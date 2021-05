Pfingst-Urlaub 2021 trotz Corona : In einigen Ländern ist das möglich

Urlaub in Zeiten von Corona: In Bayern finden vom 25. Mai bis zum 4. Juni die Pfingstferien statt - doch wohin reisen, wenn eine Pandemie der Urlaubsplanung im Weg steht? Unser Tipp: Griechenland ist immer eine Reise wert und dank Corona-konformen Lockerungen ab dem 14. Mai wieder für Urlauber geöffnet. Auch Kreuzfahrten sind möglich und gelten aufgrund strenger Gesundheits- und Hygienemaßnahmen als sicher. Auch Flugreisen-Anbieter nehmen wieder mehr südliche Urlaubsziele ins Programm. Nur wer seinen Pfingst-Urlaub in Deutschland verbringen möchte, hat oftmals Pech, da das derzeit geltende Beherbergungsverbot sich auf alle touristischen Reisen inenrhalb des Landes auswirkt. Wir verraten Ihnen, wo Sie dennoch Urlaub in Deutschland machen können und welche Regelungen derzeit für beliebte Urlaubsländer gelten. Damit kann Ihrem Urlaub rund um die Pfingstfeiertage (trotz Corona) nichts im Wege stehen!

Trotz Corona: Urlaub in Griechenland möglich

Das sind tolle Nachrichten für alle, die sich nach einem Urlaub sehnen - und das am besten schon an Pfinsten: Der griechische Tourismus-Minister Harry Theocharis verkündet, dass sich das Land dem Tourismus ab 14. Mai wieder öffnen werde. Damit diese Öffnung sowohl für die Touristen als auch für die griechische Bevölkerung möglichst sicher ist, hat das Ministerium einige spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Zum einen muss jeder Einreisende entweder ein negatives Covid-19-Testergebnis (in englischer Sprache) vorzeigen oder alternativ einen Nachweis über eine Covid-19-Impfung. Außerdem werden spezielle Quarantäne-Hotels ausgewiesen und strikte Kontrollen an den Grenzen durchgeführt. Eine generelle Quarantänepflicht entfällt seit dem 19. April für alle Reisenden aus EU-Mitgliedsstaaten und dem Schengenraum, was eine enorme Erleichterung für Urlaubsreisende darstellt.

Bei der Einreise nach Griechenland sind Sie zudem dazu verpflichtet, die Passenger Locator Form mindestens 24 Stunden vor Abreise nach Griechenland online auszufüllen. Nach dem Ausfüllen des Formulars, wird Ihnen ein QR-Code per E-Mail zugeschickt, der bei der Einreise und beim Check-In/Boarding vorgezeigt werden muss. Wichtig: Wer bei der Einreise nicht über dieses Formular verfügt, kann mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro bestraft werden.

Kreuzfahrten: Corona-Konzepte machen es möglich

Während viele Urlaubsreisen während der Corona-Pandemie problematisch sind, werben Kreuzfahrt-Unternehmen mit tollen Angeboten. AIDA* hat ab 23. Mai 2021 neue Griechenland-Kreuzfahrten im Angebot, sowie auch Kreuzfahrten rund um die Kanaren. Das Unternehmen versichert unter anderem, dass sich alle Kreuzfahrten an den Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA Cruise, sowie an lokalen und nationalen Infektionsschutzgesetzen und -maßnahmen orientieren.

Außerdem setzt das Unternehmen ausgeklügelte Hygiene- und Gesundheitskonzepte um, die unter anderem einen PCR-Test vor Anreise, Gesundheitschecks, sowie eine medizinische Betreuung an Bord umfassen. Zusätzlich dazu zeigt sich AIDA besonders kulant gegenüber seinen Kunden: Das "AIDA Versprechen" soll die Planung der Kreuzfahrt für den Kunden sicherer und flexibler machen und besteht unter anderem aus einer geringen Anzahlung, sowie einer kostenlosen Umbuchung. Dieses Versprechen gilt für alle Buchungen bis einschließlich 31. Mai 2021.

Auch das Reiseunternehmen TUI* lockt mit Kreuzfahrt-Angeboten: Mit den sogenannten "Blauen Reisen" geht es auf die griechischen und die kanarischen Inseln. Hierbei gelten ganz besondere Maßnahmen, die das Reisen so sicher wie möglich machen sollen. Unter anderem ist die Anzahl der Gäste beschränkt und Hygienemaßnahmen werden konsequent durchgesetzt. Außerdem werden ab dem 13. Mai zwei, statt wie bisher ein, negativer Corona-Test gefordert, was eine erhöhte Sicherheit gewährleisten soll. Landausflüge sind auf den Kreuzfahrten der "Blauen Reisen" in geführten Gruppen möglich.

Balearen, Algarve und griechische Inseln: Tui weitet Flugreisen-Angebot aus

Doch Tui ist bekanntlich nicht nur bei Schiffsreisen aktiv. Der Touristikkonzertn weitet sein Flugreisen-Angebot nach dem viel diskutierten Oster-Neustart auf Mallorca in Kürze nun auch auf weitere südliche Ferienziele aus.

Ab kommendem Wochenende (1. Mai) gebe es wieder Reisen auf die Balearen-Nachbarinseln Ibiza und Formentera, kündigte das Unternehmen nun an. Nur wenige Tage später - am 5. Mai - sind erste Flüge nach Faro an der portugiesischen Algarve geplant. Von Mitte Mai an sollen dann wichtige griechische Ziele wie Kreta, Rhodos, Kos, Korfu und der westliche Peloponnes folgen.

Mit Blick auf die Corona-Lage hatten die Hannoveraner etliche Reisen zunächst noch aufschieben müssen. Inzwischen seien jedoch die Bedingungen in immer mehr Regionen so weit, dass ein sicherer Urlaub möglich werde. "Wir stehen in engem Austausch mit den Hoteliers und den Regierungen in den Destinationen, die sich intensiv auf die Ankunft der Gäste vorbereitet haben", sagte Tui-Deutschland-Chef Marek Andryszak. Es gebe "eine gute Infrastruktur für Tests".

Urlaub in Deutschland: schwierig, aber nicht unmöglich

Die aktuelle Infektionslage in Deutschland ist alles andere als entspannt, weshalb nach wie vor strenge Regelungen und Beschränkungen gelten. Problematisch ist laut infektionsschutz.de, einem Informationsangebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, vor allem die Zunahme aggressiver Virus-Mutationen, die die Infektionszahlen in die Höhe treiben. Der aktuelle Corona-Lockdown ist durch die Corona-Verordnungen der 16 Bundesländer begründet.