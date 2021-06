Coronafreie Urlaubsziele: In diesen Ländern können Sie bedenkenlos Urlaub machen

Trotz Corona-Pandemie kann dieses Jahr Urlaub gemacht werden

Einige Reiseziele sind bereits coronafrei

Viele Inseln in Europa können Sie bedenkenlos besuchen

Während man letztes Jahr noch auf seinen Sommerurlaub verzichten musste, scheint er dieses Jahr nun doch möglich zu sein. Die steigenden Impfquoten und sinkenden Inzidenzen sorgen in Europa für eine Entspannung der gesamten Pandemie.

Minimales Infektionsrisiko im Urlaub: Diese Inseln sind coronafrei

Das Ein- und Ausreisen innerhalb Europas wird wieder leichter und das Risiko einer Corona-Infektion wird immer geringer.

Einige südeuropäische Inseln sind sogar bereits coronafrei. Dort ist das Infektionsrisiko minimal und der Urlaub kann voll ausgekostet werden.

Hier zeigen wir Ihnen alle Orte, an denen Sie diesen Sommer bedenkenlos Urlaub machen können.

1. Insel Capri in Italien

Malerische Strände, hohe Klippen und kristallklares Meer: Die italienische Insel Capri war schon immer bei Touristen beliebt. Sie war eine der ersten Inseln Italiens, schon seit Anfang Mai sind alle Einwohner und Tourismusbeauftragten vollständig geimpft.

Ein- und Ausreise sind kein Problem, da Italien mittlerweile die Quarantänepflicht für Touristen aufgehoben hat.

Durch die neue Einreiseregelung in Deutschland müssen Reiserückkehrer ebenfalls nicht mehr in Quarantäne. Einem entspannten Urlaub steht also nichts mehr im Wege.

2. Portugiesische Insel Corvo bei den Azoren

Corvo ist die kleinste der neun bewohnten Inseln der portugiesischen Azoren. Sie ist quasi der westlichste Außenpunkt Europas und besticht mit einem idyllischen Sandstrand, der aufgrund der umliegenden Lavafelsen, Vulkanasche und kleinen Muschelteilchen, dunkel eingefärbt ist.

Die Strandkulisse ist umgeben von kurzbewachsenen grün überzogenen Hügeln sowie gezackte Felsen im Meer.

Sorgen um Corona müssen Sie sich dort nicht machen: Schon im März erreichte die 430-Einwohner-große Insel die Herdenimmunität. Fast die gesamte Bevölkerung ist bereits geimpft.

3. Insel Chalki in Griechenland

Die kleine griechische Insel Chalki ist nur 200 Einwohner groß und liegt in der Nähe von Rhodos. Obwohl es keine Sehenswürdigkeiten gibt, gilt Chalki als Urlaubs-Geheimtipp.

Keine großen Hotelanlagen und Touristengruppen, sondern ein kleines uriges Dörfchen auf einer braunen Insel inmitten des blauen Mittelmeers - fernab vom Alltagsstress.

Seit dem 19. April besteht für Reisende keine Quarantänepflicht mehr. Beinahe alle Einwohner sind geimpft. Die Regierung plant für den Sommer, dass wieder zahlreiche Touristen die Insel besuchen können.

4. Griechische Insel Kea

Ähnlich wie Chalki bietet auch Kea Urlaub fernab des Massentourismus: ruhige Strände, grüne Hügel mit gedrungenen und verwinkelten Dörfern. Die griechische Insel gilt als ruhige Alternative zu Kreta, Kos oder Rhodos. Auf Kea wurde die Herdenimmunität bereits erreicht.