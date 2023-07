Die größten Urlaubssünden in Italien: Diese Dinge solltest du auf keinen Fall tun

Mit 4,4 Millionen Urlaubsreisen im Jahr 2021 liegt Italien auf Platz 2 der beliebtesten Urlaubsdestinationen der Deutschen – knapp hinter Spanien. Während eines Urlaubs kann schnell ein Fauxpas passieren, wenn du die Gepflogenheiten, die im Urlaubsland gelten, nicht kennst. Italien wird jährlich von einer Vielzahl an Tourist*innen überrollt, weswegen das Land an den beliebtesten Urlaubsorten strenge Regeln für Touristen aufgestellt hat. Um deinen kommenden Italien-Urlaub möglichst stressfrei zu gestalten und den Einheimischen Respekt zu zeigen, solltest du dich an ein paar Gepflogenheiten halten und so Urlaubssünden vermeiden.

An diese Gepflogenheiten solltest du dich während deines Italien-Urlaubs halten

Italien hat mit seiner traumhaften Lage zwischen den Alpen und dem Mittelmeer so ziemlich alles zu bieten, was du dir als Urlauber*in nur vorstellen kann. Erfrischende Seen, türkisfarbene Meere, wunderschöne Landschaften und historische Bauten. Abgerundet wird dieses Urlaubserlebnis durch eine ausgezeichnete Landesküche. Bei den unzähligen Angeboten gibt es allerdings auch ein paar Gepflogenheiten, die du während eines Urlaubes in Italien kennen solltest, um nicht unangenehm aufzufallen.

Diese 10 Dinge solltest du während eines Urlaubs in Italien vermeiden:

Cappuccino nach 11 Uhr trinken: Nach 11 Uhr gibt es in Italien nur noch Espresso. Unangemessene Kleidung in einer Kirche tragen: Bedecke am besten deine Schultern und deine Knie. Ohne Schauen über den Zebrastreifen gehen: In Italien ist ein Zebrastreifen keine Garantie dafür, dass die anderen Verkehrsteilnehmer*innen dich über die Straße gehen lassen. Wie selbstverständlich auf Englisch kommunizieren: Englisch ist außerhalb der touristischen Zentren nicht sehr verbreitet. Spaghetti Bolognese als Hauptgericht essen: Diese Mahlzeit gilt in Italien als Vorspeise. Den Busfahrer nicht heranwinken: In Italien hält der Bus normalerweise nur, wenn er an einer Bushaltestelle auch herangewunken wird. Wasser nach dem Espresso trinken: Zu einem Espresso wird einem in der Regel ein Glas Wasser gereicht. Dieses sollte vor dem Espresso getrunken werden, um die Geschmacksnerven zu neutralisieren. Nicht auf die Siesta achten: In der Mittagszeit zwischen 13 und 16 Uhr ist in Italien während des Sommers Ruhe angesagt. Rechnung aufteilen: In Italien kommt die Rechnung grundsätzlich für alle am Tisch gemeinsam. Tauben füttern: In Venedig droht dafür eine Strafe in Höhe von 500 €.

Um einen möglichst entspannenden Urlaub in Italien zu verbringen, solltest du dich nach Möglichkeit an diese Gepflogenheiten halten. Denn sonst kann es mit einem Italiener durchaus auch mal ungemütlich werden – sie gelten nicht umsonst als temperamentvoll.

Für einen unvergesslichen Urlaub: Weitere italienische Gepflogenheiten

Damit dein Urlaub in Italien garantiert unvergesslich wird, kommen hier noch weitere, generelle Gepflogenheiten, die in dem Land gelten:

Italienische (Un)pünktlichkeit: Bist du mit einem Italiener verabredet, solltest du nicht überrascht sein, wenn er zu spät kommt. Eine ausgemachte Uhrzeit ist in Italien eher ein Richtwert. Geht es um geschäftliche Treffen, ist Pünktlichkeit jedoch ein Muss.

Bist du mit einem Italiener verabredet, solltest du nicht überrascht sein, wenn er zu spät kommt. Eine ausgemachte Uhrzeit ist in Italien eher ein Richtwert. Geht es um geschäftliche Treffen, ist Pünktlichkeit jedoch ein Muss. Italiener sind stilvoll: Deshalb solltest auch du auf eine angemessene Garderobe achten, insbesondere wenn du kulturelle Orte besuchst.

Deshalb solltest auch du auf eine angemessene Garderobe achten, insbesondere wenn du kulturelle Orte besuchst. Trinkgeld ist kein Muss: Bei jedem Restaurantbesuch wird bereits eine Tischgebühr – die sogenannte coperto – berechnet, die automatisch mitgezahlt wird. Zusätzliches Trinkgeld wird natürlich trotzdem gerne gesehen.

Bei jedem Restaurantbesuch wird bereits eine Tischgebühr – die sogenannte coperto – berechnet, die automatisch mitgezahlt wird. Zusätzliches Trinkgeld wird natürlich trotzdem gerne gesehen. Supermärkte haben in der Regel auch sonntags geöffnet. Das ist während eines Urlaubes besonders praktisch.

Übrigens: Wer denkt, dass er mit "Ciao" als Grußformel richtig fährt, sollte damit lieber vorsichtig sein. "Ciao" gilt als eher formlose Grußformel. Besser ist "Buon giorno" und "Arrivederci".

Fazit

Mit diesen Tipps umgehst du die Urlaubssünden, die in Italien auf dich warten, geschickt und verbringst so einen stressfreien Urlaub in einer der beliebtesten Reisedestinationen der Deutschen. Kleide dich angemessen, halte dich an die vor Ort geltenden Regeln und achte beim Cappuccino-Trinken auf die Uhrzeit – so wird sich keiner der Einheimischen von dir gestört fühlen. Italien ist ein wunderschönes und abwechslungsreiches Land, das unzählige Möglichkeiten für seine Besucher bereithält. Trotz der kleinen Fettnäpfchen, die bei einem Urlaub in Italien auf dich warten, ist das Land insgesamt sehr gastfreundlich und gewiss eine Reise wert.

