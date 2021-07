Die Top 10 der schönsten Ausflugsziele mit Kindern in Deutschland

Ranking auf Basis von Bewertungen auf TripAdvisor und Google-Suchanfragen

Abenteuer, Spiel und Spaß - das sind Deutschlands beste Attraktionen für die ganze Familie

Den perfekten Ausflugstag mit Kindern zu planen, ist nicht immer einfach. Gerade, wenn verschiedene Altersgruppen und Charaktere aufeinander treffen, erschwert sich die Suche nach einem gemeinsamen Highlight. Abenteuer, Action und Spannung - das lieben die Kinder. Damit auch alle weiteren Mitreisenden auf ihre Kosten kommen, haben wir hier 10 der schönsten Ausflugsziele Deutschlands zusammengetragen, bei denen alle von Groß bis Klein Spaß haben können. Unser Ranking basiert auf Bewertungen von TripAdvisor und Google-Suchanfragen.

#10: Das Schmetterlingshaus Mainau bei Konstanz

Das Schmetterlingshaus auf der Insel Mainau bei Konstanz ist das zweitgrößte in Deutschland und beheimatet tropische Schmetterlinge aus Afrika, Asien und aus den verschiedensten Regionen Mittel- und Südamerikas. Die großen und kleinen Besucher fühlen sich beim Erkunden der einzigartigen Anlage rund um die geflügelten und farbenfrohen Insekten selbst wie Tropenforscher auf einer abenteuerlichen, wissenschaftlichen Expedition. 15 große Informationstafeln vermitteln dabei auf anschauliche Weise Wissenswertes über die Welt der Schmetterlinge. 70 % der Schmetterlingsarten kommen direkt aus ihrer Ursprungsregion. Dort werden sie in speziellen Zuchtfarmen angezüchtet und wöchentlich auf der Insel Mainau als Puppen angeliefert. Besonders faszinierend ist hierbei die Metamorphose der Tiere, die im Schmetterlingshaus beobachtet werden kann.

Adresse: Insel Mainau, 78465 Konstanz

Telefon: +4975313030

Internet: Schmetterlingshaus Mainau

#9 Das Ravensburger Spieleland am Bodensee

Im Ravensburger Spieleland gibt es über 70 Attraktionen in 8 Themenwelten zu entdecken. In dem Freizeitpark am Bodensee erleben kleine und große Abenteurer unvergessliche Momente. Mitten im Grünen heißt es hier: mitmachen, Neues erfahren und spielerisch dazulernen. So kann in der SchokoWerkstatt von Ritter Sport die Lieblingsschokolade hergestellt oder handwerkliches Geschick und Teamgeist beim Räderwechsel in der "Bosch Car Service Werkstattwelt" geübt werden. Wer es rasanter mag, erkundet auf dem CLAAS Fahrzeug-Parcour die Welt der Landwirtschaft oder lässt sich vom Alpin-Rafting oder dem Familien-Freifallturm vergnügen. Übernachten kann man bei Maus & Co im anliegenden Feriendorf.

Adresse: Am Hangenwald 1, 88074 Meckenbeuren

Telefon: 07542 4000

Internet: Ravensburger Spieleland

#8: Der Playmobil FunPark in Zirndorf bei Nürnberg

Der rund 90.000 m² große Freizeitpark, in dem Spielen, Bewegen und Erleben in großformatigen Playmobil-Welten im Focus stehen, schafft Spielräume, die der Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. Das einzigartige Konzept setzt auf aktive Bewegung im Spiel anstelle von Entertainment durch Berieselung. Im Balancier-Parcours können Kinder Gleichgewichtssinn und Körperbeherrschung trainieren. Auf Wackelbalken und Slackline entdecken Jung und Alt, welche Balancier-Talente in ihnen schlummern. Die kleinen und großen Balancier-Künstler haben nicht nur eine Menge Spaß, sondern gewinnen auch Stück für Stück mehr Selbstvertrauen. Der Aktivpark auf 3.000 m² ist das neue Herzstück des FunParks. Outdoor-Fitnessgeräte, Sommer-Eisstock schießen, Boule-Bahnen und viele weitere Angebote locken Groß und Klein zum geselligen Aktivsein.

