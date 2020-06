Erst gebaut und dann zerstört

Urkundlich erwähnt wurde Nüdlingen erstmals 772 in Aufzeichnungen des Klosters Fulda. Im Jahr 1032 traten die Grafen von Henneberg erstmals als Ortsherren von Nüdlingen auf. Sie residierten in einer wehrhaften Dorfburg, die sich an der Stelle der heutigen alten Schule befand.

Rund hundert Jahre später, 1134, wurde Nüdlingen der Pfarrei Kissingen zugeteilt. In früherer Zeit erfolgte die kirchliche Betreuung durch die Benediktinermönche von Brachau. Im Jahr 1202 wurde der heutige Ortsteil Haard erstmals urkundlich erwähnt. Graf Berthold II. von Henneberg übergab im Jahr 1202 dem Kloster Veßra zwei Teile an dem Zehenten zu "Herde", jetzt Haard. Nachdem der Henneberger Otto von der Bodenlaube dem Bischof von Würzburg die Burg Bodenlaube überlassen hatte, ließ Graf Hermann I. von Henneberg um 1242 auf dem Schlossberg die Henneburg oder Hunburg als Gegenburg bauen. Im Jahr 1247/48 musste die Hunburg auf Anordnung des Bischofs wieder zerstört werden.

Noch heute sind im Wald die Relikte der Burg in Form von Gräben und Wällen zu sehen. Den Berg, auf dem die Burg einst stand, den gibt es reich bewaldet gleich rechts nach der Ortsausfahrt von Nüdlingen in Richtung Münnerstadt gelegen. Wanderer sind vom Dorf aus in Richtung Schlossberg noch eine gute Stunde unterwegs, aber keine Angst - die Wahrscheinlichkeit einem echten Ritter mit Pferd und Rüstung über den Weg zu laufen ist eher gering. Nicht nur zaghafte Gemüter sollten sich für den Fußmarsch auf jeden Fall mit festem Schuhwerk und vielleicht auch einem kleinen Proviant ausrüsten. Bis heute ist nicht sicher, ob die Burg jemals bewohnt gewesen ist, dagegen spricht, dass sich in einem Bereich des Grabens keine Sicherung befindet. Sicher ist, dass die Bevölkerung später die Burganlage plünderte, das heißt, die Steine, die erst mühevoll den Berg hinaufgeschleppt worden waren, bekamen Beine und sind sicher auch heute noch in einigen Kellern im Dorf sicher verbaut. Heute erhielte eine solche Vorgehensweise - sofern der Transport abgesprochen ist - den Titel Upcycling. Wer seine Fantasie spielen lässt erkennt anhand der vorhandenen Steinreste die einstmals angelegte Gräben . Die "Zungenburg" ist nicht nur auf einer Bergzunge errichtet, sie hat auch - würde man sie von oben betrachten die Form einer Zunge. Vor dem inneren Auge entstehen große Steinquader, mühsam von Arbeitern im besten Fall auf Wagen herbeigekarrt und per Muskelkraft und einfachen Hilfsmitteln aufeinandergeschichtet, befestigt, zur Gräben, Mauern, Wällen und Türmen geformt.

Doch nicht alles war mit Steinen fest angelegt, es gab auch Holzpalisaden zum Abwehren ungeliebter Gäste, man kann vermuten, dass sie, wie in den meisten Fällen, bis zu 30 Zentimeter dick und bis zu vier Meter hoch und nach oben zugespitzt waren. Miteinander verbunden und rund einen Meter eingegraben bildeten sie damals schon einen tüchtigen Zaun - auch gegen wilde Tiere. red/av