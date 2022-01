Die besten Wander-Apps: Von Outdooractive bis Komoot

Franken hat einige Wanderregionen zu bieten.





Mit 16 Wandergebieten in Franken bietet die Region viele beliebte Urlaubsregionen, die aber auch Einheimische gerne entdecken dürfen. Doch damit ein entspannter Wandertag nicht zum Stresstest wird, ist es wichtig, den richtigen Weg zu finden. Abhilfe schaffen hier verschiedene Wander-Apps, von denen es mittlerweile einige auf dem Markt gibt. Eine Auswahl beliebter und sinnvoller Tourenbegleiter findest du hier.

Bergfex

Die kostenlose App "Bergfex" überzeugt durch eine große Auswahl an Touren. Ein übersichtliches Menü unterstützt zudem bei der Auswahl der personalisierten Tour. Dort kannst du zwischen verschiedenen Fitnesslevels und Präferenzen unterscheiden. Eine detaillierte Beschreibung mit Dauer, Länge und Höhenprofil bereitet dich auf die geplante Tour vor. Zudem unterstützt die Bergfex-App dich mit einer Übersicht der Parkmöglichkeiten und sagt dir, welche Ausrüstung sinnvoll ist, beispielsweise Trekkingstöcke* und Trinkflasche*.

Hersteller: Bergfex GmbH

Besonderheit: Eigene Tour planbar

Bedienbarkeit: einfach und übersichtlich

Bewertung: im Google Play Store: 4,2/5 - im Apple Store: 4,6/5

Preis: kostenlos, Pro-Version 17,99 Euro/Jahr (1,50 Euro/Monat)

Komoot

Komoot unterstützt dich durch einen anwenderfreundlichen Tourenplaner für Wanderungen und Radtouren. Das Hauptaugenmerk der App liegt auf den User*innen: Direkt zu beginn kannst du auswählen, welchen User*innen du folgen möchtest. Durch das Aufzeichnen von Touren und sogenannten Highlights wird ein großer Bestand an Routen erreicht. Im einfachen und effektiven Routenplaner kannst du deine Tour nach Belieben selbst gestalten – und durch das Community-System die Geheimtipps anderer Wandenden entdecken, die so in keinem Tourenbuch* auffindbar sind. Du musst dich jedoch zur Nutzung der App anmelden. Komoot unterstützt außerdem Geräte und Dienste von Garmin, Suunto, Wahoo Fitness, Bosch und Specialized.

Hersteller: Komoot GmbH

Besonderheit: Große Community mit vielen Geheimtipps

Bedienbarkeit: einfach und übersichtlich

Bewertung: im Google Play Store: 4,5/5 - im Apple Store: 4,7/5

Preis: kostenlos, Premium 59,99 Euro/ Jahr. Derzeit gibt es ein Angebot für 29,99 Euro/Jahr

Outdooractive

Eine große Auswahl an Touren findest du in der App "Outdooractive". Auch hier lassen sich schöne Touren in der Community teilen, die man leicht aufzeichnen kann. Die Tourenempfehlungen werden durch genaue Angaben zu Strecke, Dauer und dem Schwierigkeitsgrad sinnvoll ergänzt. Eine Besonderheit stellen die Markierungen zu Alpenvereinshütten in der App dar. Auch diese App lässt sich mit anderen Geräten verbinden - wie der Apple-Watch.

Hersteller: Outdooractive AG

Besonderheit: viele Touren vorhanden

Bedienbarkeit: etwas unübersichtlich und verschachtelt

Bewertung: im Google Play Store: 4/5 - im Apple Store: 4,5/5

Preis: kostenlos, Pro-Version 2,50 Euro/Monat (30 Euro/Jahr), ProPlus-Version 5 Euro/Monat (60Euro/Jahr)

Locus

Die App "Locus Map" ist nur für Android Nutzer vorhanden. Wobei diese App weniger eine Sammlung von Touren ist, sondern ein hilfreiches Tool für die Tourenfindung. Durch die Auswahl eines Ziels und anderer Parameter erstellt die App eine sinnvolle und personalisierte Route. Die Locus App überzeugt mit vielen verschiedenen Einstellungen, die vor allem für erfahrene Wanderer interessant sind.

Hersteller: Asamm Software,s.r.o.

Besonderheit: detaillierte und unterschiedliche Karten

Bedienbarkeit: etwas kompliziert, erfordert Erfahrung

Bewertung: im Google Play Store: 4,4/5

Preis: kostenlos, Silver-Version 10 Euro/Jahr, Gold-Version 24 Euro/Jahr

ADAC-Trips

Der ADAC hilft nicht nur bei Autoproblemen weiter, sondern kann dich auf deiner Suche nach Touren mit der App "ADAC Trips" unterstützen. Eine einfache Bedienung und eine große Auswahl zeichnen die kostenlose App aus. Sie gibt Tipps über Freizeitaktivitäten und Sehenswertes an deinem Reiseziel. Zudem kann durch eine integrierte Offline-Funktion die Tour heruntergeladen werden. Außerdem gibt die App aktuelle und regionale Infos über Corona wie Inzidenzen, oder ob Beherbergungen erlaubt sind, um die Planung deiner Tour zu erleichtern.

Hersteller: ADAC e.V.

Besonderheit: enthält neben vielen Touren auch tagesaktuelle Informationen zu Coronabestimmungen

Bedienbarkeit: einfach und übersichtlich

Bewertung: im Google Play Store: 4,3/5 -im Apple Store 3,9/5

Preis: Kostenlos

Welche App nun die beste auf dem Markt ist, musst du für dich selbst entscheiden. Jetzt musst du nur noch eine Tour planen, deinen Rucksack packen – und schon kann die nächste Wanderung starten.