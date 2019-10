Die Abenteuer von Harry, Hermine und Ron gehen weiter - "Harry Potter und das verwunschene Kind" feiert 2020 in Deutschland Premiere: "Neunzehn Jahre sind vergangen, seit die Freunde die Welt der Zauberer gerettet haben. Doch die Schlacht ist noch nicht gewonnen: Denn das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet..." mit diesen Verheißungsvollen Worten beginnt die Ankündigung des Stücks auf der offiziellen Seite.

Sie gehen also weiter, die Geschichte, die vor 12 Jahren ihr Ende fand. Nach der großen Schlacht um Hogwarts - im Buch und auf der Bühne liegen zwischen diese beiden Daten sieben Jahre mehr - geht es jetzt auf der Bühne weiter. Nach dem das Musical "Harry Potter and the cursed child" auf dem Broadway bereits ein voller Erfolg wahr, kommt das Stück jetzt auch nach Deutschland.

Am 15. März 2020 steigt in Hamburg die große Deutschland-Premiere. Tickets für die Premiere und die weiteren Vorstellungen gibt es bereits jetzt online zu kaufen*. Was die Zuschauer beim langersehnten Theaterstück erwartet, zeigt der bombastische Trailer.

Foto: Warner, dpa

