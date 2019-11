Die Top 10 Reiseziele 2020: Destinationen für Abenteurer und zum Entspannen

Atemberaubende Regionen, faszinierende Kulturen und pulsierende Metropolen - es ist fast unmöglich alle Reiseschätze in einer Liste abzubilden. In unserem Überblick stellen wir 10 Orte vor, die aber auf jeden Fall auf die Reiseliste gehören.

Tokio, Japan Die größte Metropole der Welt wird im Jahr 2020 Schauplatz der olympischen Spiele sein. Dafür putzt sich die (sonst schon sehr saubere) Stadt extra heraus. Aber auch die Region rund um Tokio sollten Sie erkunden: Mit dem Schnellzug Shinkansen ist das aus 6852 Inseln bestehende Land schnell und bequem durchreist. Roboter, traditionelle Gebets- und Badehäuser passen nicht zusammen? Lassen Sie sich in der hochtechnologischen Stadt vom Gegenteil überzeugen. Kein anderes Land verbindet Tradition und Moderne so gut wie Japan. In Tokio gehört ein Besuch auf dem Tokio Tower unbedingt dazu. Costa Rica Strände, Vulkane, Regenwald. Das mittelamerikanische Land bietet tierische Artenvielfalt in einem ungenannten Ausmaß. Hobbybiologen können, in dem an Panama grenzenden Land, eine Menge entdecken. Es eignet sich auch für Erholung, denn das Tropenparadies bietet zahlreiche Strände, die zum Entspannen einladen. Salzburg, Österreich Absoluter Salzburgtipp: das Haus der Natur. Auf mehreren Etagen und zwei Gebäuden verteilt, gibt es dort alles rund um den Menschen, die Dinosaurier und die Natur zu sehen. Im Jahr 2020 werden die Salzburger Festspiele 100 Jahre alt: Wer Kunst, Oper, Klassik und Theater in Höchstform erleben will, hat vom 18. Juli bis 30. August alle Möglichkeiten dazu. Genüsslich den Abend an der Salzach mit Wein ausklingen? Die vielen Brücken und das Ufer laden dazu ein. Taipeh, Taiwan Skurrile Köstlichkeiten bieten die zahlreichen Nachtmärkte: Von Tintenfischstückchen bis einzigartigen Tofu-Gerichten findet das Schlemmerherz hier alles was man sich nicht vorstellen kann. Einen spektakulären Blick über die Skyline der Hauptstadt Taiwans im ostchinesischen Meer bietet der Wolkenkratzer Taipei 101. Auch der Süden oder die Ostküste bieten atemberaubende Landschaften, die es zu erkunden gilt. Sankt Petersburg, Russland Das Venedig Russlands: Die Stadt mit den über 500 Brücken hat alles, was eine Stadt bieten kann - Kultur, Kunst und Architektur. Besonders empfehlenswerter Reisezeitraum ist der Juni. Während der "Weißen Nächte" geht die Sonne nicht ganz unter, der Himmel über der Ostseestadt ist spektakulär dämmrig. Split, Kroatien Die historische Altstadt der Küstenstadt Split beeindruckt: Hier wurden Teile der Serie "Game of Thrones" gedreht. Nicht nur Serienfans kommen auf ihre Kosten. Auch kulinarisch bieten die kleinen Cafés und Restaurants den Gästen Leckereien in den engen Gässchen. Empfehlenswert ist eine Bootsfahrt an der Küste, oft machen die Kapitäne bei passendem Wellengang auch Halt. Dann sollte man seine Badehose parat haben, um ins klare Salzwasser zu springen. Sommergefühle inkludiert. Havanna, Kuba Wer noch einmal echte Nostalgie spüren will, sollte auf jeden Fall die kubanische Hauptstadt Havanna besuchen. Dort erwarten einen Oldtimer, Zigarren und Rum. Das Karibikgefühl ergänzt die typische kubanische Musik in einem der zahlreichen Cafés. Bhutan Das idyllische Land im Himalaya bezirzt mit wenig betretenen Bergpfaden und seinen zahlreichen buddhistischen Klöstern. Allerdings zahlen Touristen eine hohe Tagesgebühr. Auf der anderen Seite bedeutet dies, dass der Massentourismus hier noch keinen Einzug hält. Das perfekte Reiseziel für Abenteurer. Als einziges Co2-negatives Land ist es Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Amazonasgebiet, Brasilien Die Lunge der Welt, die zahlreiche geschützte Tiere und Pflanzen beherbergt, ist wahrlich ein aufsehenerregendes Reiseziel. Traurige Aufmerksamkeit erhielt das Amazonasgebiet durch die zahlreichen Waldbrände 2019. 2020 ist eine gute Gelegenheit, einen Teil des riesigen Amazonas zu erkunden, da auch die Gemeinden und die lokale Wirtschaft davon profitieren. Toronto, Kanada Toronto ist ein Touristenparadies, denn das Finanzzentrum Kanadas besticht auch durch eine blühende Kunstszene. Eine Stadt, die nie schläft und deshalb bei Urlaubern auch sehr beliebt ist. In der fünftgrößten Stadt Nordamerikas, mit über 100 Kulturen, sprechen die meisten Einwohner Englisch. Vor allem Torontos Chinatown bietet alles, was das Touristenherz begehrt.