Flugchaos im Sommer? Was Reisende wissen müssen - Wichtige Fragen und Antworten im Überblick

Flugreisen im Sommer 2022

im Sommer 2022 Fragen und Antworten

Deine Flugrechte

Fazit

Der Check-in dauert Stunden, der Flug wurde gestrichen, bei der Kofferabgabe klappt etwas nicht. Es kann viele Gründe geben, weshalb der Start in den Urlaub stressiger und chaotischer als erwartet verläuft. Wir liefern dir Antworten rund den Flugreisesommer 2022.

Sommer 2022: Der Flugreisesommer

An deutschen Flughäfen gab es im Jahr 2021 nur knapp 79 Millionen Passagier*innen; die Zahl ist zwar höher als jene im Krisenjahr 2020, jedoch auch sehr viel weniger als im Jahr 2019. Hier betrug die Anzahl der Reisenden etwa 247,8 Millionen. Erwartet wird in diesem Jahr wieder ein weitaus größerer Ansturm auf Flughäfen; begründet dadurch, dass Einreisebeschränkungen weitgehend aufgehoben sind.

Die Reise in den Urlaub kann am Flughafen schnell zu einer stressigen Angelegenheit werden. Die Pandemie sorgte für einen starken Personalmangel bei vielen Airlines und Airports; folglich kann der große Ansturm an Fluggästen in diesem Jahr kaum abgefangen werden. Es fehlt an Mitarbeiter*innen, welche die Nachfrage bedienen können.

Die Konsequenz des Personalengpasses wird vor allem für Passagier*innen deutlich spürbar. Bekannte Airlines wie Lufthansa oder Eurowings mussten bereits Hunderte an Flügen für den Juli streichen: Chaos und Stress für Reisende und Personal scheint vorprogrammiert. Entwarnung gibt der Deutsche Reiseverband (DRV), wenn es um gut gebuchte Strecken zu den Pauschalreise-Zielen geht: solche Flüge werden sehr unwahrscheinlich gestrichen. Auch das Angebot an Last-Minute-Flügen wird wahrscheinlich nicht sinken.

Fragen und Antworten rund um deine Flugreise

Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland äußert sich zur aktuellen Lage: "Wir rechnen damit, dass diese Situation über den gesamten Sommer bis in den Herbst anhalten wird, da es praktisch schwierig bis unmöglich ist, in allen betroffenen Bereichen kurzfristig das benötige Personal aufzubauen". Die Politik wird von der Flugsicherungsgewerkschaft aufgefordert zu handeln; welche Möglichkeiten dabei zur Verfügung stehen, ist nur schwer abzuschätzen.

Reisende müssen mit längeren Wartezeiten rechnen. CC0 / Pixabay / katyveldhorst

Als Passagier*in heißt es für dich: auf das mögliche Chaos eingestellt zu sein und dich diesem entgegenzustellen. Informiere dich immer wieder, wie es gerade um deinen Flug steht. Zudem solltest du dich noch früher als üblich am Flughafen einfinden, da es sehr lange Schlangen bei der Gepäckabgabe, beim Security-Check oder dem Check-in geben könnte. Möglicherweise ist es für dich auch eine Option, online einzuchecken und für eine Kurzreise auf ein Aufgabegepäck zu verzichten. Einige Airlines bieten an, einen Vorabend-Check-in zu machen. Wohnst du also in der Nähe des Flughafens, könnte es praktisch für dich sein, bereits am Vorabend dein Gepäck aufzugeben und einzuchecken.

Welche Rechte dir zustehen, wenn dein Flug abgesagt wird, ist in der EU-Fluggastrechteverordnung geregelt. Grundsätzlich hast du als Flugreisende*r bei Verspätungen oder Ausfällen einen Anspruch auf eine Entschädigung. Wird der Grund für den Ausfall oder die Verspätung jedoch als unvermeidlicher, außergewöhnlicher Umstand beurteilt, steht dir keine finanzielle Entschädigung zu. Brauchst du Hilfe bei Problemen rund um deinen Flug, kann dir das Tool des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland eine Orientierung geben. Zudem bietet der ADAC einen Entschädigungsrechner an, bei welchem du deine Rechte prüfen kannst. Fühlst du dich ungerecht behandelt und möchtest dein Recht einfordern, kannst du dies beispielsweise über Fluggastrecht-Portale tun. Solche Portale sind beispielsweise EUclaim, FairPlane oder AirHelp.

Fazit

Eine Flugreise im Sommer 2022 kann aufgrund eines Personalengpasses zu längeren Wartezeiten und Flugausfällen führen. Für uns als Passagier*innen ist es wichtig, informiert zu bleiben und Geduld mitzubringen. Kommt es zu Ausfällen oder Verspätungen, kannst du dich individuell informieren, welche Rechte dir zustehen. Und auch, wenn es dieses Jahr vielleicht etwas mehr Chaos als gewöhnlich gibt, versuchen sicher alle ihr Bestes, sodass so viele Flüge wie möglich nach Plan starten können.