Adresse: Brandstätterstraße 2-10, 90513 Zirndorf

Telefon: 0911 96661455

Internet: Playmobil FunPark

#7: Das Freizeitpark-Traumland auf der Bärenhöhle in der Schwäbischen Alb

Der Freizeitpark Traumland liegt auf der Schwäbischen Alb und richtet sich vor allem an Familien mit kleineren Kindern bis 12 Jahre. Zahlreiche Fahrtgeschäfte, aber auch Spielplätze, Rutschen und Kletterstationen sorgen für Spaß und Abwechslung. Zu den Fahrgeschäften im Freizeitpark zählen unter anderem eine Wildwasserbahn, ein Riesenrad, eine kleine Eisenbahn, Fliegende Ballone und ein Kettenflieger. Außerdem gibt es im Park einen Märchenwald. Hier kann man Szenen aus verschiedenen Märchen bewundern und Märchenstimmen hören, darunter zum Beispiel Der Wolf und die sieben Geißlein, Rotkäppchen und Dornröschen. Eine Attraktion ist auch das Tiergehege mit Ziegen und Hasen, die man auch füttern darf. Für die jüngsten Besucher gibt es außerdem ein Bällebad, eine Hüpfburg und einen Babyspielplatz.

Adresse: Auf der Bärenhöhle, 72820 Sonnenbühl

Telefon: 07128 2158

Internet: Freizeitpark Traumland

#6: Das Odysseum in Köln

Das Odysseum in Köln ist ein Science Center, das als "Erlebnishaus des Wissens" konzipiert ist. Zwölf unterschiedliche Highlights bieten im neuen Odysseum allen Generationen die Möglichkeit der Wahl - und das immer wieder aufs Neue.

Im Odysseum ist es mit Spaß und Spiel möglich, sowohl analog und digital zu verbinden als auch immer wieder körperliche Bewegung zu integrieren. So bewegt man zum Beispiel bei SisyFox einen überdimensionalen Trackball in Sensoren, trainiert den gesamten Körper und steuert damit einen Fuchs auf einer großen Leinwand. In der Paint2Life Zeichen-Kapsel können bereits Vorschulkinder analog Meereslebewesen malen, diese selbst einscannen und sie auf diese Weise Teil eines riesigen digitalen Aquariums werden lassen. Für die kleinen Forscher und Entdecker ist das "Museum mit der Maus" das Highlight.

Adresse: Corintostraße 1, 51103 Köln

Telefon: 0221 69068111

Internet: Das Odysseum

#5: Das Explorado Kindermuseum in Duisburg

Das Explorado Kindermuseum im Innenhafen Duisburg bietet die deutschlandweit größte Mitmachausstellung für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren. Auf 3.000 m² und drei Etagen können kleine und große Besucher spielerisch lernen und forschen. Mit seinen abwechslungsreichen Angeboten setzt sich das Explorado bewusst vom Museumskonzept des stillen Schauens ab: Hier ist die aktive Mitwirkung der Kinder und auch der Eltern ausdrücklich erwünscht. Dabei geht es auch aktionsreich zu. In der interaktiven Ausstellung lernen die Kinder durch Ausprobieren und Verstehen greif- und fühlbar, wie die Welt und der eigene Körper funktionieren.

Adresse: Philosophenweg 23, 47051 Duisburg

Telefon: 0203 29823340

Internet: Explorado Kindermuseum

#4: Das Miniatur-Wunderland in Hamburg

Das Miniatur-Wunderland in Hamburg ist nicht nur die laut Guinness-Buch der Rekorde größte Modelleisenbahn der Welt, sondern begeistert auch mit völlig neuen Perspektiven. Auch landschaftlich hat das Miniatur-Wunderland einiges zu bieten. Schließlich begibt man sich hier auf die wohl kleinste Weltreise der Welt, bei der man neben dem Harz und Hamburg, auch die Schweiz, Amerika, Skandinavien und die neue, liebevoll errichtete Italien-Anlage aus der Vogelperspektive bewundern kann. Auf der 1.500 m² großen Anlagenfläche liegen insgesamt 15.715 Meter Gleise im Maßstab 1:87, auf denen rund 1040 digital gesteuerte Züge verkehren. Ein einzigartiges Abenteuer-Erlebnis für Groß und Klein.

