Einbruch im Urlaub: Dieser ungewöhnliche Tipp soll Reisende schützen

Urlaub dient der Entspannung und dem Entkommen vom Alltagsstress. Doch manche gönnen ihren Mitmenschen die verdiente Pause nicht und versuchen Urlauber*innen zu bestehlen. Wir zeigen dir simple Tricks, mit denen du Einbrecher*innen keine Chance gibst.

Es ist bekannt, dass an beliebten Urlaubshotspots und berühmten Sehenswürdigkeiten viele Taschendiebe unterwegs sind. Doch auch im Hotel sind die Gäste nicht immer vor Diebstahl sicher. Denn auch Einbrüche in Hotelzimmer sind keine Unmöglichkeit. Die Gewerkschaft der Polizei rät zu einem "gesunden Misstrauen" im Urlaub, denn der "Fantasie und dem Einfallsreichtum von Kriminellen" seien keine Grenzen gesetzt.

Diebstahl und Einbruch im Hotelzimmer: So kannst du deine Wertgegenstände schützen

Daher sollte man - auch bei hohen Temperaturen - Fenster und Balkontüren immer geschlossen haben. Besonders, wenn man tagsüber unterwegs ist oder nachts im Zimmer schläft. Wertgegenstände sollten am besten im Safe des Hotelzimmers aufbewahrt werden. Darauf weist die Polizei Hamburg hin. Bei besonders wertvollen Gegenständen können Hotelgäste auch die Hotelmitarbeiter*innen bitten, diese im Tresor an der Rezeption zurücklegen.

Größere Gegenstände sollte man im Zimmer möglichst gut verstecken. Dafür eignet sich zum Beispiel ein verschließbarer Koffer. Sind wertvolle Dinge gut versteckt, verlieren Einbrecher*innen oft das Interesse, wenn sie auf den ersten Blick keine Wertsachen finden. Denn sie stehen meist unter Zeitdruck und wollen das Zimmer schnell wieder mit ihrer Beute verlassen. Außerdem empfiehlt es sich, keine Zimmer im Erdgeschoss zu buchen, da die besonders attraktiv für Einbrüche sind.

Neben des allgemeinen Tipps gibt es allerdings noch einen Geheimtrick, mit dem du Einbrecher*innen das Handwerk legen kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist ein kleines Handtuch.

Das Handtuch hängst du vor dem Schlafengehen einfach über die Türklinke der Hotelzimmertür. Zum Einbrechen benutzen Kriminelle oft einen langen Stab, den sie durch den Türspalt schieben, um die Klinke auf der anderen Seite herunterzudrücken. Wenn jedoch ein Handtuch auf der Türklinke liegt, funktioniert diese Methode nicht mehr, da der Draht keinen Kontakt mit dem Mechanismus der Klinke bekommt. Durch diesen Trick können Einbrecher*innen nicht mehr ins Hotelzimmer gelangen.

Derselbe Trick kann auch angewandt werden, um ein Schloss oberhalb der Türklinke zu sichern, das es in vielen Hotelzimmern gibt. Dafür muss man nur ein Handtuch dazwischen klemmen. Dadurch können Diebe das Schloss nicht mehr mit Werkzeugen zurückschieben. Statt eines Handtuchs kann man aber auch eine Tasse an die Türklinke hängen. Wenn jemand von außen versucht, in das Zimmer zu kommen, fällt die Tasse herunter. Gerade nachts, wenn man schläft, ist es hilfreich, da man von dem Geräusch aufwacht und die Diebe aufhalten kann. Idealerweise verhindert man jedoch, dass die Einbrecher*innen überhaupt ins Zimmer kommen.

