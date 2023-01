Gefragteste Reiseziele 2023: In welchen Ländern machen die Deutschen Urlaub?

Von Meer bis Berge : Das sind die angesagtesten Reiseziele 2023 São Paulo Budva Puducherry Querétaro Bozen

Laut einer Erhebung von booking.com gehören diese Städte zu den angesagtesten Reisezielen 2023. Es handelt sich hierbei nur um eine exemplarische Auswahl an Reisezielen, die in der kommenden Saison besonders gefragt sein werden. Hier kommen Reisende besonders auf ihre Kosten.

São Paulo – magische Mega-Metropole

Die Großstadt im Westen Brasiliens ist Einheimischen wie Touristen ein Rätsel. Trotz der eher industriell geprägten Kultur zieht die 20-Millionen-Metropole alle magisch an.

São Paulo gilt als energiegeladen und modern. Tagsüber zieht es Besucher*innen besonders zu den historischen Bauten zu Füßen der vielen Hochhäuser. Abends locken Kinos, Theater und unzählige Restaurants, bevor das illustre Nachtleben mit Samba-Klängen in den Bars und Clubs der Stadt losgeht.

São Paulo ist per Direktflug von Deutschland zu bereisen und bietet Hotels für jeden Geldbeutel. Nahe dem Zentrum gibt es eine große Auswahl an Unterkünften.

Budva – Idylle am Mittelmeer für jeden Geldbeutel

An der Mittelmeerküste Montenegros liegt Budva. Das historische Städtchen hat etwa 13.000 Einwohnende und ist über die Landesgrenzen hinaus für seine Strände und das Nachtleben bekannt.

In Budva treffen Historie und Moderne aufeinander. CC0 / Pixabay / osoian-marcel

Das historische Altstadtviertel ist von venezianischen Mauern umgeben und verzaubert viele Urlauber*innen im Handumdrehen. Lokale Händler, kleine Restaurants und enge romantische Gassen muten italienisch an. Dabei sind die Preise moderat – hier kannst du noch das eine oder andere Schnäppchen im Urlaub machen.

Neben kleineren Pensionen gibt es immer mehr Hotels. Die üblichen in Europa bekannten Ketten sind hier vertreten und bieten auch zur Hochsaison ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis. Budva ist von Deutschland mit dem Auto oder per Flug ins circa einstündig entfernte Podgorica zu erreichen.

Puducherry – außergewöhnliche Abenteuer am Golf von Bengalen

Im indischen Puducherry erwartet die Reisenden ein Abenteuer. Die ehemalige französische Kolonie am Golf von Bengalen ist schon länger ein Geheimtipp unter Indien-Reisenden.

Die Highlights der Stadt sind die hinduistischen Tempel, die kolonialen Bauten und die Küste. An der Strandpromenade kannst du das Meer genießen, die Architektur bestaunen oder in eines der vielen Cafés einkehren. Hier soll es besonders ruhig und sauber sein. Da keine motorisierten Fahrzeuge zugelassen sind, steht die Promenade im starken Kontrast zur belebten Innenstadt. Die lokalen Händler bieten ihre Waren feil und es herrscht das typische indische Durcheinander. Für Europäer*innen ein Märchen wie aus Tausendundeine Nacht.

Puducherry ist für 2023 ein reizvolles Reiseziel. Es verspricht Abenteuer, überfordert dich aber nicht so sehr wie die Metropolen Neu-Delhi oder Mumbai. Die Großstadt ist über den Flughafen von Chennai und eine etwa dreistündigen Zugfahrt zu erreichen.

Querétaro – Weltkulturerbe abseits der Touristenströme

Mitten in Mexiko liegt Santiago de Querétaro. Die Stadt ist wenige Fahrstunden nördlich von Mexiko-Stadt verortet und gilt als eines der Top-Reiseziele für 2023. Hier lässt sich die typische mexikanische Kultur erleben.

Besonders die historische Altstadt, die seit 1996 zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt, lockt jährlich Hunderttausende Tourist*innen an. Das absolute Highlight ist das historische Aquädukt, das aus 74 steinernen Bögen besteht. Die vielen Bauten aus der Kolonialzeit machen die Stadt zu einem besonders romantischen Reiseziel. Hier kannst du das ursprüngliche Mexiko kennenlernen und dich an der Fröhlichkeit der Einwohnenden erfreuen.

Die Anreise ist per Flugzeug bis zum internationalen Flughafen der Stadt möglich. Unterkünfte gibt es in jeder Preiskategorie. Hier fühlen sich sowohl Luxusreisende als auch Individualtourist*innen wohl.

Bozen – atemberaubende Aussichten auf den Alpennordkamm

Natürlich gibt es auch in der Nähe viele lohnenswerte Reiseziele. Für 2023 gilt Bozen als eines der angesagtesten Reiseziele nahe Franken. Die Hauptstadt Südtirols liegt an der Verkehrsachse Richtung Italien und ist besonders bei Menschen, die Aktivtourismus betreiben, sehr gefragt.

Die atemberaubenden Gesteinsformationen der Dolomiten sind nur wenige Fahrminuten entfernt. CC0 / Pixabay / PHOTOGRAPHY-toporowski

Neben der hübschen Innenstadt lockt Bozen in erster Linie mit dem Umland. Hier, in den Dolomiten, gibt es unzählige Wanderwege und Klettersteige. In der Wintersaison sind die nächsten Skigebiete nur eine kurze Anfahrt entfernt. Das Wetter ist in der Regel deutlich besser als im Norden des Alpenhauptkamms und das sonnige Gemüt der Südtiroler*innen tut sein Übriges.

Bozen ist etwa fünf Stunden Fahrtstrecke von Nürnberg entfernt und somit sehr gut von Franken aus erreichbar. Da sich die Region wegen der Transformation hin zum Aktivtourismus in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hat, ist hier sehr viel für Tourist*innen geboten. Allerdings haben auch die Preise in den letzten Saisons deutlich angezogen.

Fazit

Laut Umfrage wünschen sich viele Reisende 2023 ein neues Abenteuer und wollen ihre Komfortzone verlassen. Eine Reise nach Indien oder Mexiko verspricht viele neue Erlebnisse und den Kontakt mit für Europäer*innen ungewöhnlichen Kulturen. Ein Urlaub in Bozen könnte vertrauter sein, bietet aber mit den vielen Aktivitäten im Umland großes Abenteuerpotenzial. Du solltest dich zu Beginn der Urlaubsplanung mit deiner Reisegruppe absprechen und das Reiseziel anhand der gemeinsamen Wünsche auswählen.

