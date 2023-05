Dein Zuhause im Gepäck - Die besten Trekking-Zelte für zwei Personen

in den Bergen oder auf der Insel – diese Zwei-Personen-Zelte sind Allround-Talente

hier erfährst du, worauf du beim Kauf eines Zelts achten solltest

das sind geeignete Zelte für zwei Personen für deinen Trekking-Urlaub

Fernwandern, Bikepacking & Co. versprechen unvergessliche Urlaube vollgepackt mit abenteuerlichen Erlebnissen. Um möglichst flexibel zu sein und die Unterkunft zu sparen, lohnt sich die Anschaffung eines geeigneten Zelts. Hier erfährst du, worauf du beim Kauf achten solltest und welche Produkte mit Platz für zwei Personen sich auszahlen.

Outdoor-Urlaub – Deshalb lohnt es sich, die Komfort-Zone zu verlassen

Strand und All-Inclusive kann doch jeder – das echte Lebensgefühl und die Freiheit, die im Hamsterrad des Alltags untergeht, holst du dir am ehesten bei einem Outdoor-Urlaub zurück. Beim Fernwandern oder Bikepacken, zum Beispiel, profitierst du davon, mehr von deinem Reiseland zu sehen, als nur den Hotelstrand. Du wirst authentisch die Naturräume deiner Destination kennenlernen und dabei immer wieder auf wunderschöne Gegenden und interessante Menschen treffen. Abenteuerurlaub bedeutet auch, gestärkt von gelösten Problemen und etwaigen Hindernissen - und von zahlreichen positiven Eindrücken - nach Hause zurückzukehren. Letztere können sich auch förderlich auf eine Persönlichkeit auswirken. So lernst du nicht nur praktisch anwendbare Dinge beim Urlaub draußen, sondern auch einiges über dich selbst, deine verborgenen Talente und Bewältigungsstrategien, die sich auch im Alltag als nützlich erweisen können.

Destinationen für den Outdoor-Urlaub gibt es unzählige – und das auch in nicht allzu großer Ferne. Ob Fernwandern auf Korsika, Sizilien oder den Balearen oder Bikepacking durch Schweden oder Dänemark – es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Für beide Arten des Reisens ist es empfehlenswert, vorher abzuwägen, ob man in Unterkünften nächtigen will, oder sein mobiles Zuhause in der Fahrradtasche oder im Wanderrucksack dabei haben möchte. Warum sich ein eigenes Zelt dabei durchaus lohnt, erfährst du im Folgenden.

Warum ein Urlaub mit Zelt?

Flexibilität ist der wohl größte Vorteil vom Zelt. So hast du deinen Schlafplatz immer mit dabei und kannst auch im Notfall noch biwakieren. Viele Unterkünfte in beliebten Naturregionen sind oft Monate im Voraus ausgebucht und auf Campingplätzen ist die Chance meistens höher, dass noch ein Plätzchen für euer Zelt frei ist.

Bei einem Outdoor-Urlaub ist man oft sogar gezwungen, sich am selben Tag noch um einen Platz für die Nacht zu kümmern. Das liegt zum Beispiel daran, dass man eine Etappe nicht wie geplant schafft, die Ausrüstung streikt oder Ähnliches. Auch für diesen Fall ist man mit einem Zelt gut gewappnet.

Hinzu kommt der Faktor, dass - je nach dem, in welchem Land man reist - die Unterkunft sehr teuer werden kann. Mit einem Zelt ist man kostengünstig aufgestellt - auch im nächsten Urlaub.

So wählst du das richtige Zelt für deinen Urlaub aus

Bei der Auswahl des richtigen Zelts ist eine intensive Beschäftigung mit den wichtigen Merkmalen entscheidend. Demnach sollten anhand gewisser Kriterien Prioritäten gesetzt werden, die dabei helfen, das für dich beste Zelt auszuwählen. Wir haben für dich Überlegungen und Fragen zusammengestellt, die dich unterstützen können.

Bodenbeschaffenheit: (freistehendes Zelt oder Möglichkeit zur Befestigung mit Heringen?; Zelt im Notfall auch ohne Unterlage nutzbar?)

(freistehendes Zelt oder Möglichkeit zur Befestigung mit Heringen?; Zelt im Notfall auch ohne Unterlage nutzbar?) Temperaturen, Wind/Niederschlag : (gute Belüftung oder Windfestigkeit?; Wasserfestigkeit? 2- oder 3-Jahreszeiten-Zelt?)