Adresse: Kehrwieder 2-4 Block D, 20457 Hamburg

Telefon: 040 3006800

Internet: Miniatur-Wunderland

#3: Das Ozeaneum in Stralsund an der Ostsee

Das Ozeaneum ist eines der größten Naturkundemuseen des Landes und gibt einen tollen Einblick in die Meereswelt. Ein Schwerpunkt, der sich durch die Ausstellungen im Deutschen Meeresmuseum führt, ist der Schutz der Meere.

Parallel zu den Ausstellungen werden im Ozeaneum auf der Stralsunder Hafeninsel auf 8700 m² Ausstellungsfläche in 39 Aquarien mit einer Wassermenge von sechs Millionen Litern circa 7000 lebende Tiere und Unterwasserpflanzen in einer den Ozeanen nachempfundenen Umwelt gezeigt. Neben lebensgroßen Walexponaten gibt es hier Schwarmfischbecken für Heringe, Makrelen, Flundern, Hechte, Lachse, Dorsche, Störe, Haie, Hummer und Raubfische. Insgesamt 39 Großaquarien und ein Aquarientunnel sind auf zwei Ebenen zu erkunden.

Adresse: Hafenstraße 11, 18439 Stralsund

Telefon: 03831 2650610

Internet: Ozeaneum

#2: Pullman City bei Egging am See im Harz

Seit 2017 ist Pullman City der Ort für ein aufregendes Wild-West-Spektakel im Harz. Der Freizeitpark liegt am Ortsrand der Stadt Hasselfelde. Auf 200.000 m² sind actionreiche Westernshows und authentische Darbietungen zu erwarten. Zahlreiche Attraktionen bringen dabei die Augen der großen und kleinen Cowboys und Indianer zum Leuchten. Hier kann man in eine längst vergessene Welt eintauchen und das raue und spannende Leben im Wilden Westen am eigenen Leib erfahren, ohne sich schlechte Western im Fernsehen anschauen zu müssen. Durch die zahlreichen Museen und die authentischen Darsteller wird auf interessante Weise Wissenswertes über die Kultur der Indianer und ihr Leben, als auch über die Geschichte des Goldrausches und den Alltag der ansässigen Cowboys vermittelt.

Adresse: 94535 Eging am See

Telefon: 08544-97490

Internet: Pullman City

#1: Der Leipziger Zoo

27 Hektar faszinierende Wildnis mitten in Leipzig - Hier gibt es in sechs authentischen Erlebniswelten Tiere in naturnah gestalteten Anlagen zu entdecken. Der Leipziger Zoo zählt zu den artenreichsten Zoos in Europa. Seit 2000 wird der Zoo großflächig unter dem Projektnamen "Zoo der Zukunft" umgebaut und erweitert.

Die Tropenerlebniswelt Gondwanaland bietet Tropenfeeling für Groß und Klein. Auf einer Fläche von mehr als 16.500 Quadratmetern können mehr als 17.000 Pflanzen und rund 300 Tiere erlebt werden. Das Kinder-Highlight bildet der Bärenburg-Spielplatz mit seinem dreiköpfigen Drachen. Beim Amazonas-Spielplatz an der Hacienda Las Casas können die Kleinen auf einem geheimnisvollen Amazonas-Dampfer herumtoben. Im Pongoland sind Geschick und Balance in der Affen-Kletterschule gefragt. An allen Spielplätzen bietet die Zoo-Gastronomie zudem Erwachsenen entspannte Verweilmöglichkeiten.

Adresse: Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig

Telefon: 0341 5933385

Internet: Leipziger Zoo

Es bleibt zu erwähnen, dass aufgrund der Corona-Pandemie eine Online-Buchung bei den meisten der beschriebenen Attraktionen verpflichtend ist. Um einen Überblick bezüglich Einlass, Corona-Richtlinien und Öffnungszeiten zu bekommen, bieten die Anbieter auf ihren Internetseiten umfassende Informationen an.

