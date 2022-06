Flugbegleiterin verrät: Diese Kleidungsstücke solltest du niemals im Flugzeug tragen

Die richtige Bekleidung für die nächste Flugreise: Was zieht man im Flugzeug am besten an?

Während der Corona-Pandemie konnten wir lange nicht verreisen. Ob Mallorca, Türkei oder Übersee: Der Reiseverkehr ist wieder voll in Fahrt, ergo im Flug. Laut einer Umfrage von HanseMerkur ist die Reiselust der Deutschen nach der Durststrecke größer als je zu vor. 82 Prozent gaben an, in diesem Jahr endlich wieder richtig Urlaub machen zu wollen. Nach der Auswahl des Ziels und der Buchung stellt sich für viele die Frage: Was ziehe ich während des Flugs an? Warum diese Überlegung berechtigt ist, erklärte eine Flugbegleiterin gegenüber dem britischen Modemagazin "Who What Wear". Entscheidend sind Komfort, Praktikabilität und die Gesundheit.

Das solltest du während des Fluges anziehen - und das nicht

Die Flugbegleiterin Andrea Fischbach, die mit American Airlines in die Luft geht, rät allem voran zu Kleidung, die nicht einengt. "Man sollte es sich so bequem wie möglich machen, um Krämpfe und Schwellungen zu vermeiden", sagte Fischbach zu dem Magazin.

Durch zu enge Kleidung kann es zu Magenschwellungen kommen. Völlegefühl sei sogar für Flugbegleiter*innen ein großes Problem, weiß Fischbach. Sie rät dazu, ein Kleidungsstück - Hose oder Rock - mit Gummiband zu tragen. Lederhosen zum Beispiel empfiehlt sie nicht.

Flugbegleiterin nennt Trick gegen Thrombose

Gefährlicher als eine Magenschwellung ist Thrombose. Bei langem Sitzen kann sich ein Blutgerinnsel in den Venen bilden.

Deshalb rät Fischbach dazu, sich auf dem Sitz ein wenig zu bewegen. Gerade bei großen Menschen, die viel oder lange fliegen, sei die Gefahr einer Thrombose erhöht, weiß die Flugbegleiterin.