: (gute Belüftung oder Windfestigkeit?; Wasserfestigkeit? 2- oder 3-Jahreszeiten-Zelt?) Formen und Maße: Tunnel-, Kuppel-, oder Geodät-Zeltform?; Liegefläche (wie groß sind die Personen, die hier schlafen?), Apsiden, Eingänge

Tunnel-, Kuppel-, oder Geodät-Zeltform?; Liegefläche (wie groß sind die Personen, die hier schlafen?), Apsiden, Eingänge Gewicht und Verpackungsgröße

Preis

Kauf-Inspiration gefällig? Das sind die besten Zwei-Personen-Zelte

Im Folgenden haben wir fünf Zelte für zwei Personen herausgesucht, die in die Kauf-Abwägungen mit einbezogen werden sollten. Es handelt sich dabei nicht um ein Ranking, die Preise variieren auf verschiedenen Seiten. Die Liste wird außerdem regelmäßig aktualisiert, um mehr Varianz in die Produktarten zu bringen.

Jack Wolfskin Skyrocket 2 Dome

„Draußen Zuhause“ – Mache das unternehmenseigene Motto auch zu deinem - mit diesem Kuppel-Modell von der beliebten Outdoor-Marke Jack Wolfskin. Das Zelt überzeugt vor allem durch das innovative Belüftungssystem, das vor allem in heißen Sommernächten für die notwendige Frischluftzufuhr sorgt. Außerdem wurde es größtenteils aus recyceltem Material hergestellt und kann sowohl frei stehen, als auch bei Bedarf mit Leinen befestigt werden. Mit einem Gewicht von knapp 2,4 Kilogramm macht sich das Zelt auch noch einigermaßen leicht im Backpack. Als Nachteil könnte man allerdings anführen, dass das Zelt nur einen Apsis besitzt und so das Unterbringen der Rucksäcke eingeschränkt ist. Der Preis für die Bestellung bei Amazon liegt aktuell (Stand 25.5.2023) bei 299,95 Euro.

Nordbär 2-Personen-Kuppelzelt

Der Preisschlager unter unserer Zelt-Listung ist dieses Modell von Nordbär. Mit nur knapp 120 Euro erhältst du einen Allrounder aus atmungsaktivem Gewebe und einem Innenzelt aus Mash. So sorgt die transportierbare Unterkunft dafür, dass sowohl Wind und Wasser abgewiesen werden, als auch die teilweise stickige Hitze reguliert wird. Für mehrtägige, anspruchsvolle Bergtouren stellt sich hier allerdings die Frage, ob die 2,8 Kilogramm Gewicht des Zelts nicht auf Dauer zu viel werden. Der Preis für die Bestellung bei Amazon liegt aktuell (Stand 25.5.2023) bei 124,90 Euro.

Wechsel Venture 2

Dieses Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige und dennoch preiswerte Produkte anzubieten. Das Geodät-Zelt "Venture 2" ist dabei eine tolle Option. Geräumig im aufgebauten Zustand und handlich verpackt im Zelt-Sack werden hier Backpacker-Komfort und Praktikabilität gut vereint. Für windigere Nächte kann das Zelt zusätzlich mit Heringen befestig werden. Besonders ist außerdem die Tatsache, dass das Zelt ein Vier-Jahreszeiten-Zelt ist und somit auch in alpinen und niederschlagsreichen Regionen - dank getapter Nähte - performt. Allerdings hat man hier mit 2,6 Kilogramm auch etwas mehr Gewicht im Gepäck. Der Preis für die Bestellung bei Amazon liegt aktuell (Stand 25.5.2023) bei 299,90 Euro.

Salewa Litetrek 2

Dieses Modell von Salewa ist wunderbar geeignet für Trekking-Touren während eines Großteils des Jahres. Das Zelt ist windfest und robust und damit auch für den alpinen Einsatz geeignet. Im Innenteil des mobilen Zuhauses warten knappe 2,5 Quadratmeter Schlaffläche und die Apsis bietet die Möglichkeit zur Rucksack-Verwahrung. Mit einem Gewicht zwischen 2,1 und 2,4 Kilogramm kann das Produkt wunderbar transportiert werden. Die Silikonbeschichtung fördert die Haltbarkeit des Materials. Achtung - der Preis für die Bestellung des Zelts bei Amazon ist aktuell (Stand 25.5.2023) um 31 Prozent reduziert und liegt bei 239,95 Euro.

MSR Hubba Hubba NX 2

Das derzeit wohl beliebteste und gefragteste Zelt-Modell ist dieses Exemplar von der Marke Mountain Safety Research. Der große Vorteil bei diesem Zelt ist das Gewicht, das auf ein Minimum von knapp 1,6 Kilogramm reduziert werden kann. Während drei Jahreszeiten kann das Produkt in den verschiedensten Ecken der Welt bequem und effizient zum Einsatz kommen. Die beiden Eingänge und Apsiden machen ein von zwei Seiten komfortables Zu-Bett-Gehen möglich und sorgen für Stauraum. Für Wasser- und Wetterfestigkeit sorgen modernste Material-Technologien und eine hochwertige Verarbeitung. Der Preis für die Bestellung bei Amazon liegt aktuell (Stand 25.5.2023) bei 531, 88 Euro.

