Städtereisen in Europa. Paris ist nur ein Beispiel für viele sehenswerte Metropolen des Kontinents. Die französische Hauptstadt hat neben weltberühmten Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm, Triumphbogen und Notre-Dame zahlreiche Messen, Konzerte und Ausstellungen zu bieten. Daneben ist Paris als Zentrum für Gastronomie und Mode bekannt. Das Hotel Darcet im 17. Arrondissement ist eine kleine, aber feine Unterkunft in Metro-Nähe. In den Nähe befinden sich viele Geschäfte und Restaurant, Moulin Rouge und Montmartre sind nur zehn Minuten entfernt.

5. Entspannung und Meer auf Sylt

Auch in Deutschland lässt sich im Herbst gut Urlaub machen. Auf Sylt ist der Oktober die Zeit der langen Strandspaziergänge und der gemütlichen Radtouren. Wer einfach mal seine Ruhe haben möchte, für den ist die größte der Nordfriesischen Inseln zu dieser Jahreszeit perfekt. Auch für einen Wellnessurlaub an der Nordsee ist sie geeignet. Zum Beispiel im Lindner Strand Hotel Windrose in Wenningstedt-Braderup. 100 Meter sind es von dort zum Meer; weitere Pluspunkte sind die traditionell friesische Einrichtung, der Wellnessbereich (Sauna, Whirlpool, Massagen, Kosmetikanwendungen) und das hoteleigene Restaurant Admirals Stuben.

Update 31. 08. 2018: Die günstige Nebensaison steht vor der Tür: Hotel-Schnäppchen für 5 Urlaubsorte, an denen es im September noch warm ist

Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen. Für Reise-Schnäppchenjäger bedeutet das: Die günstige Nebensaison steht vor der Tür. inFranken.de hat 5 Hotel-Tipps für Urlaubsorte, in denen man auch im September noch Sommerurlaub machen kann.

1. Mediterranes Flair an der Côte d'Azur

Mit etwa 25 Grad ist es auch im September an der französischen Mittelmeerküste angenehm. Ein Geheimtipp ist das Hotel Diana in Vence. Die Unterkunft lockt mit einem Panoramablick aufs Mittelmeer, Sonnenterrasse mit Whirlpool und nur zwei Minuten Gehdistanz zum historischen Zentrum. Die zwischen Cannes und Nizza gelegene Gemeinde gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Provence.

2. 4-Sterne-Luxus auf Zypern

Auch vom 4-Sterne E-Hotel Spa & Resort in Larnaka aus hat man Meerblick. Das Hotel bezeichnet sich selbst als besonders umweltfreundlich und liegt nur acht Kilometer vom Flughafen Larnake entfernt. Elegante Ausstattung, Pools und Spa sowie eigenes Restaurant mit Fusionsküche zählen zu den weiteren Höhepunkten. Larnaka befindet sich im Süden der Mittelmeerinsel Zypern.

3. Hotel im Garten auf Madagaskar

Le Grand Bleu in Nosy Be hat seinen Namen wegen der Nähe zum blauen Meer. Reizvoll ist das Hotel auf der Insel vor der afrikanischen Südostküste wegen seiner Lage im Grünen - es liegt nämlich inmitten eines üppigen Gartens. September gilt wegen der klimatischen Bedingungen als einer der besten Reisemonate für Madagaskar

4. Party am Goldstrand in Bulgarien

Nach drei Gehminuten ist man vom Smartline Arena Mar Hotel and Spa in Goldstrand am Wasser. Schon seit Jahrzehnten einer der bekanntesten Ferienorte Bulgariens, hat sich Goldstrand in jüngerer Vergangenheit durch seine mehr als zehn Discotheken als Partymeile einen Namen gemacht. Die Badesaison dauert dort bis Mitte Oktober.

