Ein vergrabener Schatz

Im Rhöner Kreis heißt es immer "Mürscht hat´s Geld" und tatsächlich war Münnerstadt in früheren Tagen für seinen Wohlstand bekannt. Ein gut betuchter Bürger war Johann Caspar Gattenhof, geboren 1594. Er war zunächst Sekretär des Abts von Bildhausen, später Vogt des Deutschen Ordens, wurde Ratsherr und bekleidete verschiedene städtische Ämter. 1635, während die Stadt im 30-jährigen Krieg von schwedischen Truppen besetzt war, kam er, vermutlich gewaltsam, ums Leben.

Vergrabene Geldsumme

Zuvor soll er jedoch eine Silberkanne und eine große Geldsumme vergraben haben, um seinen Besitz vor den Schweden in Sicherheit zu bringen. Gattenhofs Nachkommen suchten vergeblich nach den Reichtümern. Als sie das Anwesen im Jahr 1651 an die Universität Würzburg zur Nutzung durch die Augustiner verkauften, enthielt der Kaufvertrag die Klausel, wonach den Gattenhofs, sollte der Schatz gefunden werden, ein Anteil daran zustünde.

Goldgräberstimmung

Dieser Vertrag ist im Übrigen die einzige historische Quelle für die Existenz des Schatzes. Gefunden wurde er freilich nicht, geriet aber auch nicht in Vergessenheit: Als Pfarrer Ludwig Nüdling 1927 das Münnerstädter Heimatspiel "Die Schutzfrau von Münnerstadt" verfasste, ließ er den Gattenhof-Schatz mit folgendem Satz in die Handlung mit einfließen: "Der Gattenhof war ganz gelähmt vom Schreck. Er sagt, er hätt` sein Geld so gut vergraben, dass es kein Schwedenhund erschnuppern soll." Regelrechte Goldgräberstimmung kam auf, nachdem das einstige Gattenhof-Anwesen in der heutigen Veit-Stoß-Straße bei der Bombardierung Münnerstadts am 7. April 1945 zusammen mit der angrenzenden Marienkapelle in Schutt und Asche gelegt worden war. Dadurch ergab sich die Gelegenheit, das Gelände großflächig zu durchsuchen. Sein damaliger Besitzer, Josef Endriß, der auf dem Nachbargrundstück eine Motorradwerkstatt betrieb, leitete die Suche.

Suche mit Hellseherin

Aufgrund seiner Neigung für Übersinnliches zog er auch Wünschelrutengänger und sogar eine Hellseherin zur Unterstützung heran. Letztere verfertigte einen Plan, wo nach dem Schatz zu suchen sei, empfahl, dass Dienstags oder Freitags, von 22.30 Uhr bis 0.30 Uhr "ruhig - behutsam - gläubig" gegraben werden solle, und prophezeite: "Nur der darf ihn finden, der darf ergründen..., der von Herzen rein!" Selbst der Bürgermeister ließ sich von der Begeisterung anstecken und korrespondierte mit der Hellseherin.

Bis zu acht Meter tiefe Schächte wurden in das Erdreich gegraben, Stollen angelegt und bergmännisch abgesichert.

Vergessene Geheimgänge

Nicht wenig Geld wurde investiert. Es fanden sich vergessene Geheimgänge, ein Brunnen, Knochen und zahlreiche Gefäßscherben - doch nicht eine Münze. Aus nicht ganz ernst gemeintem Mitleid mit den erfolglosen Schatzgräbern erlaubten sich ein paar junge Münnerstädter einen Scherz.

Das Mürschter Original Heini Hochrein, der an der Aktion beteiligt war, berichtet in einer seiner in Mundart verfassten Erzählungen darüber.

Die Spaßvögel befüllten eine Munitionskiste aus dem Krieg mit Pferdemist und fügten die Nachricht bei: "Anno domini 1651 war auch schon alles scheiße!". Nachts deponierten sie die falsche Schatztruhe in der Ausgrabungsstätte, wo die Schatzsucher sie am folgenden Tag gefunden haben müssen. Publik gemacht wurde die wenig schmeichelhafte Entdeckung freilich nicht, aber angeblich hätten die Experten rasch festgestellt, dass die Kiste sowie ihr Inhalt recht jungen Datums waren.

Roman zum Thema

Der Sohn des Grundstückbesitzers, Günter Endriß, schrieb sogar einen Roman mit dem Titel "Schicksal, Schatz und Scharlatane" über die denkwürdige Schatzsuche. Heute befindet sich an der Stelle des durchsuchten Areals das Elektrogeschäft Schlegelmilch.

Das Ende vom Lied: Bis heute wurde der Gattenhof-Schatz nicht gefunden (oder der Finder hat es für sich behalten), und kaum jemand hofft noch auf seine Entdeckung. Überhaupt scheint die Aussage "Mürscht hat"s Geld" heutzutage für viele doch eher dem Reich der Sagen zu entstammen. Nicolas Zenzen