5. Der "September-Klassiker": das mittelalterliche Rhodos

Eine Luft- und Wassertemperatur von jeweils durchschnittlich 24 Grad : Viele Leute schwören wetterbedingt im Spätsommer auf einen Urlaub auf den griechischen Inseln. Das Parthenon Hotel in Rhodos besticht durch seine ideale Lage: Der Strand ist ebenso bequem erreichbar wie die mittelalterliche Altstadt.

27. 08. 2018: Strandurlaub in der letzten Ferienwoche: 6 Hotel-Tipps für Last-Minute-Schnäppchenjäger

Schwimmen, Tauchen oder einfach nur in den Sonne erholen - Ferien am Strand sind für viele Leute nach wie vor der Lieblingsurlaub schlechthin. Sogar zum Ende der Sommerferien gibt es noch Schnäppchenangebote für Aufenthalte an Europas Küsten. Wir haben einige Ideen für Sie.

1. Blick auf den Atlantik in Portugal

Mit Sandstränden, alten Fischerhäfen, Klippen und üppiger Vegetation lockt die portugiesische Atlantikküste. Das Hotel Golf Mar in Maceira befindet sich auf einer Klippe und bietet einen traumhaften Blick auf den Strand Praia de Porto Novo. Die portugiesische Hauptstadt Lissabon ist in einer Stunde mit dem Auto erreichbar.

2. An der belgischen Nordseeküste

Zwei Gehminuten bis zum Strand sind es vom mit vier Sternen deklarierten Hotel Europe in Oostende. Die Stadt in Westflandern liegt direkt an der belgischen Nordseeküste. Von dort aus lohnt ein Ausflug ins malerische Brügge (32 Kilometer entfernt). Ostende ist eine der Stationen der Kusttram - der weltweit längsten Straßenbahn. Mit ihr sind alle belgischen Küstenorte bequem erreichbar.

3. Ideal für Wassersport und Schwimmen: das Mittelmeer auf Malta

An einem der bekanntesten Tauchgebiete von Gozo, der zweitgrößten Insel Maltas, residiert man im Horizon Complex in Marsalforn. Der Strand liegt nur zwei Gehminuten entfernt, ein 15-minütiger Spaziergang an der Küstenpromenade führt zur beliebten Marsalforn Bay mit Restaurant und Bars. Keine zehn Kilometer entfernt befand sich bis 2017 das berühmte Felsentor Azure Window.

4. Mittelalter-Flair an der kroatischenKüste

Das Rooms Vesna in Kaštela liegt an der Küste Mitteldalmatiens in Kroatien. Der Strand ist in einer Minute erreichbar, wenige Minuten sind es zu mittelalterlichen Schlössern. Sehenswert sind auch die Städte in der näheren Umgebung. Nur zwölf Kilometer entfernt befindet sich Split mit dem berühmten Diokletianpalast, zehn Kilometer sind es bis zur UNESCO-Weltkulturerbestadt Trogir.

5. Nur eine Minute vom Strand auf Sizilien entfernt

Gerade einmal eine Minute zum Strand läuft man vom Hotel San Giovanni in Giardini Naxos auf Sizilien. Die Gemeinde gehört zur Metropolitanstadt Messina und liegt im Nordosten der italienischen Insel. Sie eignet sich sowohl zum Entspannen und Feiern am Stand, als auch für Geschichtsinteressierte: Unter anderem gibt es einen archäologischen Park mit Ausgrabungen und Fundstücken des antiken Naxos und Reste eines Aphrodite-Tempels.

6. Toll gelegene Ferienwohnung auf Rügen

Zu guter Letzt noch ein Tipp für einen Strandaufenthalt in Deutschland. Auf der Ostseeinsel Rügen gibt es das idyllische Feriendorf Rugana in Dranske. Das Apartment liegt nur 300 Meter vom Meer entfernt, zum Sandstrand sind es etwa 1000 Meter. Das Feriendorf bietet Pool, Dampfbad und Sportplätze; in der näheren Umgebung gibt es die Möglichkeit zum Minigolfen. Das berühmte Kap Arkona befindet sich in zwölf Kilometern Entfernung.

